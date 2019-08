Co robią w Internecie ci, którzy mają dzieci?

W efekcie zmiennych, które wprowadzono niedawno w badaniu Gemius/PBI, zyskaliśmy informacje odnośnie internetowej aktywności polskich rodziców. Jak część matek i ojców surfuje w sieci? Z jakich urządzeń korzystają? Na jakie witryny zaglądają najczęściej?

W sieci więcej kobiet z dziećmi

Kobiety z najmłodszymi dziećmi najbardziej mobilne

Gdzie spotkamy kobiety z dziećmi? Portale parentingowe, urodowe, edukacyjne

Gdzie spotkamy mężczyzn z dziećmi? Portale motoryzacyjne, erotyczne, technologiczne

Jak wynika z danych Gemius/PBI, w sieci surfują 3 247 839 polskich mam, podczas gdy rzesza ojców liczy sobie 2 720 850 osób. Najmniejsze dysproporcje między tymi grupami występują w przypadku rodziców posiadających dzieci w wieku 15-18 lat. Z kolei najbardziej liczną reprezentację (1 747 001) posiadają kobiety z dziećmi w wieku 8-14 lat.Dane dowodzą, że aktywność kobiet wykorzystujących do surfowania w internecie komputery stacjonarne nie jest w dużym stopniu uwarunkowana wiekiem ich dzieci (średnio spędzają one w sieci 34-35 h miesięcznie) . Inaczej jest w przypadku mobilnego korzystania z internetu - w tym przypadku widać, że im młodsze dziecko, tym kobieta więcej czasu spędza na urządzeniu mobilnym – 27 godzin miesięcznie w przypadku dziecka 0-7 lat, 26 w przypadku dziecka od 7 do 14 lat i 24 godziny w przypadku najstarszych dzieci – 14 do 18 lat.Mężczyźni z rodzin z dziećmi spędzają trochę więcej czasu na komputerach i laptopach niż kobiety z takich rodzin: średnio są to 44,5 godziny w miesiącu. Im młodsze jest dziecko, tym aktywność mężczyzn na tych urządzeniach jest większa: od 45 godzin w przypadku dzieci od 0 do 14 lat do 42 godzin w przypadku dzieci od 14 do 18 lat.Aby dowiedzieć się, jakie strony odwiedzają najczęściej kobiety z dziećmi, przeprowadziliśmy analizę w oparciu o tzw. wskaźnik dopasowania (affinity index). Wskaźnik affinity index powyżej 100 wskazuje, na których serwisach mamy nadreprezentację kobiet z dziećmi w określonym wieku w stosunku do całej populacji internautów. Dodatkowo, dla porównania, pokazujemy zasięg, jaki osiągają dane witryny: w interesującej nas grupie oraz w populacji wszystkich internautów.Jak widzimy w załączonych rankingach TOP 10, kobiety z najmłodszymi dziećmi najczęściej odwiedzają serwisy poświęcone tematom parentingowym (mamotoja.pl, mjakmama24.pl, edziecko.pl). Kiedy w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym, kobiety z kolei najczęściej odwiedzają strony związane z kosmetykami, odzieżą i urodą (avon.pl, deichmann.com, wizaz.pl), a także serwisy związane ze szkołą i edukacją (librus.pl, vulcan.net.pl, bryk.pl). Stałą popularnością wśród wszystkich kobiet z dziećmi cieszą się sklepy smyk.com oraz hm.com, a także portal znanylekarz.pl czy serwis kulinarny przyspijprzepis.pl.Najpopularniejszymi serwisami wśród wszystkich mężczyzn z dziećmi są strony związane z tematyką motoryzacyjną: autocentrum.pl oraz moto.com. Wśród mężczyzn mających młodsze dzieci ogromną popularnością cieszą się serwisy z treściami przeznaczonymi dla osób pełnoletnich, takie jak pornhub.com czy redtube.com. W przypadku mężczyzn ze starszymi dziećmi, do pierwszej 10 dostały się także serwisy sportowe: przeglądportowy.pl oraz sport.pl oraz technologiczne: dobreprogramy.pl, elektroda.pl, komputerswiat.pl. Poza tym niezmienną popularnością wśród wszystkich mężczyzn mających w rodzinie dziecko cieszy się blog technologiczny spidersweb.pl oraz serwis chomikuj.pl, oferujący hosting plików.