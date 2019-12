Dzieci w sieci bez kontroli. 40% rodziców nie ogranicza im czasu online

Uzależnienie od internetu to problem, o którym mówi się dziś bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście czasu, jaki spędzają w nim jego najmłodsi użytkownicy. Nic dziwnego, że rodzice próbują wziąć sprawy we własne ręce – z badania Kaspersky wynika, że już ponad połowa z nich zamierza wykształcić w swojej latorośli samodyscyplinę, prowadzącą do racjonalnego ograniczania godzin spędzanych w sieci. Piękne założenie, gdyby nie to, że aż 70% dorosłych bez ogródek przyznaje, że internet i im pożera nazbyt dużo czasu.



Dzieci w sieci – poradnik rodzica

Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali kilka porad, które pomogą rodzicom w lepszym zarządzaniu czasem spędzanym przez ich dzieci online:

Okaż zainteresowanie, odkładając urządzenie wtedy, gdy dziecko potrzebuje Twojej uwagi.

Jeśli sądzisz, że Twoje dzieci w sieci spędzają zbyt wiele czasu, nie wprowadzaj od razu ograniczeń. Zamiast tego porozmawiaj z nimi o tym na spokojnie. W ten sposób nie wywołasz negatywnej reakcji, która na dłuższą metę może wyrządzić szkodę.

Postaraj się tak zorganizować czas wolny swojemu dziecku, aby był on urozmaicony i atrakcyjny i aby nie było potrzeby sięgania po urządzenie cyfrowe. Możecie np. wypróbować nowy sport lub robić coś, w co zaangażowana jest cała rodzina.

Uzgodnijcie zasady dotyczące korzystania z mediów społecznościowych oraz innych narzędzi komunikacyjnych, tak aby nie kolidowały one z nauką czy kontaktami z rówieśnikami w realnym świecie.

Wprowadź zasady obowiązujące dla całej rodziny, tak aby dzieci nie czuły, że ograniczenie korzystania z internetu zostało niesprawiedliwie wymierzone przeciwko nim. Przykładowe zasady obejmują odkładanie telefonów podczas obiadu, niekorzystanie z urządzeń po określonej godzinie lub niezabieranie ich do sypialni.

Korzystaj z rozwiązań, które pomagają chronić dzieci przed zagrożeniami online i zarządzać czasem spędzanym przez nie w internecie.

Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali kilka porad, które pomogą rodzicom w lepszym zarządzaniu czasem spędzanym przez ich dzieci online:

Kliknij, aby powiekszyć fot. carballo - Fotolia.com Dziecko w sieci Okazuje się, że dzieci w sieci często pozostawione są same sobie.

Internet oraz usługi cyfrowe oferują dzieciom szeroki wachlarz interesujących treści i mogą na długi czas zaabsorbować ich uwagę. Warto pamiętać, że świat offline może być jeszcze bardziej fascynujący, szczególnie gdy rodzice są gotowi spędzać swój czas z dziećmi na wspólnych aktywnościach. Taki wspólny czas jest szczególnie istotny dla scalania rodzin i przyjaciół, powstawania specjalnych więzi oraz wspólnych wspomnień – powiedziała Marina Titova, szefowa działu marketingu produktów konsumenckich w firmie Kaspersky.

Jak czytamy w komunikacie z badania, aż 72% ankietowanych uważa, że uzależnienie od internetu czy nawet zbyt intensywne korzystanie z jego zasobów to szkoda dla życia rodzinnego. Jednocześnie okazuje się, że rodzice dość ufnie podchodzą do aktywności najmłodszych, pozwalając im samodzielnie decydować o czasie spędzanym w sieci . Taką skłonność przejawiają przede wszystkim ojcowie (57%). W przypadku matek odsetek tych, które wierzą, że dzieci same będą wiedziały, kiedy zrobić sobie przerwę od sieci, sięga już tylko 48%.Co więcej, okazuje się, że aż 40% rodziców w ogóle nie czuje potrzeby, aby kontrolować czy nadzorować to, co robią ich dzieci w sieci. Taka strategia może okazać się ryzykowna, ponieważ mimo, że młodzi ludzie są doskonale obeznani z aplikacjami online i potrafią sprawnie poruszać się w internecie, nie zmniejsza to ich podatności na cyberzagrożenia Oprócz wspomnianego podejścia do aktywności dzieci w sieci badanie pokazało również, że rodzice nie ograniczają samych siebie, jeśli chodzi o korzystanie z telefonu komórkowego czy czas spędzony online: 70% przyznało się do bycia w pewnym stopniu uzależnionym od internetu. Co więcej, 84% korzysta z urządzeń przenośnych lub połączonych z internetem w domu w obecności swojego dziecka lub dzieci, a połowa rodziców (51%) pozwala czasami, aby internet lub urządzenie przenośne zakłóciło ich rozmowę z dzieckiem.