Branża IT: stabilizacja wynagrodzenia i problemy pracodawców

O wynagrodzeniach w branży IT krążą już legendy. Okazuje się jednak, że wzrostowy trend w zakresie stawek oferowanych przez pracodawców z tego sektora wyhamowuje. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i pracowników kontraktowych. Uodpornienie się pracodawców na presję płacową ze strony zatrudnionych i kandydatów wynika przede wszystkim z coraz wyższych kosztów zatrudnienia oraz wzmożonej konkurencji cenowej na rynku - czytamy w komunikacie z Raportu płacowego firmy Hays.

– Najczęściej starają się o współpracę z kontraktorami oraz ekspertami zatrudnionymi na czas trwania projektu – wyjaśnia Arkadiusz Wargin, dyrektor dywizji IT Contracting w Hays Poland. – Dla pracodawców coraz ważniejsza jest możliwość pozyskania unikalnych kompetencji, niezbędnych w organizacji do ukończenia danego zadania. Firmy otwierają się też na ludzi młodych, nawet tych nieposiadających doświadczenia w IT. Zwiększają budżet rekrutacyjny i szkoleniowy, stawiają na wzmocnienie marki pracodawcy i zapadające w pamięć działania marketingowe. Coraz częściej nawiązują też bliskie relacje z agencjami rekrutacyjnymi i łączą z nimi siły w procesie dotarcia do kandydatów – dodaje ekspert Hays.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Informatyk Choć zapotrzebowanie na specjalistów IT utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie, to pracodawcy coraz bardziej usztywniają się na presję płacową.

STABILNE WYNAGRODZENIE

– Pracodawcy nie oszczędzają też na przyszłościowych specjalizacjach i kluczowych obszarach wiedzy – podkreśla Arkadiusz Wargin. – Wiedza ekspercka jest i będzie w cenie, dlatego na coraz atrakcyjniejsze stawki mogą liczyć specjaliści posiadający umiejętności w niszowych technologiach lub rozwiązaniach, które dopiero pojawiają się na polskim rynku – dodaje.

IT KONTRAKTING DLA WSZYSTKICH?

– Korzyści płynące z kontraktingu oraz rosnące zapotrzebowanie firm na wyspecjalizowane umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii sprawiają, że utalentowani programiści, testerzy i developerzy coraz chętniej decydują się na podjęcie pracy kontraktowej, co w dalszej perspektywie będzie miało wpływ na rynek pracy IT – zaznacza Arkadiusz Wargin z Hays Poland.

