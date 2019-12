HAMMER 5 Smart z KaiOS i Iron 3 wchodzą na rynek

HAMMER wprowadza do oferty nowe modele telefonów - HAMMER 5 Smart i Iron 3. Pierwszy to klasyczny telefon komórkowy o podwyższonej odporności z LTE oraz systemem KaiOS, a także aplikacjami mobilnymi takimi jak: Gmail, Facebook, Google Maps, WhatsApp czy YouTube. Drugi to smartfon z 5,5 calowym ekranem IPS HD+, baterią 4400 mAh, pracujący pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie (Go edition).

to telefon z ekranem 2,4 cala, wzmocnioną obudową, co potwierdza certyfikat IP68 i klawiszami wyspowymi. Został wyposażony w baterię o pojemności 2500 mAh. Ma system operacyjny KaiOS oraz LTE. Dzięki temu w modelu tym znajdziemy aplikacje mobilne Gmail, Facebook, Google Maps, YouTube czy WhatsApp. Dostępne są także inne aplikacje dostępne w sklepie KaiStore. Skorzystamy również z Asystenta Google, choć na razie tylko w angielskiej wersji językowej. HAMMERA 5 Smart posiada także aparat fotograficzny 2 Mpx, HotSpot Wi-Fi dzięki, któremu telefon może pełnić rolę routera, a także gniazdo słuchawkowe, Bluetooth, GPS oraz DualSIM.Model ten kosztuje 329 złotych.Smartfonma 5,5-calowy ekran IPS HD+, który charakteryzuje się nowoczesną stylistyką. Jest odporny na wodę i pył, co potwierdza certyfikat IP68. Iron 3 został wyposażony w akumulator 4400 mAh i aparaty 8 Mpx + 5 Mpx. Smartfon pracuje pod kontrolą najnowszej wersji systemu operacyjnego Android 9.0 Pie (Go edition). O jego wydajności stanowi 4-rdzeniowy procesor. Model oferuje też 3G umożliwiające dostęp do internetu, Wi-Fi, oraz Bluetooth.HAMMER Iron 3 kosztuje 449 zł.