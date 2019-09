Bezpieczeństwo dzieci w sieci. Martwi, ale...

Bezpieczeństwo dzieci w sieci to kwestia, która wzbudza obawy znakomitej większości rodziców - wynika z najnowszej ankiety, którą organizacja badawcza Savanta zrealizowała na zlecenie firmy Kaspersky. Tym bardziej zaskakujące może wydawać się to, że na przestrzeni całego dzieciństwa swoich latorośli na rozmowy o zagrożeniach internetowych poświęcają oni zaledwie 46 minut.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bezpieczeństwo dzieci online Większość rodziców martwi się bezpieczeństwem online swoich dzieci, ale niewielu z nich poświęca czas na rozmowę na ten temat

Sprzeczność w postępowaniu rodziców

wyjaśnienie zagrożeń w taki sposób, aby dzieci mogły je zrozumieć i odnieść do swojego życia (60%),

przekonanie dzieci, aby poważnie podchodziły do zagrożeń (51%),

wpojenie dzieciom, że nie należy ulegać presji rówieśników (42%).



Całkowicie zrozumiałe jest to, że rodzice nie chcą, aby ich dzieci bały się korzystać z internetu. Nie znaczy to jednak, że powinni odpuścić sobie kwestię bezpieczeństwa internetowego. Najważniejsze to znaleźć złoty środek, a świadome dziecko to bezpieczne dziecko. Burząc bariery komunikacyjne odnośnie bezpieczeństwa i etykiety online, rodzice sprawiają, że ich dzieci czerpią to, co najlepsze, ze świata cyfrowego, a jednocześnie mają pewność, że ich podopieczni zachowują się odpowiednio w Sieci. Dzieci wymagają ochrony, którą rodzice będą w stanie im zapewnić, jeśli, po pierwsze, dowiedzą się, jakie strony odwiedzają ich pociechy, spędzając z nimi czas, gdy surfują po Sieci, a po drugie wyposażą je w niezawodne rozwiązanie, które uchroni je przed natknięciem się na nieodpowiednie lub wulgarne materiały.



Niestety musimy pogodzić się z faktem, że dzieci w sieci mogą trafić na treści, których nigdy nie powinny zobaczyć. Prywatność i bezpieczeństwo to główne obawy rodziców. Wiemy, jak trudno jest niekiedy porozmawiać o nich z dziećmi w taki sposób, aby chciały słuchać. Dlatego firma Kaspersky oferuje rozwiązania i zalecenia dla całej rodziny, dzięki którym zarówno rodzice, jak i dzieci mogą czuć się spokojnie.

Porady bezpieczeństwa na dobry początek

Jeśli wiesz, czego Twoje dziecko szuka online, możesz zaoferować mu pomoc i wsparcie. Pamiętaj jednak, aby wykorzystać te informacje z rozwagą.

Ustal z dzieckiem, ile czasu może poświęcić na korzystanie z mediów społecznościowych. Przekonaj je, aby nie korzystało z nich w czasie lekcji szkolnych ani w nocy.

Nie próbuj ograniczać kręgów towarzyskich swojego dziecka, ale powiedz mu, żeby uważnie dobierało sobie przyjaciół i znajomych.

Rozważ skorzystanie z rozwiązania kontroli rodzicielskiej, np. Kaspersky Safe Kids.

Badania pokazują, że rodzice obawiają się przede wszystkim o kwestie związane z prywatnością oraz bezpieczeństwem dzieci w sieci. I nie ma tym nic zaskakującego, skoro już ponad 90% dzieci w wieku od 7 do 12 lat dysponuje urządzeniem gwarantującym mu dostęp do internetu (smartfon, tablet czy komputer).Niemal 2 na 3 rodziców (64%) uważa, że ich dzieci na aktywność w internecie poświęcają zbyt dużo czasu, rezygnując tym samym z wielu zarezerwowanych dla okresu dzieciństwa czynności na rzecz pozostawania przed ekranem i wystawiając się na różne, potencjalne zagrożenia.Wśród najbardziej niebezpiecznych zagrożeń online rodzice wymieniają kontakt ze szkodliwymi treściami, np. dotyczącymi seksu lub przemocy (27%), uzależnienie się od internetu (26%) oraz otrzymanie anonimowych wiadomości lub treści nakłaniających dzieci do agresywnych lub nieodpowiednich działań (14%).Jeśli chodzi o zmniejszenie potencjalnego ryzyka i wyjaśnienie zagrożeń związanych ze światem online, 81% rodziców uważa, że wspólnym obowiązkiem zarówno rodziców, jak i szkoły jest nauczenie dzieci, na czym polega bezpieczeństwo w internecie. 86% jest zdania, że rodzice mogą lepiej wypełnić to zadanie, ponieważ to do nich dzieci mają na ogół większe zaufanie.Rodzice z jednej strony przyznają, że to na nich spoczywa ciężar pokierowania swoimi dziećmi w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, jednak z drugiej strony przeznaczają na to mniej niż godzinę w ciągu ich całego dzieciństwa. Badanie firmy Kaspersky wyraźnie wskazuje zatem na trudności rodziców w rozmawianiu na ten temat. W opinii samych rodziców największym wyzwaniem jest:Wyniki badania skomentowała Emma Kenny, wybitna psycholożka, prezenterka radiowa i telewizyjna oraz felietonistka, obecnie współpracująca z firmą Kaspersky:Nie ma wątpliwości, że rodzice muszą przyjąć bardziej personalne, oparte na dialogu podejście, aby ich dzieci mogły bezpiecznie korzystać z internetu, oraz wykorzystywać dostępne narzędzia, aby zacząć rozmawiać z nimi na ten temat.Zgadzając się z Emmą Kenny, Marina Titowa, kierowniczka działu marketingu produktów konsumenckich w firmie Kaspersky, powiedziała:Aby pomóc rodzinom chronić dzieci przed różnymi zagrożeniami internetowymi, firma Kaspersky zaleca następujące działania: