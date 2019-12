Zmiany Google i co jeszcze? SEO i SEM 2019

Grupa TENSE podsumowuje 2019 rok w branży SEO/SEM. O czym mówiło się najgłośniej? Bez wątpienia o zmianach wprowadzanych przez Google, ale nie tylko. Istotną kwestią okazały się również: porzucenie koloru niebieskiego przez Facebooka, automatyzacja przekazów marketingowych, Creator Studio od Instagrama czy czarna odsłona Messengera.

2019 rok w SEO

aktualizacja Googlebot;

poprawa obsługi JavaScript;

zdefiniowanie nowych meta tagów;

możliwość obsługi większej liczby danych strukturalnych;

rozwój nowego Google Search Console.



– To były dobre zmiany – uważa Paweł Konopiński, ekspert ds. SEO w Grupie TENSE. – Tak jak poprzedni rok był oceniany w branży jako nudny, tak nie mogę powiedzieć tego samego o dobiegającym końca 2019 roku.

Aktualizacja algorytmu BERT

Zmiany w Google Search Console

Nowe tagi i atrybuty

Googlebot Evergreen

Mobile coraz ważniejszy

Indeks mobilny stał się domyślnym dla nowych domen, a stare są sukcesywnie do niego przenoszone.

W ostatnich latach mobilne wyniki wyszukiwania zmieniły się diametralnie, nie tylko ich wygląd, ale również funkcjonalności.

Pojawianie się kolejnych rodzajów wyników rozszerzonych, większej liczby paneli wiedzy oraz dopasowanie zapytań do aktualnej lokalizacji użytkownika.

2019 rok w kampaniach PPC



Nowości na YouTube

– Dla nas, specjalistów PPC, to dobra wiadomość, ale musimy pamiętać, że kampania produktowa prowadzona na kanale, którego użytkownicy niekoniecznie są zainteresowani zakupami, będzie przynosić inne wyniki od tej prowadzonej w wyszukiwarce Google – mówi Marta Machura, Starszy Specjalista ds. kampanii PPC w Grupie TENSE.

Usunięcie kolumny „średnia pozycja” w Google Ads

Wizyty w sklepie online włączone do inteligentnego określania stawek

Dodatkowa linijka w reklamach typu „tylko połączenie”

Ulepszony koszt kliknięcia

2019 rok w królestwie treści - content is a king

Personalizacja treści

Call to Action – wezwanie do działania w pierwszej osobie

Real time marketing – cóż tam, panie, w internecie?

– Te gorące tematy, choć rozpalają internautów do czerwoności, szybko się wypalają. Po kilku dniach od „boomu” mało kogo interesują. Warto kuć żelazo póki gorące – mówi Agnieszka Linke, Starszy Specjalista ds. Marketingu w Grupie TENSE.

Omnichanel – różne kanały komunikacji, jeden cel

Czatboty – marki odpowiadają z automatu

2019 rok w mediach społecznościowych

Nowy wygląd Facebooka w aplikacji oraz na desktopach

Widzę ciemność – czarna szata w Messengerze

Marka Facebooka ma nowe logo

Tinder, masz konkurencję. Czy zakochamy się w Facebook Dating?

Instagram z własnym Creator Studio

Transmisje live, reakcje i udostępnianie prezentacji na LinkedInie

– Wymienione update’y to kropla w morzu wielu zmian w social mediach. Współczesna technologia intensywnie rozwija się pod kątem AR (Augmented Reality) oraz VR (Virtual Reality). Czy taka będzie przyszłość SM? Zapewne przekonamy się już niebawem – podsumowuje Natalia Kołsut, Specjalista ds. Social Media i Google Ads w Grupie TENSE.

