Nowa Motorola razr już w sprzedaży

6 lutego rusza sprzedaż nowej motoroli razr. To smartfon z klapką, a jednocześnie z interaktywnym ekranem dotykowym. Zewnętrzny ekran Quick View ma 2,7 cala, a ekran główny Flex View - 6,2 cala. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie.

Motorola razr jest wyposażona w 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 710, 2,2 GHz. Ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.Smartfon jest odporny na działanie wody dzięki hydrofobowej powłoce, która chroni razr od wewnątrz i od zewnątrz.Składany ekran główny Flex View ma 6,2 cala, rozdzielczość HD (2142 x 876p) i format 21:9 CinemaVision. Zewnętrzny ekran Quick View ma 2,7 cala, rozdzielczość 600 x 800p i współczynnik proporcji 4:3.ma główny aparat 16 Mpx f/1,7 1,22 um, EIS, Dual Pixel AF, laserowy AF z podwójną lampą błyskową LED ze skorelowaną temperaturą barwową (CCT).Motorola razr ma kartę eSim, dwustronne złącze USB 3.0 (Typ C), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwa pasma 2,4 i 5 GHz, hotspot. Jest wyposażona w czytnik linii papilarnych, akcelerometr, magnetometr (kompas), żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia, GPS, czujnik ultradźwiękowy.Wyświetlacz Moto pozwala łatwo i dyskretnie przeglądać powiadomienia i wiadomości, więc nie musisz odblokowywać telefonu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Z kolei funkcja Gesty Moto pozwala wygodnie wykonywać codzienne czynności przy użyciu prostych gestów. To jednak tylko ułamek możliwości telefonu. Sprawdź inne w aplikacji Moto.Smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 2510 mAh.