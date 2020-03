Do polskich sklepów Carrefour, Media Markt oraz Selgros trafił Gigaset GS80. Ten 5-calowy smartfon z 4G LTE ma baterię o pojemności 2000 mAh i pracuje pod kontrolą Android™ 8.1 Oreo – Go Edition.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfon Gigaset GS80 - wymiary Gigaset GS80 waży 151 gramów, a jego wymiary to: 145 x 72 x 10.1 mm (H x S x G). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Gigaset GS80 waży 151 gramów, a jego wymiary to: 145 x 72 x 10.1 mm (H x S x G). Ma wyświetlacz FWVGA TN o przekątnej 5,0” ze szkłem 2.5D i powłoką odporną za zabrudzenia.Smartfon jest wyposażony w czterordzeniowy procesor 1,3 GHz z obsługą 4G LTE i 1 GB pamięci RAM. GS80 obsługuje dwie karty SIM, a do dyspozycji użytkownika oddaje dodatkowo jeden slot microSD (obsługa kart o pojemności maks. 128 GB) oraz złącze micro-USB z funkcją „On-The-Go”. Dzięki niej telefon można wykorzystać jako Power bank do ładowania zewnętrznych urządzeń. Obsłuży także zewnętrzne urządzenia, jak pendrive USB, mysz lub klawiatura USB.Smartfon Gigaset GS80 ma przednią kamerę o rozdzielczości 2 MP z lampą błyskową LED, która poprawia jakość zdjęć typu selfie. Flash LED znajdziemy także przy głównej kamerze, która dodatkowo oferuje automatyczny fokus i rozdzielczość 5 MP.Wymienny akumulator litowo-jonowy w Gigaset GS80 ma pojemność 2000 mAh.Gigaset GS80 procuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android™ 8.1 Oreo – Go Edition. To wersja zoptymalizowana pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, wymagająca mniej pamięci i transferu danych. Do dyspozycji użytkownika w sklepie Google Play są specjalnie zaadaptowane aplikacje, wykorzystujące możliwości Android Go Edition. GS80 posiada radio FM oraz obsługuje GPS oraz funkcję A-GPS. Sprzęt wyposażono także w czujnik położenia, czujnik zbliżeniowy oraz czujnik oświetlenia.Hipermarket Carrefour do 21 marca br. oferuje GS80 w promocyjnej cenie 199 zł. W Media Markt i Selgrosie urządzenie jest dostępne za ok. 250 zł.