Mijające 12 miesięcy przyniosło sporą ilość nowości od Google. Warto tu wspomnieć chociażby o takich kwestiach jak:Na czym dokładnie polegały tegoroczne działania Google? Oto więcej szczegółów.Na przestrzeni ostatnich miesięcy Google koncentrowało się w znacznej mierze na aktualizacji głównego algorytmu wyszukiwarki. Celem było jak najlepsze dopasowanie wyników wyszukiwania do intencji towarzyszących użytkownikom. Zmiany wprowadzano niemal nieustannie, a „mocniejsze uderzenia” - jak nazywa je TENSE - dostrzegalne były w marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i listopadzie. Dla pozycjonerów był to dość burzliwy i pracowity okres.Nowe wydanie Google Search Console od dłuższego czasu wymagało dopracowania. Część funkcjonalności była dostępna w starej wersji, więc wystarczyło przełączyć się między wydaniami. Dziewiątego września starą wersję wyłączono całkowicie.Google uznało, że przydadzą się nowe tagi – UGC dla linków generowanych przez użytkowników np. komentarze lub posty na forum oraz SPONSORED dla linków, które znajdują się w artykułach płatnych.Rozszerzono również obsługę danych strukturalnych, m.in. o listy „How to" i najczęściej zadawane pytania „FAQ". Są one wyświetlane dodatkowo w wynikach wyszukiwania, dzięki czemu snippet zajmuje więcej miejsca i skupia na sobie większą uwagę.Crawler korzysta z silnika Chromium w wersji 74. Został określony jako evergreen, co oznacza jego ciągłe aktualizacje i wykorzystanie zawsze najnowszego silnika Chromium.Wraz ze wzrostem popularności urządzeń mobilnych Google przykłada teraz ogromną wagę do optymalizacji wyników właśnie dla użytkowników smartfonów i tabletów.Co wskazuje na większe znaczenie mobile?Jak pisze TENSE, w zakresie kampanii PPC duże zmiany objęły formaty reklam na YouTube . Do popularnych „sześciosekundówek” dołącza dłuższy, 15-sekundowy format, którego wprowadzenie podyktowane jest oczekiwaniami marketerów mających trudności w zawarciu całego przekazu reklamowego w krótszej formie. Kolejną istotną innowacją w kampaniach TrueView jest YouTube For Action – reklamy wzbogacone o widoczne dla użytkowników wezwania do działania, które po kliknięciu przenoszą na witrynę reklamodawcy. Wprowadzenie formatu video, który umożliwia dokonanie akcji bezpośrednio z reklamy na YouTube, sporo zmienił w planowaniu strategii digital marketingowej oraz optymalizacji obecnych działań dla klientów z większym budżetem. W tym roku po raz pierwszy oprócz filmów, oglądaliśmy na YouTube reklamowane produkty, które pojawiły się tam za sprawą Google Zakupy.Optymalizacja kampanii to podstawowe działanie pozwalające na uzyskanie najlepszych efektów i zwrotów z nakładów na reklamę. W gronie podstawowych wskaźników, na które zwracano uwagę, była średnia pozycja reklamy. Obecnie nie ma do niej dostępu. Wspomniana kolumna została wycofana i zastąpiona dwoma nowymi wymiarami: % wyświetleń u góry strony oraz % wyświetleń na najwyższej pozycji.Jednym ze skutków kampanii PPC jest także wzrost wizyt w sklepie offline. Aby ułatwić użytkownikom Google Ads optymalizację kampanii pod konwersje nie tylko internetowe, ale również te „w realu”, Google dodało wizyty w sklepie stacjonarnym do strategii inteligentnego określania stawek. Na razie opcja jest dostępna tylko w kampanii w sieci wyszukiwania i produktowej, ale kto wie – może w przyszłym roku będzie dostępna w szerszym zakresie?Od kilku lat słyszymy o wzroście sprzedaży na telefonach komórkowych, a w wielu branżach usługowych połączenia telefoniczne są jednym z podstawowych źródeł konwersji – zwłaszcza, kiedy na stronie nie ma podanych cen usług. Jedną z kolejnych tegorocznym nowości jest dodatkowa linijka w reklamach typu „tylko połączenie”, dzięki której przekazujemy dodatkowe informacje o usłudze bądź produkcie. Obecnie możemy skorzystać z dwóch nagłówków po 30 znaków oraz opisu reklamy wydłużonego do 90 znaków.Teraz możemy optymalizować kampanię nie tylko pod kątem konwersji, ale również wartości konwersji. Jest to o tyle istotne, że przecież konwersja konwersji nie równa, a z reguły przedsiębiorcy walczą o te największe.Zgodnie z przewidywaniami, mijające 12 miesięcy przyniosło zarówno kilka nowych trendów, które na stałe przyjęły się w