Chromebook 712 dla uczniów i nauczycieli

Chromebook 712 ma 12-calowy ekran w technologii IPS, wzmocnioną obudowę i jest wytrzymały na zalanie, wysokie temperatury i pył. Laptop jest dedykowany dla sektora edukacyjnego.

Ceny zakupu dla szkół i dostępność w Polsce

Acer Chromebook 712 ma procesor Intel Core i3-10110U oraz system operacyjny ChromeOS, który jest bardzo prosty w konfiguracji, gdzie do zalogowania wystarczą tylko dane do konta Google. Dane użytkowników są cały czas przechowywane w chmurze, przez co jeden Chromebook może być wykorzystywany przez kilka osób. Inną zaletą ChromeOS jest funkcja automatycznej aktualizacji oraz bezpieczeństwo, ponieważ instalacja aplikacji spoza sklepu Google Play jest niemożliwa. Rodzice mogą nałożyć na dzieci ograniczenia przeglądanych treści, a nauczyciele mają możliwość poszukiwania nowych aplikacji i pomysłów na nowe zajęcia w Chromebook App Hub.Chromebook 712 ma ekran o proporcjach 3:2. Będzie także dostępny w wariancie z ekranem dotykowym.Acer Chromebook 712 ma wytrzymałą obudowę z dodatkowymi gumowymi wzmocnieniami zgodną z amerykańskim standardem MIL-STD 810G. Laptop został poddany serii testów uwzględniającej upadki z ok. 122 cm, test zalania klawiatury 330 ml płynu, działanie w zarówno niskich, jak i wysokich temperaturach, odporność przy wystawieniu na oddziaływanie: wibracji, wilgotności, deszczu i piasku. Pokrywa matrycy odznacza się większą odpornością na nacisk, a zawias ekranu został dodatkowo wzmocniony.Bezpieczeństwo Acer Chromebook 712 zostało potwierdzone certyfikatami ASTM F963-16 i UL/IEC 60950-1. Jednym z ważniejszych rozwiązań jest klawiatura, której klawisze są dodatkowo zakotwiczone, co utrudnia ich wyjęcie.Acer Chromebook 712 zapewnia dostęp do internetu za pomocą dwuzakresowej karty sieciowej zgodnej z nowym standardem Wi-Fi 6 i technologią MU-MIMO 2x2. Jest także wyposażony w zintegrowaną kamerkę HD wraz z mikrofonem niezbędną w dobie wideokonferencji bądź rozmów prowadzonych przez Google Hangouts. Przydatne są też Bluetooth 5.0 i czytnik kart MicroSD. Mamy także możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń za pomocą 2 portów USB 3.2 Gen 1 Type-C i pojedynczego USB 3.2 Gen. 1.Acer Chromebook 712 będzie oferowany w wariancie z 32 GB bądź 64 GB pamięci wbudowanej eMMC i 4 lub 8 GB pamięci RAM.będzie dostępny w Polsce od kwietnia 2020 roku w cenie od 1399 zł.będzie dostępny w Polsce od kwietnia 2020 roku w cenie od 1499 zł.