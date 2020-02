Na zakupy online w godzinach pracy. Tak robi 50% Polaków

Którą część dnia poświęcamy na zakupy online? Jeżeli założyć, że większość Polaków pracuje od 8:00 do 16:00 lub od 9:00 do 17:00, to wówczas zasadne będzie stwierdzić, iż niemal połowa z nas internetowe zakupy robi w godzinach pracy - czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez Blue Media. 29 proc. tej aktywności przypada bowiem na początek dnia (6:00-12:00), a kolejne 35 proc. realizowane jest pomiędzy 12:00 a 19:00.

- Różnice w udziale procentowym zakupów online w poszczególnych porach dnia mogą być związane z prozaicznymi sprawami np. tym kiedy mieszkańcy danego kraju wstają. Przykładowo w poniedziałki Afryka Południowa wstaje średnio najwcześniej, już o 6:09, ok. 15 minut wcześniej niż w inne dni tygodnia. Szwajcarzy budzą się w poniedziałki ponad pół godziny później o 6:49 (dane aplikacji Sleep Cycle). Dlatego dla większości sklepów internetowych ten rozkład czasowy pozostanie w kategorii ciekawostki. Choć dla uważnych może poprawić konwersję poprzez wytypowanie odpowiedniego momentu na wysłanie mailingu, kampaniii SMS, czy zmianę głównego slajdera - komentuje Krystian Wesołowski, Head of Sales w Blue Media.

- W sobotę statystycznie śpimy najdłużej. Czy to wpływa na spadek sprzedaży w weekend? Nie, po prostu nie ma nas w pracy i nie siedzimy przed komputerem, a w telefonie zamiast filtrować zakupowe aplikacje raczej zaspokajamy swoją ciekawość informacyjną. Z punktu widzenia e-commerce i operatora płatności w weekend występuje inne, bardzo ważne zjawisko. Systematyczny już brak dostępności bankowości internetowej. Co skutkuje niedostępnością różnych metod płatności. W tym kontekście integrując płatności osadzone bezpośrednio w koszyku sklepu, warto zadbać o mechanizm odpytywania swojego operatora płatności o aktualną na dany moment wyboru listę metod płatności. Jeśli osadzimy tę opcję “na stałe”, bez stałych aktualizacji, to po pierwsze mamy nieaktualne metody płatności, po drugie po wyborze banku, którego już nie ma lub który nie działa w momencie jego wyboru, wyślemy klienta do banku, w którym nie zrealizuje płatności - podkreśla Krystian Wesołowski, Head of Sales w Blue Media.



Dokonywanie zakupów online w czasie pracy nie jest praktyką stosowaną powszechnie. Właściwie zasadne postawić jest tezę, że jest to charakterystyczne dla Polaków. Potwierdzeniem tego są rezultaty raportu Worldpay Gobal Online Shopper Report, na potrzeby którego zebrano opinie 19 tysięcy respondentów reprezentujących 5 kontynentów.Udzielone przez nich odpowiedzi dowiodły, że w godzinach przedpołudniowych mieszkańcy badanych krajów zakupów online dokonują prawie 2 razy rzadziej niż Polacy (16 proc. vs 29 proc.). Podobna tendencja zauważalna jest w godzinach popołudniowych, kiedy to na zakupy przez internet decyduje się 30 proc. globalnych respondentów i 35 proc. Polaków. Najpopularniejszą porą dokonywania zakupów przez zagranicznych ankietowanych są godziny wieczorne - od 18: do 24:00.Analizując zestawienie godzinowe dokonanych transakcji, szybko zauważymy dwa momenty szczytowe w ciągu dnia. Najpopularniejszą porą na zakupy przez internet (wybieraną przez 6 proc. Polaków) jest moment, gdy pierwsze zadania zostaną zrealizowane, a kawa dopita, czyli okolice godziny 11 rano. Drugi moment kulminacyjny przypada na czas po pracy, około godziny 20.Wbrew pozorom, ulubionym dniami na zakupy online wcale nie są sobota i niedziela. Piątek również wypada relatywnie słabo. W weekend (w sobotę i niedzielę) dochodzi do 20 proc. transakcji. Najczęściej zakupy są realizowane w poniedziałek. Z każdym kolejnym dniem aż do soboty, liczba transakcji systematycznie spada.Również pod tym względem różnimy się od mieszkańców innych krajów. Niedziela jest ulubionym dniem tygodnia na e-zakupy wśród Brytyjczyków i Amerykanów.