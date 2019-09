Jak widzą swoją przyszłość młodzi prawnicy?

Ukończenie studiów na wydziale prawa kojarzy się przeważnie z koniecznością odbycia aplikacji, a następnie otworzeniem własnej praktyki czy reprezentowaniem mocodawców w sądzie. Czy jednak tak właśnie swoją karierę zawodową wyobrażają sobie młodzi prawnicy? Niekoniecznie, bez wątpienia jednak znakomita większość z nich to osoby ambitne oraz zorientowane na rozwój i sukces.

Aplikacja – czy jest potrzebna?

- Taki wynik może świadczyć o braku świadomości innych możliwości zawodowych lub o przekonaniu, że to właśnie zawód radcy lub adwokata daje największe możliwości rozwojowe. Liczna grupa młodych prawników (18%) nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie aplikacji – komentuje Barbara Radosz, Consultant HRK Legal oraz autorka raportu

Pierwsza praca

Co motywuje młodych prawników?

O problemach ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników mówi się w branży prawniczej już nie od dziś. Szczególne zapotrzebowanie dotyczy specjalistów konkretnej dziedziny prawa. Relatywnie najłatwiej jest pozyskać osoby zajmujące się prawem procesowym - z raportu opracowanego przez HRK wynika, ze swoją przyszłość zawodową wiąże z nim niemal 4 na 10 studentów (38%). Na kolejnym pozycjach plasuje się prawo korporacyjne (32%) oraz prawo własności intelektualnej (20%). Pewnym zaskoczeniem jest dość niski procent respondentów, którzy chcieliby rozwijać się w zakresie nieruchomości (16%), prawa podatkowego (15%) oraz prawa transakcyjnego (14%). Pewnych kłopotów ze znalezieniem pracowników mogą doświadczyć również kancelarie butikowe/eksperckie, z którymi chęć współpracy deklaruje 29% młodych prawników. W tej kategorii zdecydowanie największym powodzeniem cieszą się kancelarie międzynarodowe (38%).Znaczna większość studentów kierunków prawniczych deklaruje chęć odbycia aplikacji (71%).Jak stereotypy o roszczeniowości millenialsów mają się do ich rzeczywistych wymagań? Młodzi adepci prawa chcą pracować w oparciu o umowę o pracę (79%), która zapewnia im stabilność zatrudnienia, możliwość korzystania z urlopów gwarantowanych przez kodeks pracy oraz innych przywilejów wynikających z jej tytułu. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, najwięcej zarabiają aplikanci biegle posługujący się językiem angielskim, doskonale znający przepisy i specjalizujący się w konkretnym obszarze prawa już w trakcie nauki. Pierwsza pensja młodych prawników waha się między 2500 a 6000 zł brutto, jednak najwięcej osób liczy na zarobki rzędu 3500 – 4500 zł brutto. Wśród najważniejszych benefitów, które studenci chcieliby otrzymać od pracodawcy znalazły się: atrakcyjne wynagrodzenie, udział w ciekawych projektach oraz równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym (tzw. work-life balance). Badania przeprowadzone przez HRK wskazują, że millenialsi, o dziwo, nie są do końca zainteresowani wyjazdami integracyjnymi, atrakcyjnym wystrojem biura czy możliwością pracy zdalnej.Bezsprzecznie, na pierwsze miejsce wysuwa się odpowiednie wynagrodzenie (61%). Zaraz za nim plasują się osiągane sukcesy oraz rozwój osobisty. Te aspekty są wymieniane przez wszystkich kandydatów, bez względu na stanowisko, jakie będę zajmować. Dla młodych ważna jest również atmosfera w pracy, work-life balance oraz uznanie przełożonego i pracowników.Jak zatem podsumować młodych prawników? Są to osoby ambitne, nastawione na rozwój i sukces. Istotna jest dla nich także kwestia specjalizacja – studenci wiedzą, że konieczne jest zdobycie jak najszerszego zakresu wiedzy w dyscyplinie, z którą wiążą swoją przyszłość.