Monitor Samsung U28R550

Samsung U28R550 to nowy monitor UHD do zastosowań profesjonalnych z 28-calowym ekranem oraz technologią ograniczającą emisję niebieskiego światła potwierdzoną certyfikatem TÜV Rheinland. Monitor ma także funkcje takie jak Picture by Picture i PIP, a także jest zgodny z AMD FreeSync.

Monitor ma z trzech stron bardzo wąskie ramki, co pozwala m.in. na budowę stanowiska pracy złożonego z kilku ekranów.Samsung U28R550 ma rozdzielczość 4K – 8 mln pikseli. Ekran monitora, dzięki m.in. matrycy IPS, zapewnia bardzo dobrą widoczność wyświetlanego obrazu niezależnie od kąta patrzenia.Monitor został wyposażony w funkcje, których zadaniem jest ochrona oczu użytkownika. Samsung zastosował filtry, które zapewniają wierne odwzorowanie kolorów i chronią oczy przed szkodliwym światłem niebieskim oraz migotaniem gwarantując 99,5% sRGB, bez uszczerbku dla rozdzielczości. Monitor otrzymał certyfikację TÜV Rheinland w zakresie standardu Eye Comfort 2.0.Samsung U28R550 został także wyposażony w funkcje: PBP (Picture by Picture), pozwalającą na wyświetlanie dwóch obrazów jednocześnie z różnych źródeł i PIP, umożliwiającą dowolne aranżowanie okienek aplikacji i programów na ekranie.Samsung pomyślał także o rozwiązaniach dla graczy, do których zaliczyć trzeba zgodność z AMD FreeSync, co eliminuje rwanie i zacinanie się obrazu oraz czas reakcji monitora na poziomie 4(GTG).