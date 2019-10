Jakiego biura pragną pracownicy?

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach wymagania pracowników co do środowiska pracy mogą być co najmniej wygórowane. Tymczasem okazuje się, że priorytetem wcale się są wiszące w pracy hamaki czy siłownia. Najnowsze badanie firmy Savills pokazało, że polscy pracownicy nade wszystko cenią sobie czystość w biurze. Nie oznacza to jednocześnie, że nie chcą mieć wpływu na wygląd przestrzeni, w której pracują. Przeciwnie - chcą, a większość ich oczekiwań w tym zakresie nie odbiega od tych, które sygnalizują pracownicy z zachodniej części naszego kontynentu.



„Wyniki badania pokazują jasno, że niezależnie od trendów w aranżacji wnętrz, tym o co pracodawcy powinni zadbać w pierwszej kolejności są absolutne podstawy. Jeśli biuro nie będzie czyste, jeśli nie zapewnimy w nim odpowiedniej temperatury czy oświetlenia, to nie ma sensu zabiegać o satysfakcję pracowników inwestując np. w play room czy inne wyszukane udogodnienia” – mówi Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy, Savills.



Polska na tle Europy



„Wydaje się, że wielu pracodawców dobrze odczytuje potrzeby pracowników i właściwie dobiera priorytety. W naszym badaniu zapytaliśmy ankietowanych, które elementy biura oceniają najwyżej w swoim obecnym miejscu pracy. Okazało się, że to niemal te same, które z ich punktu widzenia określane były jako najważniejsze. Polscy pracownicy przyznają, że w biurach brakuje im np. żłobków zlokalizowanych w budynku, darmowych przekąsek czy infrastruktury dla zwierząt, ale jednocześnie te udogodnienia wskazują jako najmniej istotne” – mówi Wioleta Wojtczak, dyrektorka działu badań i analiz, Savills.

Satysfakcja pracownika

Głos pracowników



„Projektowanie biura powinno być poprzedzone analizą potrzeb pracowników danej firmy, tak aby móc stworzyć środowisko dostosowane do ich stylu pracy. O komforcie osób przebywających w biurze często decydują jednak rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka i o które muszą zadbać osoby w tym wyspecjalizowane. Należy do nich np. wydajny system wentylacji i klimatyzacji czy odpowiednie oświetlenie. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne nie tylko poprawiają komfort pracy, ale i redukują negatywny wpływ na środowisko naturalne i pozwalają zredukować opłaty eksploatacyjne” – mówi Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego w Savills.



„Zmiany technologiczne i społeczne wpłynęły na jedno z podstawowych pojęć dla człowieka, jakim jest praca. Jesteśmy dziś bardzo daleko od klasycznego rozumienia tego słowa. Zmiany te wymagają również innego organizowania środowiska pracy. Otoczenie firmowe stanowi ponadto część kultury organizacyjnej i powinno być z nią spójne. Nieumiejętne gospodarowanie przestrzenią, czyli np. źle zaprojektowane przestrzenie open space tworzące nadmiar bodźców osłabiają koncentrację i szybko powodują uczucie zmęczenia” – mówi dr Joanna Heidtman, psycholog i socjolog.

Perspektywa pracodawcy



„Komfortowe biuro z dogodną lokalizacją to element, o który pytają kandydaci już podczas pierwszej rozmowy z rekruterem. To czynnik często decydujący o wyborze oferty pracy, szczególnie gdy kandydat wybiera spośród kilku propozycji. Przyszli pracownicy zwracają też uwagę, czy w okolicy biura znajdują się punkty handlowe i gastronomiczne, ważna jest dla nich również bliskość zieleni, gdzie mogą miło spędzać czas także po pracy” – mówi Anna Tietianiec, ekspert rynku pracy z agencji rekrutacyjnej Manpower.



„Kandydat przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną, zwraca uwagę jak wygląda przestrzeń, w której będzie pracował, ocenia czy jest przyjazna dla środowiska i dobrze wyposażona, na przykład w regulowane biurka. To atuty, które warto promować już na etapie publikowania oferty pracy oraz na profilach firmy w mediach społecznościowych, budując pozytywny wizerunek pracodawcy” – dodaje ekspert Manpower.



Wpływ biura na lojalność pracowników

Wnioski

„Firmy, które przywiązują dużą wagę do wyboru właściwego biura są na wygranej pozycji w rywalizacji o największe talenty. Stopa bezrobocia w Polsce jest najniższa w historii. Starzejące się społeczeństwo w połączeniu z malejącą liczbą osób wchodzących na rynek pracy sprawia, że pracodawcom coraz trudniej jest znaleźć i zatrzymać pracowników. Jak pokazują nasze badania lokalizacja biura przekłada się bezpośrednio na lojalność pracowników, a jego aranżacja na efektywność ich pracy. Oznacza to, że wybór odpowiedniej siedziby dla firmy jest jedną z kluczowych decyzji we współczesnym biznesie” – podsumowuje Jarosław Pilch z Savills.