branży, jak i ugruntowało rozwiązania znane z lat poprzednich.Nikogo już nie dziwią komunikaty z imiennym zwrotem do adresata i odniesienia do naszych zainteresowań, daty urodzenia i ostatnio zakupionych przedmiotów. Marki wiedzą o nas coraz więcej i chętnie tę wiedzę wykorzystują w swoich marketingowych działaniach. Personalizacja dotyczy już nie tylko newsletterów , ale także ofert na stronie firmy, opisów produktów czy tekstów blogowych.Wezwanie do działania coraz częściej formułowane jest dziś w 1. osobie liczby pojedynczej, a nie – jak dawniej – w 2. Wszystko po to, by zachęcić nas do wykonania określonej akcji. Zamiast zwykłego „Zamów wycenę” spotykamy się raczej ze sformułowaniem „Zamawiam wycenę” lub idącym jeszcze dalej „Chcę rozwijać swoją firmę”.W tym roku RTM interesująco ograł temat drugiej ciąży Anny Lewandowskiej i fatalny stan murawy na Stadionie Narodowym. Chcąc wykorzystać ciekawe newsy do komunikacji z odbiorcami, marki muszą działać naprawdę szybko i wykazać się niezłym refleksem.Chodzi o taką integrację narzędzi do komunikowania się z odbiorcą, aby praktycznie wyeliminować możliwość „przeciekania” lejka sprzedażowego. Marki starają się być blisko klienta na każdym etapie procesu zakupowego. Newsletter, Facebook, reklama banerowa, kampania Google Ads. Tam, gdzie jedno narzędzie się nie sprawdzi, pojawi się kolejne.2019 rok był rokiem postępującej automatyzacji przekazów marketingowych. Coraz częściej do optymalizacji kampanii reklamowych wykorzystuje się algorytmy, które dopasowują stawki w czasie rzeczywistym ustrzegając nas przed przepaleniem budżetu.Automatyzacja procesów umożliwiła także rozwój czatbotów. Dzięki nim możliwa jest obsługa tych obszarów sprzedaży, do których nie trzeba zatrudniać ludzi. Może być to choćby rezerwacja noclegu, zgłoszenie awarii czy zamówienie pizzy.Praktycznie co miesiąc social mediowi giganci prześcigają się w prezentowaniu najnowszych aktualizacji, zmian w szacie graficznej i innych elementów, które mają zachęcić do korzystania z nich nowych użytkowników i zatrzymać tych, którzy są z nimi od lat.Planowane zmiany Mark Zuckerberg ogłosił w maju i niedługo po tym pożegnaliśmy się z niebieskim kolorem, obecnym na FB od lat. Aktualnie dominuje biel z nielicznymi niebieskimi elementami. Widać, że Facebook dąży do spójności w korzystaniu z wersji desktopowej jak i mobilnej. Również profil użytkownika będzie bardziej zbliżony do tego, który wyświetla się w aplikacji.Dla wielu osób prawdziwym hitem było wprowadzenie w tym roku czarnej szaty graficznej w Messengerze. Na początku ukryty, teraz dostępny dla wszystkich tryb „dark mode” pozwala zaoszczędzić baterię w smartfonie i… wygląda naprawdę ciekawie!Facebook nie jest już tylko znanym nam wszystkim portalem społecznościowym. Za tą nazwą stoją Messenger, Instagram, WhatsApp, Worplace, Portal i Calibra. Facebook to osobny brand, a jego logo zostało zaprojektowane dla zachowania przejrzystości. Wykorzystuje niestandardową typografię i wielkie litery, aby odróżnić się od aplikacji.Nowa aplikacja randkowa zsynchronizuje się z naszym kontem na FB, aby pobrać informacje o zainteresowaniach, wydarzeniach i grupach, w których uczestniczymy. Dzięki temu szybko i co najważniejsze, precyzyjnie, dopasuje naszą drugą połówkę.W połowie roku Facebook wsparł marketerów i udostępnił w Creator Studio opcję planowania postów na Instagramie. Po uruchomieniu kreatora użytkownik połączą swój instagramowy profil i rozpoczyna planowanie postów, a co najważniejsze, robi to z poziomu komputera.Na początku roku LinkedIn rozpoczął testy transmisji live, a już kilka miesięcy po tym, wszyscy mogliśmy z tej funkcji korzystać. Efektywność transmisji możemy mierzyć całkowitą liczbą oglądających na żywo i odtwarzających powtórki oraz liczbą komentarzy i reakcji na transmisję.Kiedy sam „like” pod postem nie wystarczy, od tego roku możemy korzystać także z innych reakcji – celebrate, love, insightful oraz curious.Kolejną ciekawą opcją dodaną w tym roku przez LinkedIn jest udostępnianie dokumentów i prezentacji w aktualnościach oraz grupach.To tylko niektóre ze zmian, które mogliśmy zaobserwować w minionym roku w branży SEO/SEM. Czekamy z niecierpliwością co przyniesie 2020 rok.