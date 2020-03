Patenty 2019. Polskie wynalazki wyhamowały

Na przestrzeni ostatniej dekady już trzykrotnie zauważono, że po dwóch latach silnego wzrostu ilości zgłoszonych patentów następuje rok wyhamowania. I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia obecnie - w minionym roku liczba zgłoszeń patentowych przekazanych do Europejskiego Urzędu Patentowego przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie oraz ośrodki badawcze spadła o blisko 10%. Poprzednie dwa lata były natomiast okresem wzrostów. Jeżeli spojrzeć na statystyki w szerszym ujęciu czasowym, to okaże się, że w latach 2010-2019 liczba patentów zgłaszanych przez Polaków wzrosła o pokaźne 129%.

Kluczowe wnioski z EPO Patent Index 2019

Na przestrzeni minionych 12 miesięcy liczba patentów zgłoszonych przez polskie organizacje do Europejskiego Urzędu Patentowego spadła o 9,6%.

Najwięcej zgłoszeń patentowych pochodziło z sektora farmaceutycznego i transportowego.

Niemal 80-procentowy wzrost zanotowały patenty w zakresie druku 3D.

Liderami pod względem ilości zgłoszeń patentowych okazały się koncern biofarmaceutyczny RYVU Therapeutics oraz Uniwersytet Jagielloński (po 8 wniosków).

Średnio co czwarte zgłoszenie patentowe pochodziło z regionu Mazowsza.

- Długoterminowy wzrost liczby zgłoszonych patentów to znak, że Polska stale wzmacnia swój sektor badawczo-rozwojowy, a tym samym stopniowo zwiększa swój potencjał innowacyjny - powiedział António Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. - Korzystanie z patentów ma kluczowe znaczenie w kontekście zwiększenia konkurencyjności danego kraju i jego sektora przedsiębiorstw, jest także niezbędnym warunkiem dla tworzenia miejsc pracy. Szeroki zakres technologii, w obszarze których składane są zgłoszenia patentowe z Polski pokazuje, że polska innowacyjność opiera się na solidnych podstawach.



Mniej zgłoszeń patentowych z polskich uczelni

Pod względem liczby zgłoszonych patentów dominuje region warszawski

Zgłoszenia patentowe do EPO ogółem: 5G i sztuczna inteligencja czynnikami wzrostu

Trendy w Europie: spadek we Francji, wzrost w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

Huawei w czołówce wnioskodawców

Jak wynika z danych przedstawionych przez Europejski Urząd Patentowy, miniony rok zaowocował przeszło 181 tys. zgłoszeń patentowych, co względem poprzednich 12 miesięcy oznacza wzrost na poziomie 4% i jednocześnie ustanowienie nowego rekordu. Pod względem ilości zgłoszonych patentów zdecydowanie dominowały Stany Zjednoczone (25%), a na kolejnych miejscach uplasowały się Niemcy (15%), Japonia (12%), Chiny (7%) i Francja (6%).Do wzrostu liczby zgłoszeń do EPO w 2019 r. przyczyniły się przede wszystkim Chiny, Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Inny wyraźny trend to gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń patentowych w obszarach komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych, co pokazuje rosnące znaczenie technologii związanych z transformacją cyfrową Spadek liczby europejskich zgłoszeń patentowych składanych przez polskich przedsiębiorców w ubiegłym roku w znacznej mierze był spowodowany mniejszą liczbą zgłoszeń patentowych w obszarze procesów termicznych, chemii organicznej, inżynierii lądowej oraz maszyn, aparatury i energii elektrycznej. Ponadto w 2019 r. mniej zgłoszeń patentowych złożyły uczelnie.Z drugiej strony, w dziewięciu z piętnastu najważniejszych obszarów technologicznych odnotowano wzrost. Produkty farmaceutyczne – obszar, w którym złożono najwięcej polskich zgłoszeń patentowych z Polski – odnotował wzrost o 58,3%, natomiast drugi obszar co do wielkości - transport, w tym sektor motoryzacyjny - o 18,8%. „Inne maszyny specjalne”, obszar, w ramach którego składane są zgłoszenia patentowe w zakresie druku 3D, również zanotował gwałtowny wzrost (+78,9%) i awansował z miejsca dwunastego na miejsce piąte wśród wiodących polskich obszarów technologicznych. Wiąże się to z faktem, iż trzecim co do wielkości wnioskodawcą z Polski jest producent drukarek 3D.Na czele rankingu polskich wnioskodawców znalazł się koncern biofarmaceutyczny RYVU Therapeutics oraz Uniwersytet Jagielloński, z których złożono po 8 zgłoszeń patentowych; kolejne miejsca zajęli: producent drukarek 3D - 3DGence oraz Politechnika Śląska (po 7 zgłoszeń), a także Adamed Pharma (5 zgłoszeń). Liczba zgłoszeń z uczelni i instytutów badawczych nieznacznie spadła: w 2019 r. w pierwszej piątce znalazły się zaledwie dwie uczelnie, w porównaniu z trzema w 2018 r.Region warszawski znalazł się na czele polskiego rankingu regionalnego z 26% polskich zgłoszeń patentowych ogółem (wzrost w porównaniu z 24% w ubiegłym roku), wyprzedzając Małopolskę (17,1%), Śląsk (11,5%) i Dolny Śląsk (6,8%).Wśród najważniejszych obszarów technicznych czołowe miejsce pod względem ogólnej liczby zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat zajęła komunikacja cyfrowa. Obszar ten odnotował największy wzrost w 2019 r. (+19,6% w porównaniu z 2018 r.), wyprzedzając technologie medyczne (+0,9%), czyli najbardziej aktywny pod względem liczby zgłoszeń obszar technologiczny od 2006 r.W obszarze komunikacji cyfrowej, obejmującym technologie kluczowe dla wdrożenia sieci bezprzewodowych 5G, udział patentów z Chin, Stanów Zjednoczonych i Europy był niemal równy, odpowiadając za około jedną czwartą ogółu zgłoszeń. Do wzrostu w tym obszarze najbardziej przyczyniły się przedsiębiorstwa z Chin, składając o 64,6% więcej zgłoszeń patentowych.Drugim najszybciej rozwijającym się obszarem w EPO w 2019 r. były technologie komputerowe (+10,2%). W tym przypadku czynnikiem wzrostu była większa liczba zgłoszeń patentowych dotyczących sztucznej inteligencji. Przedsiębiorstwa amerykańskie (+14,6% w porównaniu z 2018 r.) odpowiadały za niemal 40% ogółu zgłoszeń patentowych w tym obszarze; na drugim miejscu znalazło się 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej (+9,3%) z niemal 30% ogólnej liczby zgłoszeń, a następnie Chiny (+18,7%) z udziałem przekraczającym 10%.Wśród państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej w 2019 r. istotnie wzrosła liczba zgłoszeń ze Szwecji (+8%), Wielkiej Brytanii (+6,9%) i Hiszpanii (+6%) w porównaniu z 2018 r., natomiast liczba zgłoszeń z Niemiec utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie (+0,5%). Poza Polską, spadek liczby zgłoszonych patentów odnotowała również Francja (-2,9%), Niderlandy (-2,6%) i Finlandia (-1,4%).Huawei znalazł się w czołówce wnioskodawców w 2019 r. Na drugą pozycję wysunął się Samsung, podczas gdy LG zajął trzecie miejsce. Za obiema spółkami z Korei Południowej znalazła się amerykańska spółka United Technologies oraz największy wnioskodawca z 2018 r., Siemens, który spadł na piąte miejsce w rankingu