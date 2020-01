Pracownicy po 50-tce wymykają się stereotypom

W kontekście rynku pracy mówi się przeważnie o milenialsach i pokoleniu Z, nieco mniej uwagi poświęcając kwestiom związanym z dojrzałymi pracownikami. Nic zatem dziwnego, że na temat tych ostatnich powstało już wiele mitów. Warto je obalać, tym bardziej, że starzenie się społeczeństwa jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie powstrzymać. I tak np., niewiele wspólnego z prawdą ma stwierdzenie, że starsi pracownicy unikają szybkiego tempa pracy i nie są odporni na stres.

– Wokół pracowników w wieku 55+ narosło wiele stereotypów. Często uważa się, że są to ludzie nienadążający za zmieniającym się światem, nieznający najnowszych technologii. Nic bardziej mylnego. Pracownicy z tego przedziału wiekowego wciąż są bardzo aktywni zawodowo i chętnie uczą się nowych rzeczy. Mają również ogromne znaczenie dla rynku pracy, bo są idealnymi kandydatami do mentoringu. Młodsze pokolenia mogą się od nich wiele nauczyć – mówi Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com Jacy są pracownicy 55+? Pracownicy z tego przedziału wiekowego wciąż są bardzo aktywni zawodowo i chętnie uczą się nowych rzeczy.

Umiarkowanie optymistyczni i mało otwarci. Tacy są pracownicy 55+?

– To naturalne, że młodsze pokolenia są bardziej optymistycznie nastawione do swojej przyszłości zawodowej, przed nimi lata wyzwań i zmian. Za pracownikami 55+ stoi natomiast doświadczenie zawodowe i potrzeba stabilizacji. Raczej nie są zainteresowani samozatrudnieniem czy byciem freelancerem, bo mają świadomość z jak ogromnym przeorganizowaniem swojego stylu życia by się to wiązało – aż 64 proc. badanych w wieku 55+ deklaruje, że nie jest zainteresowanych taką formą pracy. To pokolenie, które budowało swoją pozycję na rynku pracy w latach, gdy w Polsce kapitalizm silnie się rozwijał, a więc pracownicy ci wolą raczej popularne w tamtych czasach stabilne formy zatrudnienia – podkreśla Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Robotyzacja? Nie, dziękuję!

Jacy są pracownicy po 50-tce? Odpowiedzi na to pytanie udziela raport opracowany przez Bigram i Essilor Polonia „Pokolenie 50+ w pracy – prawda i mity”. Wynika z niego, że tzw. silversom nie można odmówić nie tylko ściśle związanego z ich wiekiem doświadczenia, ale również wykształcenia, znajomości języków obcych, obeznania z nowinkami technologicznymi i dużego poczucia odpowiedzialności.Opracowane przez ADP badanie „Workforce View in Europe 2019” dowodzi ponadto, że pokolenie 50+ charakteryzuje się dużą wiarą we własne możliwości – aż 85 proc. reprezentantów tej grupy przekonana jest, że legitymuje się umiejętnościami, które umożliwiają im osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym. Ten sam raport ujawia, że z drugiej strony silversi nie mają dużego zaufania do swoich przełożonych – szczególnie w sprawie kwestii zdrowotnych. Ponad 60 proc. badanych wolałoby nikomu nie mówić o swoich problemach z kondycją psychiczną, a prawie 53 proc. uważa, że ich pracodawca nie interesuje się ich samopoczuciem.Pracownicy 55+ na swoją przyszłość zawodową patrzą raczej z umiarkowanym optymizmem (57 proc.) lub bardzo optymistycznie (18 proc.). Dla porównania, najbardziej optymistycznie do przyszłości podchodzą młodsi pracownicy (41 proc.) Jest jednak również spora grupa starszych pracowników, która postrzega swoją przyszłość zawodową raczej pesymistycznie (19 proc.). Dodatkowo starsi pracownicy, a więc na parę lat przed emeryturą, są niechętni do zmiany w życiu zawodowym – 31 proc. z nich uważa, że zostanie w obecnej pracy przez następne 2-5 lat, a 22 proc., że do końca swojego życia zawodowego.Co ciekawe, z danych ADP wynika, że 78 proc. badanych pracowników 55+ nie odczuwa dyskryminacji w pracy. Jedyne nierówne traktowanie, z jakim maja do czynienia, skupia się na kwestii wieku – z tzw. ageizmem (czyli dyskryminacją ze względu na wiek) spotyka się 13 proc. pytanych. Pracownicy w wieku 55+ nie zwracają również uwagi na nierówności płacowe ze względu na płeć. Prawie 80 proc. z nich nie zauważa tego problemu w swojej firmie. Pokolenie 55+ nie wierzy też w powszechną robotyzację. Aż 85 proc. z nich twierdzi, że ich miejsce pracy nigdy nie zostanie zastąpione przez robota.