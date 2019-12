Jak wygląda wigilia firmowa? A ile kosztuje?

Najświeższa odsłona badania Randstad pokazała, że polscy pracodawcy planują dla swoich pracowników dość hojne święta. Będą premie świąteczne i bony, ale zdecydowanie najczęściej (47%) - wigilia firmowa. Jak informuje Briefly, przeciętny koszt takiego spotkania to 157 zł na osobę. Na firmowym stole wigilijnym, przy którym gromadzi się średnio 51 pracowników, nie brakuje tradycyjnych potraw polskiej kuchni, ale zdarzają się również pozycje z typowo włoskiego czy amerykańskiego menu. Alkohol pojawia się niemal zawsze.

Briefly donosi, co zresztą nie jest zaskoczeniem, że największe budżety na świąteczne spotkania dla pracowników przeznaczają firmy z Warszawy. Przeciętna, warszawska wigilia firmowa to wydatek rzędu 11 589 zł - taki jest koszt imprezy zorganizowanej dla 57 osób. W stolicy nie brakuje jednak i większych wydarzeń, w których udział bierze kilkaset osób, a suma na nie przeznaczana nierzadko jest sześciocyfrowa.Średnią cenę wigilii firmowych windują również inne, duże miasta. Mowa tu chociażby o Wrocławiu i Katowicach, gdzie za jednego uczestnika imprezy pracodawca płaci odpowiednio 164 i 159 zł.Jak jednak podkreśla Briefly, to, ile kosztuje wigilia firmowa, zależy nie tylko od miasta, ale również od wielkości firmy - koszty przypadające na jednego jej uczestnika rosną wraz z przewidywaną liczbą osób.Imprezy świąteczne do 20 osób kosztują średnio 151 zł od osoby, imprezy na 21-50 pracowników - 155 zł od osoby, a wigilie powyżej 50 osób - 185 zł od osoby.Większe imprezy organizowane są zazwyczaj w klubach i hotelowych salach bankietowych, które są rezerwowane na wyłączność. Mniejsze wigilie firmowe najczęściej odbywają się w restauracjach, przy czym nawet małe firmy preferują wynajęcie sali na wyłączność.Jak podaje Briefly, wigilia firmowa to przede wszystkim tradycyjne, polskie potrawy (87 proc. wskazań), ale nie brakuje również próśb o kuchnię włoską (25 proc.), amerykańską (16 proc.) i azjatycką (10 proc).O ile tradycyjna wigilia w polskich domu najczęściej jest bezalkoholowa, to wigilia firmowa bez alkoholu właściwie się nie zdarza - procentowe trunki serwowane są podczas 89 proc. świątecznych imprez. Króluje wino.Wigilie firmowe to nie tylko jedzenie i picie. Dwie trzecie firm korzystających z Briefly organizuje świąteczne imprezy połączone z dyskoteką dla pracowników. Taneczne wigilie firmowe dotyczą raczej większych firm (średnia liczba gości na tego typu imprezach to 90 osób). Dla porównania, w wigiliach firmowych bez tańców uczestniczy średnio 50 osób.Co dziesiąta firma oczekuje, że lokal zapewni im koncert z muzyką na żywo. Sporadycznie organizatorzy wigilii firmowych poszukują lokali, które zapewnią gościom dodatkowo warsztaty kulinarne, barmańskie lub winiarskie, a także fotobudki.Z analiz danych serwisu Briefly wynika, że ok. 80 proc. wszystkich świątecznych imprez firmowych organizowanych jest w grudniu. Kilkanaście procent imprez przypada na koniec listopada, a kilka procent na początek stycznia.Najpopularniejszy termin w 2019 r. to piątek 13 grudnia - ten dzień preferowała co czwarta firma! Na kolejnych miejscach znalazły się piątki 20 i 6 grudnia oraz czwartki 19 i 12 grudnia.