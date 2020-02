Osoby, którym marzy się wiosenny city break, powinny rozważyć wypad do Irlandii. Tym bardziej, że 17 marca obchodzony jest w tym kraju Dzień Świętego Patryka, który jest świetną okazją do poznania tamtejszej tradycji, skosztowania legendarnego Guinessa i wmieszania się w rozbawiony, zielony tłum świętujących. Eksperci Lendo Polska sprawdzili, ile może kosztować taka podróż.

Dzień Świętego Patryka to ustanowione na dzień 17 marca święto patrona Irlandii i Irlandii Północnej. Tradycją jego obchodów jest noszenie ubiorów w kolorze zielonym, który jest narodowym kolorem Irlandii. Świętowaniu towarzyszą festyny i parady.

Ile kosztuje wypad na Dzień Świętego Patryka?

Kolor zielony stanowi zarówno nawiązanie do wszechobecnej w Irlandii trawy, jak i do koniczyny (ang. shamrock), która jest symbolem tego kraju. Legenda głosi, że święty Patryk wykorzystał trójlistną koniczynę, aby wyjaśnić miejscowym tajemnicę Trójcy Świętej.W Dzień Świętego Patryka Irlandczycy bawią się na festynach i ulicznych pochodach. Wielu ludzi przebiera się za Leprechauna - irlandzkiego skrzata, który jest ubrany w zielony strój i posiada bujną, rudą brodę. Oprócz koloru zielonego i koniczyny charakterystycznymi cechami tego święta jest picie Guinnesa, bodaj najpopularniejszego irlandzkiego piwa na świecie, oraz spożywanie tzw. dzbana św. Patryka. To whisky wypijane z naczynia ze specyficznym, podłużnym dziubkiem. Zgodnie z tradycją trzeba je opróżnić na raz. Według legendy św. Patryk miał trafić do gospody, w której barmanka nie napełniała dzbanów do końca, oszukując w ten sposób klientów. Święty powiedział jej, że karczmę będą za to nawiedzać potwory i od tej pory kobieta nalewała trunku do pełna.Dzień Świętego Patryka jest hucznie obchodzony również poza Irlandią, również w Polsce, ale na szczególną uwagę zasługują parady organizowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają one już blisko trzystuletnią tradycję. To w USA wśród irlandzkiej emigracji ukuto zwyczaj, że podczas tego święta spożywa się peklowaną wołowinę z kapustą, która świetnie komponuje się ze smakiem piwa. Najbardziej widowiskowa parada z okazji dnia św. Patryka odbywa się w Nowym Jorku, natomiast w Chicago tego dnia rzeka jest barwiona na zielono - tak jak fontanna przed Białym Domem czy, za pomocą iluminacji, fasada Empire State Building.Eksperci serwisu lendopolska.pl sprawdzili, jaki jest koszt lotów do Dublina w terminie 16-19 marca. Podróż 2 osób tanimi liniami z bagażem podręcznym z Warszawy to koszt około 700 zł. Trzeba wziąć pod uwagę międzylądowanie w Birmingham, obecnie kojarzącym się głównie z serialem „Peaky Blinders” - będziecie mieli 12 godzin na nocne zwiedzanie miasta. Za lot w tym samym terminie z Krakowa (przesiadka w Nottingham tylko podczas powrotu) zapłacimy mniej więcej 1200 zł za parę. Niezła cenowo jest też propozycja bezpośrednich lotów z Wrocławia, ich koszt to niespełna 1300 zł.Średnia cena za nocleg w tym terminie to 2700 zł, ale warto pamiętać, że koszty w Dublinie są bardzo różne i znajdziemy spokojnie pokój za 600-900 zł. Cena zależy oczywiście od lokalizacji i standardu noclegu. Warto też wziąć pod uwagę, że rozważamy pobyt w trakcie największego irlandzkiego święta, więc im szybciej go zarezerwujemy, tym lepiej.