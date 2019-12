Elastyczne powierzchnie biurowe. Korzyści ekonomiczne i socjologiczne

Elastyczne powierzchnie biurowe mogą z powodzeniem pobudzać lokalne gospodarki. Nowo powstałe, elastyczne biuro może wygenerować dla miasta, na terenie którego powstało, dochód na poziomie nawet 28,17 miliona dolarów brutto – wynika z najnowszego badania firmy Regus, którego autorzy wzięli pod lupę 19 rynków z różnych zakątków świata.

Tworzenie miejsc pracy i „gospodarka kanapkowa”

Nowo wybudowane biuro skupia ok. 121 nowych, potencjalnych klientów dla pobliskich biznesów. Oznacza to, że pracując lokalnie, wydajemy pieniądze również lokalnie. W drodze z/do pracy wstąpimy do sąsiedniego sklepu, zaparkujemy na lokalnym parkingu, skorzystamy z usług pobliskiego fryzjera, a w porze lunchu wpadniemy do restauracji za rogiem. Dzięki elastycznym biurom pracujemy bliżej domu, a co za tym idzie – naturalnie napędzamy „gospodarkę kanapkową”.

Wpływ ekonomiczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Coworking to korzyści dla miasta Raport Regus wskazuje, ile na rozwoju elastycznych powierzchni biurowych mogą zyskać lokalne gospodarki

Dla większego dobra

Następne 10 lat

Kiedy ludzie podróżują za pracą do dużych miast, ich portfele podróżują razem z nimi. Pracując lokalnie, zatrzymujemy tę siłę nabywczą i konsumpcyjną bliżej domu. Wyniki badania pokazują, że zapewnienie pracownikom przestrzeni bliżej miejsca zamieszkania może mieć ogromny wpływ nie tylko na komfort pracy, lecz także na lokalną społeczność i gospodarkę. Same firmy również coraz częściej doceniają korzyści posiadania dodatkowych miejsc do pracy dla swoich pracowników. Z roku na rok zauważamy rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na terenach podmiejskich czy w małych miastach. Otrzymujemy zapytania zarówno od dużych, jak i małych firm. Co ciekawe, te ostatnie wyjątkowo cenią sobie networkingowy potencjał np. naszych coworkingów.



Mamy już setki centrów w miastach z zaludnieniem ok. 10 tys. i planujemy otworzyć o wiele więcej w miarę utrzymywania się tego trendu. Naszą wizją jest to, że w najbliższej przyszłości na każdym rogu będzie dostępna profesjonalna, elastyczna przestrzeń do pracy. Plany te również dotyczą Polski, w której obecnie grupa IWG ma już 32 biura zlokalizowanych zarówno w dużych jak i małych miastach. W najbliższych latach planowane są kolejne otwarcia w rejonach podmiejskich i małomiejskich – powiedział Mark Dixon, CEO firmy IWG – globalnej sieci, która zrzesza takich dostawców elastycznej przestrzeni do pracy jak firma Regus czy Spaces.



