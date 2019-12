Boże Narodzenie za 1838 zł. Beneficjenci 500 plus wydadzą jeszcze więcej

Na tegoroczne Boże Narodzenie statystyczna polska rodzina zamierza wydać 1838 zł. To jednak pod warunkiem, że nie korzysta z 500 plus. Jeśli jest beneficjentem programu, jej budżet na święta będzie jeszcze wyższy. Po zakupy spożywcze uda się przede wszystkim do dyskontów, a prezenty świąteczne kupi online. Pod choinką znajdą się głównie kosmetyki, perfumy oraz zabawki, chociaż coraz większą popularnością cieszą się karty podarunkowe. Tak prezentują się niektóre wyniki badania MilleŚwięta, którego realizację Bank Millennium zlecił firmie IBRiS.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kurhan - Fotolia.com Ile Polacy wydadzą na święta? Jak wynika z badania MilleŚwięta, corocznie przeprowadzanego na zlecenie Banku Millennium przez IBRiS, na nadchodzące święta Bożego Narodzenia polska rodzina wyda średnio prawie 1838 zł.

Jak czytamy w komunikacie z badania, tegoroczne wydatki na Boże Narodzenie mają być o 4,8 proc. wyższe od ubiegłorocznych. Po zakupy spożywcze, podobnie jak przed rokiem, udamy się przede wszystkim do dyskontów. Taką deklarację składa 6 na 10 badanych. Popularnością cieszą się również hiper- i supermarkety, wskazywane przez co drugiego z respondentów. Co czwarty z nas w żywność zaopatrzy się na bazarach, a 24 proc. skorzysta z oferty sklepów innych niż dyskonty czy supermarkety. Żywnościowe zakupy online ciągle nie cieszą się dużą popularnością i to niezależnie od tego, czy planujemy je zrobić z poziomu komputera (5 proc.), czy też smartfona (2 proc.).Jeśli Boże Narodzenie , to oczywiście prezenty świąteczne. Inspiracji do zakupów oraz informacji o promocjach Polacy poszukują przede wszystkim w internecie. Połowa z nas oferty zniżkowe znajduje na stronach konkretnych sklepów, a 23 proc. wertuje w tym celu zasoby mediów społecznościowych. Co piąty z badanych korzysta ze zbierających informacje o promocjach aplikacji.Inaczej niż w przypadku produktów spożywczych, Polacy najchętniej zakupią prezenty świąteczne przez internet, najczęściej za pomocą komputera (37 proc.). 22 proc. pytanych kupi prezenty za pośrednictwem smartfona. Od 2017 roku, gdy odbyła się pierwsza edycja badania MilleŚwięta, aż o 17 p.p. wzrósł odsetek osób, które deklarują kupno upominków świątecznych za pomocą urządzenia mobilnego typu smartfon. Popularnym miejscem zakupu prezentów świątecznych są również hiper/supermarkety (34 proc.).Preferencje prezentowe Polaków nie zmieniły się istotnie w porównaniu do poprzednich lat. Listę tegorocznych prezentów na Boże Narodzenie otwierają kosmetyki i perfumy oraz zabawki, którymi zamierza obdarować najbliższych co drugi badany. Podium zamykają książki, na zakup których zdecyduje się 34 proc. pytanych. Nieco rzadziej Polacy pod choinką znajdą ubrania (32 proc.). 22 proc. pytanych obdaruje bliskich słodyczami (w ciągu dwóch lat spadek o 17 p.p.).Jak wynika z badania MilleŚwięta, Polacy ucieszyliby się z prezentu świątecznego w postaci karty podarunkowej, umożliwiającej wydanie konkretnej sumy pieniędzy w wielu różnych sklepach internetowych i stacjonarnych. Zdecydowanej większości pytanych taki prezent sprawiłby przyjemność. Pytani woleliby otrzymać raczej kartę podarunkową z możliwością wydania pieniędzy w wielu różnych sklepach internetowych i stacjonarnych niż w jednym, wybranym sklepie (73 proc. vs 11 proc.).Nie inaczej niż miało to miejsce w latach poprzednich Boże Narodzenie to czas relaksu w zaciszu domowym. 62 proc. badanych zamierza spędzić święta we własnym domu, a nieco ponad 30% uda się w odwiedziny do najbliższych. Zdecydowanie rzadziej stosowaną praktyką spędzania świąt są wyjazdy zagraniczne, wypoczynek w polskich miejscowościach oraz wizyta u znajomych lub przyjaciół.