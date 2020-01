Spada satysfakcja z pracy wśród pracowników z Ukrainy. Co jest powodem?

Satysfakcję z pracy deklaruje większość zatrudnionych w Polsce Ukraińców - wynika z raportu opublikowanego przez OTTO Work Force Polska. Dziś jednak jest ona niższa aniżeli przed rokiem, czy przed dwoma laty. Nie jest to efektem gorszych warunków pracy, ale coraz wyższych wymagań ze strony pracowników z Ukrainy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana w czasie poziomu zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy z pracy w Polsce Jeszcze w 2017 roku zadowolenie z pracy w Polsce odczuwało 94% pracowników z Ukrainy, dziś już tylko 72%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Pracownicy z Ukrainy najbardziej zadowoleni z relacji

“Spadek poziomu zadowolenia pracowników z Ukrainy nie wynika z pogorszenia się warunków pracy, ale ze zmiany ich oczekiwań. Ukraińcy oswoili się już z polskim rynkiem pracy, są bardziej świadomi możliwości jakie daje i zwracają coraz większą uwagę na atrakcyjność ofert pracy. Interesuje ich możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia za wyższe niż na Ukrainie wynagrodzenie, ale także dodatkowe benefity oferowane przez pracodawców, szczególnie te które pozwolą im możliwie jak najwięcej zaoszczędzić. Najbardziej motywującymi dodatkami pozapłacowymi są: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do posiłków w pracy oraz zniżki/rabaty do sklepów” - mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska. “Kolejną kwestią, która wpływa na poziom satysfakcji pracowników z Ukrainy, są skomplikowane i długotrwałe procedury związane z zatrudnieniem w Polsce. Ich uproszczenie zdecydowanie poprawiłoby funkcjonowanie polskiego rynku pracy” – dodaje Tomasz Dudek.

Jak czytamy w komunikacie z raportu, satysfakcja z pracy towarzyszy obecnie 72% pracowników z Ukrainy. Dla porównania, w 2018 roku deklarowało ją 81% badanych, a rok wcześniej aż 94%. Niewątpliwie pozytywną informacją, jaka płynie z ostatniego badania, jest to, iż swoje niezadowolenie deklaruje jedynie niespełna 10% Ukraińców. Pozostałe odpowiedzi mają wydźwięk neutralny.Wyższa satysfakcja z pracy to domena starszych pracowników z Ukrainy - wśród osób, które ukończyły 50 lat, deklaruje ją 89% respondentów. W przypadku osób do 35. roku życia odsetek zadowolonych sięga już tylko 65%.Z raportu OTTO Work Force Polska wynika, że satysfakcję z pracy budują przede wszystkim relacje ze współpracownikami (87%) oraz z pracodawcą (86%). Najmniej satysfakcjonuje ich poziom wynagrodzeń (51%) oraz możliwości rozwoju zawodowego (39%). Szczegółowa analiza wskazuje, że w przypadku pięciu z ośmiu badanych aspektów odsetek osób deklarujących niezadowolenie nie przekracza 7%, a dla kolejnych dwóch wynosi 12-13%. Jednocześnie w zależności od ocenianego elementu od 8% do 36% badanych wskazało ocenę średnią. Tym samym można uznać, że grupa pracowników rzeczywiście niezadowolonych z poszczególnych badanych elementów jest stosunkowo niewielka, a wyraźnie większą frakcję, w przypadku każdego z aspektów stanowią osoby, które podają ocenę neutralną. Jedynie w przypadku oceny możliwości rozwoju zawodowego sytuacja jest nieco inna. Tutaj odsetek niezadowolonych (35%) jest niemal taki sam jak odsetek zadowolonych (39%) co oznacza, że jest to obszar, w którym potrzeby pracodawców i oczekiwania respondentów rozmijają się w największym stopniu.W obliczu zbliżającej się liberalizacji przepisów w zakresie zatrudnienia obcokrajowców w Niemczech oraz wyższych zarobków u naszych południowych sąsiadów pracodawcy będą zmuszeni są do większej rywalizacji o pracowników tymczasowych z Ukrainy.