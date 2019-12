Prezenty świąteczne. Dla kogo, za ile?

Sezon na świąteczne zakupy należy uznać za rozpoczęty. Bardziej zapobiegliwi Polacy po prezenty świąteczne wybrali się już kilka miesięcy temu. Ta grupa jest jednak nieliczna (5%), większość myśli o tym na miesiąc przed świętami, a nie brakuje i takich (12%), którzy zostawiają to na ostatnią chwilę. Kupując upominki gwiazdkowe chętnie korzystamy z promocji, a budżet staramy się trzymać pod kontrolą – wynika z badania PAYBACK Opinion Poll.

Gdzie po prezenty świąteczne?

Budżet pod kontrolą

Jak święta to promocje

Wprawdzie niektórzy z nas na Boże Narodzenie planują wyjazdy, to jednak w większości domów zwycięża tradycja. Święta to zatem czas, który najczęściej spędzamy z rodziną, przy wigilijnym stole . A to oznacza, że najpierw musimy zadbać o zapełnienie lodówki i przygotowanie tradycyjnych, świątecznych przysmaków. 6 na 10 respondentów po zakupy spożywcze wybiera się do super- i hipermarketów, a 17% do dyskontów. Czynnikami, które decydują o wyborze danego sklepu są przede wszystkim ceny i oferowane promocje. Przeszło połowa kupujących przywiązuje wagę do dostępności wszystkich produktów w jednym miejscu oraz ich jakości.Jak Boże Narodzenie, to oczywiście prezenty świąteczne. Prawie połowa respondentów rozpoczyna poszukiwania upominków dla najbliższych już miesiąc przez świętami, co dziesiąty natomiast pozostawia to na ostatnią chwilę. Oprócz galerii handlowych, do których udaje się w tym celu 33% badanych, co czwarty prezenty świąteczne kupuje wyłącznie przez Internet. Większość z nas korzysta wówczas z laptopa, natomiast dla co szóstego respondenta najwygodniej jest dokonać transakcji przy użyciu smartfona, który zawsze jest pod ręką. Okres świąteczny często oznacza tłumy w sklepach stacjonarnych. Co piąty respondent robi wówczas zakupy online, gdyż w spokoju może zastanowić się nad swoim wyborem, natomiast 16% twierdzi, że znacznie lepsze okazje może znaleźć właśnie w tym kanale. Prezenty świąteczne bywają sporym obciążeniem dla kieszeni, ale nie wszyscy skłonni są do dużej rozrzutności. Połowa badanych przeznacza na nie od 100 do 500 zł, natomiast co trzeci nawet do 1000 zł. Jak się okazuje, budżet staramy się mieć pod kontrolą. 40% Polaków nie przekracza ustalonej wcześniej maksymalnej kwoty, którą może wydać na prezenty świąteczne.Dla kogo najczęściej kupujemy upominki? Na pierwszym miejscu są oczywiście najmłodsi. Prezenty świąteczne dla dzieci kupuje aż 73% respondentów. Nieco mniej dla swoich partnerów (71%) oraz rodziców (63%). Przeważnie zakupów świątecznych prezentów dokonujemy sami (45%) i zajmuje nam to zwykle kilka godzin. Wśród prezentów dominują kosmetyki, na które decyduje się prawie 60% ankietowanych, na dalszym miejscu znajdują się zabawki (45% wskazań) oraz ubrania (37% wskazań).Święta to moment, w którym myślimy nie tylko o najbliższych, ale także o najbardziej potrzebujących. W tym czasie organizowanych jest wiele zbiórek charytatywnych – udział w nich deklaruje 66% respondentów.Do ofert promocyjnych podchodzimy zazwyczaj z dystansem i korzystamy z nich tylko czasem, gdy akurat bardzo spodoba nam się dany produkt (37%). Inaczej sprawa wygląda, gdy mówimy o zniżkach w okresie świątecznym. W tym czasie ponad 60% badanych często z nich korzysta, a prawie 30% twierdzi, że promocje świąteczne są dużo atrakcyjniejsze niż w pozostałe dni w roku.Jak wynika z badania, informacje na temat aktualnych ofert promocyjnych czerpiemy w głównej mierze z z gazetek. Taki sam odsetek respondentów (31%) dostaje sms od swoich ulubionych sklepów, a także obserwuje reklamy w telewizji, radiu czy prasie. Zdecydowanie najczęściej śledzimy informacje na stronach internetowych sklepów, w których planujemy zrobić świąteczne zakupy – robi tak aż 70% badanych. Ponad połowa respondentów twierdzi jednak, że najchętniej otrzymywałaby informacje o aktualnych promocjach drogą mailową.