OPTYMIZM PRACOWNIKÓW IT

Branża IT nie zamierza zwalniać tempa, czego dowodem mogą być między innymi zakrojone na dość szeroką skalę plany rekrutacyjne na nadchodzące miesiące, formułowane przez niemal wszystkie firmy z sektora - pisze Hays. Okazuje się przy tym, że tak samo liczne jest grono tych, którzy spodziewają się trudności w realizacji tych planów. Z deklaracji pracodawców wynika, że problemem może być zarówno deficyt kandydatów , jak i narastająca konkurencja wśród pracodawców oraz wygórowane oczekiwania finansowe specjalistów IT.W obliczu problemów pracodawcy z branży IT nie załamują jednak rąk, podejmując działania służące przeciwdziałaniu trudnościom w rekrutacji i niedoborowi kompetencji.Oprócz problemów z z pozyskiwaniem kandydatów, pracodawcy muszą także znaleźć sposób na zatrzymywanie obecnych pracowników. Nie chcą już jednak konkurować wynagrodzeniami i coraz bardziej usztywniają się na presję płacową ze strony rynku. Podkreślają natomiast inne atuty pracy właśnie u nich: ciekawe projekty, możliwości rozwoju, elastyczność, środowisko pracy, lokalizację, rozpoznawalność firmy oraz adekwatne dodatki pozapłacowe Trend dynamicznego wzrostu wynagrodzeń specjalistów IT – zarówno kontraktorów, jak i pracowników etatowych – wyhamował. Stabilizacja stawek dotyczy zarówno kwot oczekiwanych przez kandydatów, jak i tych, które są w stanie zaakceptować firmy korzystające z usług IT kontraktingu. I choć stabilizacja płac jest trendem w całej branży, to sytuacja nie będzie dokładnie taka sama w każdym obszarze nowych technologii i wobec wszystkich pracowników.Kto mimo wszystko może liczyć na wzrost płac w roku 2020? Z pewnością widoczna jest tendencja szybszego podnoszenia wynagrodzeń specjalistom z niewielkim doświadczeniem, a więc osobom dotychczas zarabiającym w IT najmniej. Atrakcyjniejsze pensje powiązane są również z formą zatrudnienia. Stąd też rośnie grupa specjalistów IT preferujących model współpracy B2B. Nie tylko niższe podatki dla samozatrudnionych, ale również obawy dotyczące ciągłego zwiększania kosztów pracy etatowej motywują specjalistów do pracy w modelu kontraktingowym i związanej z tym maksymalizacji wynagrodzeń netto.Pomimo obserwowanej stabilizacji płac, rynek kontraktingu usług IT będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. Analiza trendów pozwala również przypuszczać, że rokrocznie zwiększać się będzie liczba firm zainteresowanych kontraktingiem IT oraz specjalistów wybierających model B2B.Dla ekspertów IT współpraca z firmami w modelu B2B oznacza przede wszystkim możliwość uzyskania wyższych zarobków, bowiem konktraktorzy średnio zarabiają o 20-25% więcej niż gdyby wykonywali tę samą pracę w oparciu o umowę o pracę. Kontraktorzy doceniają także elastyczność czasu pracy, możliwość wyboru ciekawych projektów oraz pracę zdalną, która coraz częściej pojawia się w zawieranych umowach B2B. Wielu ekspertów pracujących w tym modelu ceni sobie również większą elastyczność w dopasowywaniu terminu i zakresu zobowiązań zawodowych do własnych potrzeb i preferencji. Tym samym kontraktorom łatwiej – w porównaniu do pracowników etatowych – jest zorganizować np. dwumiesięczną przerwę od pracy.Jak przekonują autorzy raportu, kontrakting usług IT niezaprzeczalnie niesie za sobą wiele korzyści, jednak nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Jak podkreślają eksperci rynku, do pracy w tym modelu niezbędne są takie predyspozycje, jak zdolność adaptacji do zmiennych warunków, umiejętność pracy pod presją, a także rozwinięte kompetencje interpersonalne. Kontraktorzy najczęściej pozyskiwani są do realizacji określonych zadań w mocno sprecyzowanych ramach czasowych. W związku z tym, aby skutecznie wykonywali swoje obowiązki, niezbędna jest umiejętność szybkiego odnajdowania się w nowym środowisku i sprawna komunikacja z nowo poznanymi współpracownikami. Warto również zaznaczyć, że kontrakting w wielu przypadkach wiąże się z tymczasowym charakterem pracy, a co za tym idzie – koniecznością posiadania umiejętności sprzedawania swoich usług, wyszukiwania kolejnych zleceń i ostrożniejszego planowania wydatków.Obok wyzwań, z którymi obecnie mierzą się pracodawcy, rośnie optymizm pracowników branży IT. W badaniu Hays Poland aż 74 proc. zatrudnionych w branży pozytywnie oceniło pespektywę swojej kariery zawodowej w 2020 roku. Niemal wszyscy są też przekonani, że posiadają pełny zestaw kompetencji potrzebnych do pracy na zajmowanym stanowisku.Optymistyczne spojrzenie na swoją specjalizację i rynek pracy sprawia, że 76 proc. pracowników branży IT rozważa zmianę pracy – najczęściej w nieodległej perspektywie. Głównym motywatorem pozostaje chęć osiągania wyższych zarobków. Biorąc jednak pod uwagę obserwowaną i spodziewaną stabilizację płac, coraz więcej specjalistów IT dokonujących analizy dostępnych ofert, coraz więcej uwagi poświęca innym aspektom – wyzwaniom zawodowym, charakterowi pracy, lokalizacji, formie zatrudnienia. Widząc trend wyhamowania płac, pracownicy dużo ostrożniej niż w latach ubiegłych formułują również swoje przypuszczenia odnośnie podwyżek w roku 2020.