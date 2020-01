Monitor Philips 243B9 z IPS i USB-C

MMD wprowadza na rynek 24-calowy monitor Philips 243B9, wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD oraz złącze USB typu C z funkcją ładowania.

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

4 x USB-A

Audio In/out 1x wyjścia

VGA

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Philips 243B9 Philips 243B9 ma matrycę IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.

Philips 243B9 ma matrycę IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, która zapewnia szerokie kąty widzenia. Częstotliwość odświeżania to 75 Hz. Monitor ma wbudowany port USB typu C, dzięki czemu może pełnić funkcję stacji dokującej dla laptopa. Za pomocą jednego portu podłączymy zarówno obraz, jak i zasilanie. Dodatkowe porty USB w monitorze mogą zostać wykorzystane do podłączenia myszy i klawiatury.Monitor jest także wyposażony w złącza:Monitor Philips 243B9 jest wyposażony w funkcje takie jak: Flicker-free, która redukuje męczące wzrok migotanie ekranu oraz LowBlue Mode ograniczająca emisję niebieskiego światła. Inne udogodnienia zastosowane w monitorze to: Adaptive-Sync, EasyRead i Kensington Lock.Podstawka ma możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia ekranu.Monitor Philips 243B9 spełnia ekologiczne standardy, takie jak EnergyStar 7.0 czy TCO Edge. Wbudowany w urządzenie sensor, automatycznie wykrywa nieobecność użytkownika, zmniejszając wtedy jasność podświetlenia. Dzięki funkcji Zero Power Switch, można całkowicie wyłączyć pobór mocy przez monitor, bez wyciągania kabla zasilającego z gniazda, redukując tym samym ślad węglowy.Monitor Philips 243B9 pojawi się w sprzedaży w tym miesiącu. Jego cena sugerowana to 939 zł.