Manpower: na brak pracowników narzeka już 70% firm. Kogo brakuje?

Jeszcze przed dwoma laty na brak pracowników narzekała połowa polskich firm. Już wówczas wydawało się, że jest to całkiem spore grono. Dziś jednak okazuje się, że tamte kłopoty to nic w porównaniu z bieżącą sytuacją. Z najnowszego raportu ManpowerGroup wynika, że obecnie o braku rąk do pracy wspomina już 70% pracodawców. Ten wynik, znacznie przewyższający globalną średnią (54%), plasuje nas na ósmej pozycji w zestawieniu 44 krajów, w których najtrudniej jest o wykwalifikowanego pracownika.

wykwalifikowanych pracowników fizycznych (elektrycy, spawacze, mechanicy), kierowców i pracowników usług logistycznych, operatorów produkcji i maszyn, niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz inżynierów.

Na brak pracowników nie narzekają nieliczni

Mamy 8. miejsce na świecie

– Polskie organizacje w różnym stopniu od lat walczą z brakiem pracowników o potrzebnych umiejętnościach. Dziś aż 7 na 10 przedsiębiorstw nie może znaleźć rąk do pracy i jest to blisko o połowę więcej niż jeszcze dwa lata temu. Razem z malejącą stopą bezrobocia w naszym kraju wzrasta odsetek firm mających trudności w zrekrutowaniu pracowników, a szybki rozwój naszej gospodarki napędza popyt na ręce do pracy, których zwyczajnie mamy ograniczone zasoby – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Co więcej, wiele z obecnych trendów związanych z rynkiem pracy nie jest optymistycznych dla polskich pracodawców. To duża mobilność pracowników, czyli ich większa otwartość na zmianę miejsca pracy a nawet miejsca zamieszkania. Zmiany demograficzne, czyli kurcząca się liczba osób starszych i jednocześnie malejąca liczba przedstawicieli młodego pokolenia. Ważnym źródłem informacji były ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego, które potwierdziły, że na świat przychodzi coraz mniej Polaków, a co za tym idzie przyszłe zasoby osób w wieku produkcyjnych będą jeszcze mniejsze – dodaje Iwona Janas.

– Nad Wisłą powstawały wówczas głównie duże magazyny i zakłady przemysłowe, do których przenoszono proste procesy wymagające zatrudnienia pracowników fizycznych, często niewykwalifikowanych. Od tamtego okresu firmy te rozwinęły swoją działalność, zgłaszając z roku na rok większe zapotrzebowanie na ręce do pracy w tym obszarze. Brak pracowników fizycznych na rynku to również efekt emigracji po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Rozwiązaniem wydawałaby się rekrutacja obcokrajowców, gdyby nie liczne ograniczenia formalne związane z ich zatrudnieniem. Niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych to również efekt niedopasowanej do rynku pracy edukacji i braku programów, które kształcą uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu. Aby zakończyć ten trend potrzebne są szerokie zmiany, począwszy od strategii aktywizacji osób bezrobotnych uwzględniającej reskilling i uspkilling pracowników, przygotowujący ich do pełnienia deficytowych, technicznych zawodów. Potrzebna jest redefinicja szkół zawodowych i zmiany w edukacji odpowiadające na obecne potrzeby rynku pracy. W zapełnianiu wolnych miejsc pracy pomocna będzie uproszczona procedura zatrudniania obcokrajowców. Antidotum dla polskich przedsiębiorstw na coraz większe problemy z dostępem do pracowników jest również inwestycja w automatyzację procesów – wyjaśnia Dominik Malec.

Na szczycie listy stanowisk w największym stopniu dotkniętych brakiem pracowników znajdujemy kolejno:Na drugim końcu zestawienia plasują się pracownicy biurowi oraz księgowi i finansiści, których zrekrutowanie jest relatywnie mniejszym problemem.Jeśli zestawić bieżące wyniki z osiągniętymi przed dwoma laty, okazuje się, że z zestawienia wypadli przedstawiciele zawodów IT oraz stanowisk technicznych (np. kontrolerzy jakości). Z kolei po czterech latach nieobecności wrócili na nie pracownicy służby zdrowia oraz niewykwalifikowani pracownicy fizyczni.Trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami zgłasza 70% firm, o 19 punktów procentowych więcej niż dwa lata temu. Obecnie o największych wyzwaniach mówią duże organizacje (pow. 250 pracowników) – 85% z nich nie może obsadzić miejsc pracy nowymi pracownikami. Nieco mniejsze trudności mają przedstawiciele średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników) – 76%, a także małych (10-49) – 70%. W najmniejszym, choć nadal w znacznym stopniu problem niedoboru talentów dotyka mikroprzedsiębiorstw – 48%. W ramach badania firmy zostały też zapytane o to, jak porównują stopień trudności w poszukiwaniu pracowników do analogicznego okresu w roku ubiegłym. 32% przedsiębiorstw odczuwa większe trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami, 58% mówi o podobnych wyzwaniach, 3% zanotowało poprawę, a 7% nie wie.Brak pracowników to również problem globalny – średnia dla 44 przebadanych przez ManpowerGroup rynków to 54%. Spośród 26 krajów regionu EMEA największe trudności w zrekrutowaniu pracowników zadeklarowały przedsiębiorstwa w Rumunii (86%), Grecji (77%) i w Chorwacji (75%). Najmniejsze wyzwania mają firmy w Wielkiej Brytanii (23%), Irlandii (27%) i Norwegii (33%). W ujęciu globalnym najwyższe wyniki uzyskano w Japonii (88%) i Tajwanie (77%), a także wspomnianej wyżej Rumunii i Grecji. Najmniejsze w Chinach (16%).Dominik Malec, dyrektor regionalny w Manpower zauważa, że obecne tak duży brak pracowników fizycznych wynika przede wszystkim z inwestycji poczynionych w Polsce 10-15 lat temu.