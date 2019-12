Olga Tokarczuk i literacka Nagroda Nobla. 60 tys. wzmianek w mediach

Literacka Nagroda Nobla, którą odebrała właśnie Olga Tokarczuk, to temat, który porusza media. W ciągu zaledwie 10 dni w polskojęzycznych źródłach odniesiono się do niego niemal 59 tysięcy razy. Przedmiotem dyskusji było nie tylko wybitne osiągnięcie autorki, ale również jej mowa noblowska, czy nawet strój, o którym wspomniano w 904 informacjach – czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Tweet Tomasza Lisa Jedną z najgłośniejszych kwestii związanych z wręczeniem nagrody Nobla była kwestia transmisji ceremonii przez Telewizję Publiczną. W tej sprawie apelowali m.in. Newsweek i Tomasz Lis. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

„Ta suknia jest troszkę moim ukłonem w stronę sióstr feministek, sufrażystek. […] Myślę, że nawiązuje estetycznie do Selmy Lagerloef, która dostała tę nagrodę 110 lat przede mną, jako pierwsza kobieta” – powiedziała Tokarczuk.

Od 2 do 11 grudnia br. Olga Tokarczuk doczekała się aż 58 910 publikacji na swój temat. Najgorętsza dyskusja rozgorzała oczywiście w mediach społecznościowych , gdzie pisarce i literackiej Nagrodzie Nobla poświęcono aż 52 044 wzmianki. W internecie, prasie, radiu i telewizji pojawiło się z kolei 6 866 materiałów. Jak szacuje PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, mogły się one przełożyć na niemal 836 mln kontaktów z odbiorcami, a ich ekwiwalent reklamowy to 73 323 236 zł. W przypadku mediów tradycyjnych najwyższym dotarciem charakteryzowały się materiały radiowe (214,6 mln przy 1769 informacjach). Telewizja wypadła pod tym względem znacznie gorzej - 434 informacje z dotarciem na poziomie 96,7 mln kontaktów.Przekaz w mediach społecznościowych zdominował Twitter – z tego serwisu pochodziły aż 48 244 wzmianki i tam też rozegrała się cała dyskusja zwolenników i przeciwników przyznania literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. Zresztą to właśnie użytkownicy Twittera najbardziej żywiołowo zareagowali na wiadomość o przyznaniu Polce tego zaszczytnego wyróżnienia w październiku br. Jednocześnie w analizowanym okresie na Facebooku opublikowano 2 523 wpisy i komentarze, a na Instagramie 712, na Wykop.pl, 350, blogach 102 informacje oraz 86 w serwisie YouTube.Informacje na temat Tokarczuk podawały głównie media ogólnopolskie – stanowiły one 95,58 proc. przekazu.na temat Olgi Tokarczuk pojawiło się w mediach ogólnopolskim. W regionach największą aktywnością w tym zakresie wyróżnił się Dolny Śląsk (395). Na kolejnych miejscach znalazły się kujawsko-pomorskie – 243, mazowieckie - 236, wielkopolskie - 225 i małopolskie – 204.Top 3 najaktywniejszych źródeł w prasie stanowiły: „Gazeta Wyborcza” (32 informacje), „Gazeta Wyborcza – Wrocław” (17) i „Rzeczpospolita” (13). Wśród stacji radiowych najaktywniejsze okazały się Radio Tok FM (136), RMF FM (86) i Polskie Radio 24 (75), a w telewizji kanały informacyjne TVN24 (141), Polsat News (88) oraz TVP Info (44). W internecie najwięcej materiałów opublikowały portale Poland.shafanqa.com (144), Najnowsze.wiadomosci.eu (124) oraz Msn.com (125).Jak donosi PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, pokaźny wzrost liczby publikacji odnotowano 7 i 8 grudnia, co było efektem wygłoszonej przez pisarkę mowy noblowskiej zatytułowanej „Czuły narrator”. Trafność spostrzeżeń, a także bajeczne opisy zaowocowały lawiną komentarzy w mediach – łącznie w ciągu 2 dni pojawiło się w tym kontekście 19 295 informacji o dotarciu 219 mln. Cytaty z przemowy wybrzmiewały w wielu wypowiedziach. 1 350 materiałów zawierało frazę „czuły narrator”. Sformułowanie „coś jest ze światem nie tak” cytowano w blisko tysiącu informacji, a „świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy” – w 483 doniesieniach.Ogromna liczba publikacji, bo aż 16 424 przypadła na 10 grudnia – dzień, w którym literacka Nagroda Nobla fizycznie powędrowała w ręce Olgi Tokarczuk. Informacje mogły wygenerować dotarcie na poziomie 281,6 mln. Kolejnych 13 360 materiałów o dotarciu 182,4 mln odnotowano 11 grudnia. Nie brakowało gratulacji od polityków i dziennikarzy.Co ciekawe, w 904 informacjach poruszono kwestię ubioru laureatki. Przedmiotem zainteresowania były suknie – zarówno ta zachwycająca i nieprzypadkowa - na wręczenie nagrody, ale i ta na bankiet, który odbył się po ceremonii. Autorką pierwszej kreacji była Gosia Baczyńska, której nazwisko przywołano w 482 materiałach. Tomasza Ossolińskiego, który stworzył ocenianą jako obłędną suknię na kolację dla laureatów z królem Karolem XVI Gustawem i jego żoną królową Sylwią, wymieniono w 297 publikacjach. Wskaźnik dotarcia informacji na temat projektantów o najwyższym dotarciu wynosił 1,2 mln, a wartości ekwiwalentu reklamowego - 431,9 tys.Kreację polskiej noblistki – długą welurową suknię w kolorze atramentowym – stworzyła na tę okazję polska projektantka Gosia Baczyńska. Strój był nieprzypadkowy. Autorka przyznała, że zawierał w sobie przesłanie.