Przed nami wyniki zrealizowanego wiosną tego roku raportu What Workers Want („Czego pragną pracownicy?”). Na potrzeby opracowania dokonano analizy potrzeb formułowanych przez zatrudnionych w związku z ich miejscem pracy. Badaniem objęto przeszło 11 000 pracowników, reprezentujących 11 krajów Europy, w tym ponad 1000 osób z Polski.Rezultaty badań niektórym mogą wydać się nieco zaskakujące. Z odpowiedzi udzielonych przez polskich pracowników wynika bowiem, że w kontekście przestrzeni do pracy najbardziej interesuje nas...ich czystość. Ten czynnik jako bardzo ważny lub ważny wskazało przeszło 90% ankietowanych. Okazuje się, że porządek jest dla nas ważniejszy niż dostęp do miejsca parkingowego czy posiadanie odpowiednich sal konferencyjnych na potrzeby spotkań.Wyniki polskiego badania są zbliżone do tych uzyskanych w sondażu ogólnoeuropejskim. To co nas różni to np. stosunek do architektury wnętrz, do której polscy pracownicy przywiązują nieco większą wagę (82% odpowiedzi w badaniu polskim w porównaniu do 70% w badaniu ogólnoeuropejskim). Inaczej podchodzimy również do kwestii zapewnienia miejsca parkingowego dla samochodu. Jest ono ważne lub bardzo ważne dla 81% polskich respondentów, ale współczynnik ten spada do 68%, jeśli weźmiemy pod uwagę ankietowanych ze wszystkich przebadanych krajów europejskich.Jak wynika z analiz firmy Savills, 38% badanych z Polski pracuje w układzie tzw. open space . To nadal znacznie mniej, niż w Europie Zachodniej. Dla porównania w Wielkiej Brytanii w aranżacji bez gabinetów pracuje blisko trzy czwarte pracowników. Popularność takiego planu biura sprawiła, że dla aż 89% polskich badanych niezwykle istotne jest zapewnienie dodatkowego miejsca do cichej pracy. W nowoczesnych przestrzeniach biurowych coraz częściej projektuje się więc niewielkie salki do pracy w skupieniu, meble i panele pochłaniające dźwięk, a także współczesne budki telefoniczne, w których można rozmawiać przez komórkę nie przeszkadzając innym.Jak zatem uszczęśliwić pracowników i stworzyć idealne miejsce pracy? Z badania przeprowadzonego przez Savills wynika, że najbardziej zadowoleni pracownicy, to ci, którzy pracują w centrach miast. Co druga osoba jako idealną lokalizację wskazuje centrum, a 67% osób pracujących w środku miasta deklaruje, że jest szczęśliwa.Centralna lokalizacja zapewnia zwykle dostęp do rozbudowanej infrastruktury wokół budynku, w tym, co niezwykle ważne, do szerokiej oferty gastronomicznej. Zgodnie z wynikami badania What Workers Want najwyższy poziom zadowolenia deklarują pracownicy jedzący obiad w restauracjach. Na takie spędzenie przerwy lunchowej pozwala sobie jednak tylko co dziesiąty pracownik w Polsce. 36% korzysta z firmowej kuchni a 33% je przy swoim stanowisku pracy. 17% badanych korzysta z budynkowych kantyn, które jak się okazuje najpopularniejsze są wśród branży IT oraz w sektorze produkcyjnym.Pracownicy doceniają również, jeśli mogą mieć wpływ na wygląd biura. Życzyłoby sobie tego 70% respondentów. Pożądana jest także możliwość pracy z domu, którą, jak wynika z badania, zapewnia tylko 17% pracodawców. Tylko co drugi pracownik, który przynajmniej 90% czasu w pracy spędza przy swoim biurku deklaruje się jako osoba szczęśliwa.A czego oczekują sami pracodawcy od idealnego biura? Z pewnością tego, że będzie ono podnosić efektywność pracowników, a także stanowić element pomagający rywalizować o najlepszych kandydatów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.Jak podaje firma Savills, 64% badanych twierdzi, że obecna aranżacja biura z którego korzystają ma wpływ na jakość ich pracy. Osoby pracujące w gabinetach znacznie częściej deklarują pozytywny wpływ aranżacji biurowej na ich efektywność, niż te, które korzystają z układu open space. Z kolei większy procent pracowników coworków i biur serwisowanych uważa, że ich obecne miejsce pracy poprawia ich efektywność, niż osób pracujących w tradycyjnych biurach.Zapewnienie jak najatrakcyjniejszego biura jest niezwykle ważne, gdyż aż 45% badanych deklaruje, że zamierza zmienić pracodawcę w przeciągu najbliższych pięciu lat. Respondenci zapytani przez Savills o sytuację, w której mieliby rozważać dwie oferty pracy o takim samym wynagrodzeniu i zbliżonych możliwościach kariery, najczęściej wskazywali lokalizację biura, jako czynnik przesądzający o ich wyborze, co pokazuje jak istotne jest to kryterium dla pracowników.Wpływ lokalizacji biura na lojalność pracowników potwierdza również fakt, że pracownicy, którym dojazd do pracy zajmuje nie dłużej, niż 15 min dwa razy częściej deklarują, że są gotowi związać się z obecnym pracodawcą przez kolejne 10 lat. Niestety zaledwie mniej więcej co piątemu badanemu podróż do biura zajmuje tak krótko. Nie odbiegamy tu znacząco od średniej europejskiej, natomiast wyraźnie rzadsze, niż w Europie Zachodniej jest u nas dojeżdżanie do pracy trwające ponad 90 minut. Pomimo rosnącej świadomości ekologicznej Polaków w dalszym ciągu najpopularniejszym środkiem transportu jest samochód, z którego w drodze do pracy korzysta 64% badanych.