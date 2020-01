Szara strefa popsuje rynek pracy? Ryzyko jest poważne

Rynek pracy to środowisko, któremu nie można dziś odmówić dynamiki. Miniony rok upłynął pod znakiem m.in. rekordowo niskiego bezrobocia, znacznych podwyżek pensji oraz odpływu pracowników z Ukrainy. Jakie będą kolejne miesiące? Na co powinni przygotować się pracodawcy? Mariusz Hoszowski, prezes agencji Smart Work, wskazuje na kilka trendów pogłębiających kryzys kadrowy, przed którym staje polska gospodarka.

Wynagrodzenia znowu w górę

Kliknij, aby powiekszyć fot. Yury Zap - Fotolia.com Jakie wyzwania czekają rynek pracy? W tym roku rynek pracy i pracodawcy stają w obliczu konieczności wprowadzania kolejnych podwyżek pensji.

„W ostatnim czasie zjawisko prowadzenia działalności w szarej strefie ponownie zaczęło wracać. Choć przez długie lata ten problem nie występował, wszystko wskazuje na to, że aktualny poziom kosztów wpływa na obniżenie konkurencyjności działalności przedsiębiorstw na tyle, że coraz częściej i chętniej pracodawcy mogą decydować się na rozwiązania omijające oficjalne przepisy. Samo zjawisko oferowania wyższych stawek związanych z szarą strefą będzie też niestety psuło rynek” - komentuje Mariusz Hoszowski.

Odpływ fali migracyjnej

„Konsekwencją regulacji prawnych wprowadzanych przez inne kraje europejskie dla pracowników z państw trzecich jest to, iż Polska przestała być dla Ukraińców krajem „pierwszego wyboru”. Przykładem tego jest Słowacja, która umożliwia w ciągu jednego tylko miesiąca uzyskanie karty pobytu pozwalającej na legalne przebywanie i pracę nawet do 3 lat, co w porównaniu z polskimi przepisami jest nieporównywalnym rozwiązaniem.”

„Zarówno w Niemczech, jak i w Czechach, Słowacji czy na Węgrzech sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ o pracownika jest znacznie trudniej niż w Polsce. W związku z tym nasi sąsiedzi wprowadzają wcześniej wspomniane ułatwienia dotyczące legalnego podjęcia pracy przez cudzoziemców. W efekcie ma to znacząco zwiększyć zainteresowanie pracowników oraz przekierować ruch migracyjny właśnie w ich stronę” – wyjaśnia prezes agencji Smart Work.

„Po pierwsze należałoby poprawić system legalizacji pobytu w Polsce, który jest absolutnie niewydajny i nieefektywny. Sytuacja, w której czeka się na dokumenty latami, a w urzędach wojewódzkich panuje absolutny bałagan powoduje zniechęcenie imigrantów zarobkowych oraz późniejszą chęć poszukiwania innych kierunków migracyjnych. Choć pracodawcy i organizacje zrzeszające agencje pracy wysuwają szereg propozycji ułatwiających dostęp do rynku pracy cudzoziemcom, nie są one rozpatrywane w kręgach rządowych. Za to lekceważące podejście do tej sytuacji w przyszłości przyjdzie nam – jako gospodarce – zapłacić bardzo wysoką cenę. A będzie to spowolnienie gospodarcze i zmniejszenie realnych dochodów przedsiębiorstw, a w konsekwencji również dochodów państwa”.

