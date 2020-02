Cena czy jakość? Czym konkuruje polski eksport?

Wprawdzie polski eksport konkuruje głównie ceną, ale jest również grupa takich eksporterów, którzy stawiają raczej na metody pozacenowe. Jakie są strategie konkurowania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych? Jakie działania muszą podjąć firmy, aby zagwarantować sobie przewagę konkurencyjną w kolejnych latach? I w końcu, co musi zrobić państwo, żeby eksporterzy mogli konkurować za granicą jakością swoich produktów? Odpowiedzi na te pytania niesie za sobą opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport pt. „Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-cenowym".

Przewagi cenowe stanowią jedną z podstaw konkurowania w polskim eksporcie produktów wytwarzanych w silnie umiędzynarodowionych przemysłach wysokiej i średnio-wysokiej techniki. Rosnące koszty pracy grożą utratą posiadanych przez polskich producentów przewag cenowych i spadkiem konkurencyjności eksportowanych towarów – tłumaczy Łukasz Ambroziak, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dotyczy to także produkcji mebli, które mają duże znaczenie w polskim eksporcie.





W porównaniu do 2016 r. niskie koszty pracy przy relatywnie wysokich umiejętnościach pracowników decydują obecnie rzadziej o przewadze konkurencyjnej firm na rynkach zagranicznych. Oznacza to, że wyczerpują się możliwości rozwoju przez te firmy eksportu opierającego się na niskich kosztach dzięki relatywnie taniej sile roboczej – dodaje Łukasz Ambroziak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura polskiego eksportu do wybranych krajów według strategii konkurowania W przypadku Stanów Zjednoczonych i Chin w ostatnich latach dominuje konkurowanie jakością. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Firmy konkurujące metodami pozacenowymi pozytywnie wyróżniają się na tle firm preferujących rywalizację cenową. Są one większe, częściej eksportują na rynki pozaunijne, mają lepszą sytuację finansową, więcej inwestują, są bardziej innowacyjne, częściej reprezentują wysoki i średniowysoki poziom techniki i oferują za granicą produkty nowe lub znacznie ulepszone oraz wdrażają nowoczesne technologie – tłumaczy Janusz Chojna, kierownik zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak czytamy w komunikacie z raportu, aż 6 na 10 polskich eksporterów wysyłających swoje towary do krajów Unii Europejskiej stosowało w 2019 roku strategię niższej ceny, podczas gdy metody pozacenowe wybierał jedynie co szósty z nich (16 proc.).I tak np. konkurowanie ceną dotyczyło 61 proc. polskiego eksportu do Niemiec. W przypadku wymiany handlowej z krajami należącymi do Wspólnoty znaczenie przewag cenowych i jakościowych już od początku naszego członkostwa w UE utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Istota tych pierwszych zwiększyła się nieco w polskim eksporcie do Niemiec i Wielkiej Brytanii, drugie z kolei zyskały na znaczeniu w eksporcie do Czech i na Węgry.Metody pozacenowe znacznie częściej znajdują zastosowanie w przypadku wymiany handlowej z partnerami handlowymi spoza UE - przewaga jakościowa wykorzystywana jest w 92 proc. sprzedaży na rynku amerykańskim i 60 proc. sprzedaży na rynku chińskim.Przyczyn rywalizacji eksporterów na rynkach zagranicznych głównie niskimi cenami należy upatrywać m.in. w zbyt małej innowacyjności polskich produktów na tle oferowanych przez innych eksporterów, zwłaszcza z krajów wyżej rozwiniętych, relatywnie niskiej ich jakości, małego zróżnicowania oferty eksportowej, a także nasilającej się konkurencji na rynku światowym.Nieuchronnie nadchodzi czas, w którym wiele polskich firm będzie musiało mieć w ofercie towary wyróżniające się na tle konkurencji m.in. wyższą jakością i innowacyjnością.W badaniu PIE 67 proc. eksporterów rywalizujących metodami pozacenowymi wskazało, że przy ustalaniu poziomu cen eksportowych duże lub bardzo duże znaczenie ma siła nabywcza i wielkość rynków zagranicznych. 48 proc. z nich zadeklarowało przewagę nad konkurentami w eksporcie dzięki zdolności do rozpoznawania i dostosowywania się do preferencji nabywców.Tacy eksporterzy znacznie częściej uzyskują przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych dzięki elastycznemu reagowaniu na zmiany popytu, posiadanej marce, zastrzeżonym patentom i wzorom użytkowym, konkurencyjnej technologii wypracowanej w firmie i zdolności do innowacji.