Migracja elastycznych powierzchni biurowych poza tereny należące do głównych metropolii przesądziła o powstaniu „elastycznej ekonomii” – czytamy w komunikacie Regus. To zjawisko w ciągu nadchodzących dziesięciu lat może wygenerować dla lokalnych gospodarek dochód przewyższający 254 miliardy dolarów. Rozwój coworkingu nie pozostaje również bez znaczenia dla rynku pracy – Regus wskazuje, że w małych miastach, w których lokowane są elastyczne powierzchnie, powstaje przeciętnie o 121 nowych miejsc pracy więcej. Jest to również następstwem coraz częściej stosowanej przez duże firmy polityki, która umożliwia pracownikom wykonywanie obowiązków zawodowych poza firmowym biurem. Pracownik wybiera dogodną dla siebie lokalizację biura z sieci dostawcy elastycznej przestrzeni do pracy, które opłacane jest przez pracodawcę. Model ten czasami wykorzystywany jest jako narzędzie HR do pozyskiwania najlepszego pracownika. W ramach pozapłacowego benefitu wprowadza się zmiany w celu podniesienia komfortu pracownika, który, jak wynika z badania IWG, dzięki krótszym dojazdom do pracy jest nie tylko bardziej zadowolony, ale i produktywny.W 19 analizowanych krajach typowa elastyczna przestrzeń biurowa z coworkingiem zapewnia średnio 218 miejsc pracy. Składają się na nie m.in. stanowiska tymczasowe, tworzone na etapie wykańczania i wyposażania powierzchni biurowej, stałe etaty związane z prowadzeniem biura, obsługą recepcji, konserwacją, sprzątaniem plus miejsca pracy dla klientów – pracowników zdalnych innych firm.W niektórych krajach liczba ta jest o wiele większa. Na wynik wpływają takie czynniki jak wielkość biura, lokalne przepisy prawne czy różnice kulturowe. Przykładem mogą być Niemcy, w których nie ma akceptacji dla takiego zagęszczenia biurek i małej przestrzeni na jednego pracownika, jak to się dzieje np. w Japonii, gdzie przeciętne biuro mieści 274 stanowiska pracy.Badanie pokazuje również, że wraz z otwarciem nowego elastycznego biura w jego najbliższym otoczeniu pojawia się ok. 121 dodatkowych miejsc pracy. Wynika to z faktu, że obecność nowych firm i ich pracowników stymuluje gospodarkę pobliskiego obszaru. Jak mówi Regus Sales Director Rafał Gabteni:Jak informuje Regus, elastyczne powierzchnie biurowe nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, lecz także wpływają pozytywnie na bezpośrednie sąsiedztwo – przyczyniają się do rozwoju biznesu i dochodu w okolicy. Badanie wykazało, że nowe elastyczne biuro generuje średnio 16,47 miliona dolarów rocznie, z czego 9,63 miliona dolarów zostaje w jego sąsiedztwie.Stwierdzono, że w USA pojedyncze centrum biurowe wytwarza największą wartość dodaną, zasilając kwotą 18,88 miliona dolarów rocznie lokalną społeczność. Różnice między poszczególnymi krajami wynikają z różnych kosztów i produktywności.Poza wzrostem ekonomicznym dowiedziono, że lokalne elastyczne powierzchnie biurowe przynoszą socjologiczne korzyści. Skrócenie czasu dojazdu do pracy to jeden z największych benefitów. Według badań na dojeździe do pobliskiego biura, pracownicy mają zaoszczędzić 7416 godzin rocznie. Obliczono, że nowy elastyczny system pracy będzie najbardziej korzystny dla Amerykanów, bo zyskają do 10 892 godzin w skali roku. Krótsze dojazdy do pracy oznaczają również zmniejszenie poziomu stresu, co może zwiększyć nie tylko komfort i samopoczucie psychiczne, ale też odporność i zdrowie personelu.Ponadto elastyczne przestrzenie do pracy dają możliwość rozwoju zawodowego osobom niepełnosprawnym, które w innym przypadku nie byłyby w stanie udać się do biura oddalonego o wiele kilometrów. Wobec zacieśniania się rynków pracy i rosnącego problemu z retencją oraz pozyskiwaniem top talentów lokalne biura coworkingowe otwierają również drzwi pracodawcom, którym zależy na najlepszych, nowych pracownikach.Oprócz oceny wpływu elastycznych biur i coworkingów na samopoczucie pracowników oraz lokalną gospodarkę firma Regus oszacowała potencjał każdego z 19 rynków w zakresie powstawania nowych centrów tego typu. Obserwując obecny trend, zachodzące procesy technologiczne, nowe praktyki w prowadzeniu firm oraz problemy z retencją i demografią pracowników, szacuje się, że w ciągu następnej dekady na terenach podmiejskich i w małych miastach powstanie ponad trzy miliony nowych miejsc pracy, co jest odpowiednikiem zaludnienia miasta wielkości Buenos Aires. Prognoza przewiduje również, że do lokalnych gospodarek wpłyną 254 miliardy dolarów brutto, co zapewni budżet np. na zbudowanie 360 najnowocześniejszych szpitali .Autor raportu, Steve Lucas z Development Economics, mówi: Badanie to pokazuje globalne zmiany w środowisku pracy oraz ich wpływ na wzrost kapitału w mniejszych miastach. Elastyczne przestrzenie do pracy mogą przynieść korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i samym pracownikom.