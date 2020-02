Polacy nie chcą tracić czasu na dojazdy do pracy. Wolą mniej zarabiać

W obecnych realiach rynku pracy, dla pracowników, oprócz wynagrodzenia, liczą się również oferowane przez pracodawcę świadczenia pozapłacowe. Najpopularniejsze z nich to karty sportowe, ubezpieczenia zdrowotne, czy dodatkowe dni urlopu. Jak jednak wynika z najnowszego badania Grafton Recruitment i CBRE, swoistego rodzaju benefitem może być również dobra lokalizacja miejsca pracy. Okazuje się bowiem, że Polacy nie tylko niezbyt chętnie przystają na długie dojazdy do pracy, ale wolą wręcz pracować bliżej i zarabiać nieco mniej.

Krótkie dojazdy do pracy pomagają zatrzymać najlepszych

- Rynek pracownika to zjawisko opisywane w ostatnich latach ze wszystkich możliwych punktów widzenia, ale zawsze w kontekście walki o kandydatów. Pracodawcy prześcigają się, aby zrekrutować i zatrzymać tych najlepszych. Okazuje się jednak, że benefity pozapłacowe, czy nawet wyższe wynagrodzenie mogą nie wystarczyć. Z naszego wspólnego badania z Grafton Recruitment wynika, że aż 8 na 10 osób poszukujących pracy zwraca uwagę na lokalizację biura. Co więcej, większość zaakceptowałaby mniejsze wynagrodzenie w zamian za wyższy komfort biura i krótszy czas dojazdu do pracy. To aspekty, które firmy powinny uwzględniać planując własną lokalizację biurową – mówi Jan Banasikowski, doradca ds. HR i analiz lokalizacyjnych CBRE.

Dojazdy do pracy przeważnie komunikacją miejską

- Nowoczesne, dobrze wyposażone biuro w dogodnej dla pracownika lokalizacji to bez wątpienia jeden z kluczowych elementów wpływających na satysfakcję z wykonywanej pracy. Nie możemy jednak zapominać o tym, że niezwykle istotna, jeśli nie najistotniejsza, jest ogólna kondycja rynku pracy, a dokładniej postrzeganie tej kondycji przez pracującą część społeczeństwa – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director, Grafton Recruitment.

Badanie Grafton Recruitment i CBRE wyraźnie potwierdza, jak istotna jest dla Polaków dogodna lokalizacja miejsca pracy. Zwraca na nią uwagę aż 82% respondentów, a dwóch na trzech przyznaje wprost, że jest gotowych pracować za mniejsze pieniądze, jeżeli miałoby to oznaczać krótsze dojazdy do pracy. Na te ostatnie ponad pół godziny jest gotów poświęcić zaledwie co piąty z ankietowanych. Dla 58% dopuszczalny jest przedział od 10 do 30 minut, a 20% badanych chciałoby dojeżdżać do biura w maksymalnie 10 minut.Jak wskazują autorzy badania, dobry dojazd do pracy oznacza przede wszystkim biuro położone w centrum miasta, w pobliskim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych. To istotne nie tylko ze względu na krótsze dojazdy do pracy - chodzi również o mniej czasochłonne powroty do domu.Aż 46% respondentów zapytanych o to, w jaki sposób dojeżdżają do pracy odpowiada, że komunikacją miejską. Na drugim miejscu, 43% osób wskazuje samochód. Nie będzie zatem zaskoczeniem, że na podium najważniejszych rzeczy w otoczeniu biura jest bliskość przystanków komunikacji miejskiej, a następnie dostępność miejsc parkingowych w okolicy budynku. Na trzecim miejscu znajduje się bliskość obwodnicy lub tras ekspresowych.