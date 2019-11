Pracownicy 50+ ciągle niedoceniani. Firmy muszą to zmienić

Eksperci już od dawna przekonują, że w obliczu niżu demograficznego i zjawiska starzejącego się społeczeństwa pracodawcy nie mogą, ale wręcz muszą otworzyć się na pracowników z pokolenia 50+. Niestety doniesienia napływająca z rynku pracy ciągle dowodzą, że w tym zakresie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Przeszkodą w zatrudnianiu osób z tej grupy wiekowej są m.in. ukute w głowach HR-owców stereotypy. Najwyższa pora z nimi zerwać i zacząć przykładać większą wagę do budowania międzypokoleniowych zespołów pracowniczych. Firmy powinny zdawać sobie sprawę, że aktywność zawodowa 50+ przynosi korzyści.

Często spotykamy się z opiniami, że menedżerowie i eksperci – przedstawiciele pokolenia 50+ na rynku pracy są za mało dynamiczni, nie są na bieżąco z nowymi technologiami, nie nadążają za młodszym pokoleniem. Wyniki badania Pokolenie 50+ pokazują, że są to tylko krzywdzące stereotypy, tym groźniejsze, że mogą przełożyć się na mniejszą gotowość firm do zatrudniania silversów – dodaje Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu BIGRAM.

Kliknij, aby powiekszyć fot. jozsitoeroe - Fotolia.com Pracownicy 50+ ciągle niedoceniani Silversi potwierdzają, że dyskryminacja ze względu na wiek dotyka ich często. Aż 56% spotkała się z jej przejawami w życiu zawodowym.

Pracownicy 50+. Profil zawodowy

Obecny silvers jest bardzo aktywny na rynku pracy - jest gotowy do podnoszenia swoich umiejętności i zdecydowanie nie myśli o emeryturze. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, jest zaangażowany w swoją pracę i lojalny wobec pracodawcy. Na co dzień obserwuję, jak wiele korzyści wnosi do firmy międzypokoleniowa współpraca. Pracownicy 50+ są nie tylko cennym dla innych członków zespołu źródłem wiedzy i doświadczenia, ale też wzorem dyscypliny i zaangażowania. Wspierają też nowym, świeżym spojrzeniem. To duża korzyść dla firmy, żeby mieć ich w swoich szeregach – dodaje Adam Mamok, Dyrektor Zarządzający Essilor Polonia.



Temu, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie pracownicy 50+, przygląda się opracowany przez Essilor Polonia i Bigram raport „Pokolenie 50+ w pracy – prawda i stereotypy”. Do jakich wniosków prowadzi? Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest w naszym kraju problemem? Czy pracodawcy dostrzegają potencjał drzemiący w silver generation i rozumieją siłę jego przedstawicieli? Oto, co udało się ustalić.Pracownicy 50+ to grupa, która utrzymuje swoją aktywność zawodową na względnie stabilnym poziomie. Według GUS, obrazujący ją wskaźnik w 2017 roku wynosił 33,2%, a rok później 33,8%. W dyskusjach na temat przyszłości, jaką ma przed sobą rynek pracy, coraz częściej wspomina się jednak o zjawisku silver tsunami, czyli potencjale zawodowym zatrudniania osób po 50. roku życia. Czy polskie firmy rozumieją, jak ważna jest dla nich aktywność zawodowa starszych pracowników Niestety. Okazuje się bowiem, że pracownicy 50+ bywają bardzo często postrzegani przez pryzmat stereotypów. Uwidacznia się to m.in. w ocenie korzystania z nowoczesnych technologii. 42% przedstawicieli HR wskazuje, że osoby po 50. roku życia nie nadążają za zmianami technologicznymi, co stoi w sprzeczności z tym, jak aktywnie pracownicy 50+ korzystają z mediów społecznościowych. Ponadto bardzo nisko oceniają ich zdolność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tylko 11% HR-owców uważa, że są oni skłonni to nabywania nowych umiejętności.Zrealizowane badania pokazują również, że deklaracje firm odnośnie otwartości na pracowników 50+ nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mimo że prawie 70% firm przekonuje, że stara się nie kierować wyznacznikiem wiekowym w rekrutacjach, to zapytani o preferowany staż pracy u potencjalnych pracowników, wskazują na kandydatów z około 5-letnim doświadczeniem. Pracownicy 50+ potwierdzają, że dyskryminacja ze względu na wiek dotyka ich często. Aż 56% spotkała się z jej przejawami w życiu zawodowym. Jako przykłady podają komentarze HR-owców i stwierdzenia w ogłoszeniach rekrutacyjnych, np. „szukamy osób młodych o nienagannej prezentacji”, czy bezpośrednio przekazane informacje o „nierokowaniu nadziei na przyszłość”.Pomimo trudności i wyzwań, z jakimi się stykają, aktywność zawodowa jest dla silversów istotna – co czwarty z nich aktywnie poszukuje pracy. Jak pokazują statystyki, większość z nich (54%) otrzyma tylko kilka (2-5) zaproszeń na rozmowy rekrutacyjne. Aż 17% pracodawców twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie zatrudniła żadnej osoby powyżej 50. roku życia.Kim jest współczesny silvers? Przede wszystkim to osoba bardzo dobrze wykształcona. 31% z nich ma wyższe wykształcenie, a 59% tytuł doktorski, czy studia podyplomowe. Ponad połowa przebadanych podkreśliła, że zna j. angielski na poziomie zaawansowanym. Wbrew stereotypom silversi nadążają za trendami technologicznymi, są obecni na portalach społecznościowych. Aż 95% z nich posiada profil na LinkedInie, a 56% korzysta z konta na Facebooku. Za swoje atuty uważają duże doświadczenie zawodowe, lojalność, pracowitość, często związane z poświęceniem życia rodzinnego na rzecz rozwoju zawodowego. Prawie ¾ reprezentantów tego pokolenia bardzo wysoko ocenia swoją gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ponadto 41% deklaruje gotowość do relokacji związanej ze ścieżką zawodową.