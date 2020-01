Zakupy online wg poleń X, Y i Z. To powinien wiedzieć e-commerce

Jak prezentują się zachowania konsumentów z pokoleń X,Y i Z? O której kupują? Jakie kategorie zakupowe preferują? Co motywuje ich do zakupów online? A co zniechęca? Odpowiedzi na te pytania dostarcza opublikowany przez Digitree Group S.A. raport „Klikasz i kupujesz”. Okazuje się, że pod niektórymi względami badane grupy istotnie się różnią, ale mają również wspólny mianownik - wyraźny wzrost świadomości konsumenckiej. To sygnał dla e-commerce, że dziś jak nigdy liczy się dbałość o detale i szczegóły obsługi. W przeciwnym razie klient swoje kroki skieruje prosto do konkurencji.

Co nas motywuje a co zniechęca?

dostawa do domu (64,3%),

ceny atrakcyjniejsze niż w sklepach stacjonarnych (63,2%) oraz

brak konieczności dojazdu do sklepu (40,6%).

Kiedy jest czas na zakupy online?

Zachowania konsumentów reprezentujących trzy pokolenia BioStat Centrum Badawczo-Rozwojowe przeprowadziło w sierpniu minionego roku. Pod lupę wzięto 1000 osób. Zasadniczym wnioskiem z badania jest fakt, iż zakupy online na stałe wpisały się w zwyczaj respondentów – robi je już 96,3% badanych. Największą aktywnością charakteryzują się przy tym Millenialsi i nie jest to niczym zaskakującym, ponieważ są to osoby, spośród których większość właśnie zakłada rodzinę, buduje dom czy urządza się. Na kolejnych miejscach plasują się przedstawiciele pokoleń Z i X. Ostatnia lokata Iksów również nie jest zaskoczeniem, ponieważ jest to grupa, która w cyfrowej przestrzeni porusza się nieco mniej aktywnie niż młodsze generacje.Badanie pokazało również, że tym co skłania nas do zakupów online, są przede wszystkim:Ankietowani, niezależnie od wieku, wskazywali na te same odpowiedzi. Co ciekawe, można zauważyć, że pokolenia X i Y zwracają większą uwagę na cenę produktów - są świadomi tego, że cena za daną rzecz różni się w zależności od miejsca, w którym jest sprzedawana.Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wynikają również trzy główne czynniki, które zniechęcają klientów do kupowania w sklepach internetowych. Mowa tutaj o wysokich kosztach dostawy (62,2%), natrętnych reklamach (44,8%) oraz braku możliwości zobaczenia produktu na żywo (42,0%), przy czym waga tych czynników zmienia się w zależności od wieku badanych czyli pokoleń.Wysokie koszty dostawy w największym stopniu zniechęcają osoby w wieku 18-23 lata (66,1%), co może wynikać z ograniczonego dostępu do środków finansowych pokolenia Z - brak stałego zatrudnienia. Natrętne reklamy również w znacznym stopniu zniechęcają tę grupę przed finalizacją zakupu w sieci. Co ciekawe, brak darmowego zwrotu towaru budzi frustrację głównie wśród przedstawicieli generacji X (29,9%) oraz Y (28,1%), w znacznie mniejszym stopniu przeszkadza Zetkom (16,9%).Na zakupy online, niezależnie od wieku. „wybieramy się” przeważnie między 16.00 a 20.00. To istotna informacja dla tych, którzy zastanawiają się o której najlepiej wysyłać mailingi, SMSy czy zachęcające do okazyjnych zakupów PUSH-e .Z punktu widzenia marketerów ważne są również preferowane przez konsumentów formy kontaktów. Omawiane badanie dowiodło, że najmilej widziane są maile (80,7%) oraz SMS-y (56,9%). 17,8% ankietowanych ciągle optuje za papierowymi gazetkami, ulotkami itp. Otrzymywanie powiadomień w aplikacji mobilnej preferują pokolenia Z (37,1%) oraz Y (31,7%). Wynika to być może z faktu, że większość osób w wieku 39-54 lata nie używa tak wielu aplikacji w telefonie, jak młodsze osoby.