Nowe Centrum Łodzi i co jeszcze? Jak zmienia się mapa Łodzi?

Jeszcze do niedawna o Łodzi mówiło się głównie w kontekście wysokiego bezrobocia, niszczejących kamienic, traktując to trzecie co do wielkości miasto naszego kraju jak ubogą krewną Warszawy i Krakowa. Obecnie sprawy mają się zgoła inaczej. Liczne inwestycje, na miarę projektu Nowe Centrum Łodzi, ciągle niewygórowane koszty życia, dobre położenie, dostępność kadr oraz organizacja EXPO 2024 to tylko niektóre czynniki, które przesądzają o potencjale tej lokalizacji.

Nowe Centrum Łodzi i inni - 500 tys. mkw. nowoczesnych biur w Łodzi

– Nowe Centrum Łodzi to największe w Europie Środkowej przedsięwzięcie infrastrukturalne łączące biznes, handel, kulturę oraz transport, zlokalizowane w ścisłym centrum miasta, obejmujące powierzchnię ponad 100 hektarów. Dzięki przeniesieniu linii kolejowych pod ziemię, odzyskano ogromną powierzchnię w centrum miasta, która teraz może być wykorzystana pod nowe inwestycje biurowe, dzięki którym powstają kolejne atrakcyjne miejsca pracy. Nowe Centrum Łodzi, uzupełnione o kluczowy projekt komunikacyjny – podziemny dworzec Łódź Fabryczna – ma na celu podniesienie rangi miasta, promocję i rewitalizację obiektów historycznych na jego terenie, pobudzenie gospodarki miejskiej oraz stworzenie nowego miejsca, atrakcyjnego zarówno dla biznesu, mieszkańców, jak i turystów – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - Fotolia.com Łódź Łódź jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w kraju.

– Łódzki rynek nowoczesnych powierzchni biurowych liczy już pół miliona metrów kwadratowych i wciąż jest w rozkwicie. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, miasto przykuwa uwagę coraz większej liczby deweloperów, jak również najemców z sektora BPO/SSC. Szacuje się, że 40% istniejącej powierzchni biurowej ma mniej niż 5 lat, a powstające inwestycje biurowe odmieniają wygląd centralnych części miasta. Biurowce, zaprojektowane w nowoczesny sposób z uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności, wpisują się w tkankę miasta i posiadają pełną infrastrukturę – przystanki komunikacji miejskiej, stacje wypożyczania rowerów, usługi medyczne oraz ofertę kulturalno-rozrywkową. Wyjątkową cechą architektury Łodzi jest łączenie nowoczesności z tradycją przemysłową – mówi Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers International w Łodzi.

Logistyczna mapa Łodzi

— Bardzo dobra lokalizacja i silnie rozwinięta infrastruktura drogowa przyciągają głównie inwestorów z zagranicznym kapitałem. Bliskość skrzyżowania autostrad, będących częścią paneuropejskich korytarzy transportowych, stanowi idealną lokalizację dla firm z sektora produkcji oraz logistyki. Bezpośrednie połączenie kolejowe cargo między Łodzią a Chinami gwarantuje skrócenie transportu do dwóch tygodni, co stanowi dokładnie połowę czasu, który jest potrzebny na dostawę towaru drogą morską — mówi Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

EXPO 2024

Pracownicza mapa Łodzi

– Z powodu konkurencyjnych względem pozostałych dużych miast w Polsce warunków życia, dużej liczby studentów, a także licznej grupy kompetentnych pracowników, do Łodzi przenosi się wiele firm z innych regionów Polski. Następstwem tego stają się migracje pracowników uwarunkowane niższym kosztem życia, przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń – tłumaczy Marcin Włodarczyk.

Mapa Łodzi ulega dziś intensywnym przemianom, ale zmiany zachodzące w tym mieście nie ograniczają się wyłącznie do inwestycji biurowych, magazynowych czy infrastrukturalnych, choć oczywiście są one niezwykle istotne. Metamorfoza obejmuje niemal wszystkie dziedziny. Widać ją w rozwoju gospodarczym, integracji społeczeństwa, wzrastającej jakości życia czy coraz większym zainteresowaniu, jakie budzi Łódź wśród turystów i inwestorów – przekonuje opracowany przez Colliers International i Urząd Miasta Łodzi raport „Przyszłość zaczyna się tu… Łódź”.Zdaniem jego autorów przypadek Łodzi może być przykładem na to, że systematyczne i konsekwentne realizowanie strategii przynosi założone rezultaty. Z jednej strony wdrażane są w życie mniejsze projekty, przy jednoczesnym podejmowaniu i realizowaniu kluczowych dla miasta planów długofalowych.Największą inwestycją urbanistyczną w historii miasta jest Nowe Centrum Łodzi, które jest głównym skupiskiem nowoczesnych biurowców w mieście. To rozległy teren pokolejowy i poprzemysłowy, który od 2007 roku przechodzi głęboką restrukturyzację, stając się kluczową przestrzenią dla współczesnego rozwoju miasta oraz jego najatrakcyjniejszym terenem inwestycyjnym.Nowe Centrum Łodzi to jednak tylko część zmian, jakim ulega mapa Łodzi.Centralne położenie Łodzi wpływa znacząco na jej dobre skomunikowanie z resztą kraju. Miasto leży w niewielkiej odległości od skrzyżowania dwóch głównych autostrad – A1 i A2, przechodzących ze wschodu na zachód i z północy na południe. Kluczowe znaczenie ma również droga ekspresowa S8 łącząca Białystok z Wrocławiem. Łódź posiada też dobre połączenia kolejowe z największymi miastami w Polsce. W granicach miasta funkcjonuje Międzynarodowy Port Lotniczy im. Władysława Reymonta, obsługujący regularne loty m.in. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji i Niemiec.Lokalizacja Łodzi sprawia, że motorem rozwoju lokalnej gospodarki pozostaje logistyka i transport . Na terenach wokół miasta wyrastają kolejne magazyny, a bezpośrednie połączenie kolejowe z Chinami napędza rozwój e-commerce w całym kraju.Region Polski Centralnej należy do grupy trzech największych rynków magazynowych w kraju, zaraz po Warszawie i tuż przed Górnym Śląskiem.Centra logistyczne w regionie Polski Centralnej budowane są przez największe firmy deweloperskie sektora magazynowego. Ze względu na strategiczną lokalizację realizowane są tu zarówno parki logistyczne, jak i inwestycje w formule BTS dedykowane głównie najemcom z sektora branży handlowej, logistycznej, produkcyjnej i e-commerce.Globalne wyzwania i uwarunkowania lokalne w istotnym stopniu wpływają na zakres merytoryczny Wystawy EXPO w Łodzi, która odbędzie się w terminie 27 kwietnia-28 września 2024 r. Będzie ona dotyczyć podnoszenia jakości życia w miastach i kwestii ich zrównoważonego rozwoju dzięki rewitalizacji, poszanowaniu i świadomemu korzystaniu ze środowiska, a także zaangażowaniu społecznemu Te założenia znajdują swoje odzwierciedlenie w proponowanym temacie głównym wystawy: Nature of the City – Natura Miasta. Idea współczesnego miasta. Szczególnym tematem, na którym skupione będzie EXPO 2024, jest wprowadzanie zielonych rozwiązań w historycznym centrum miasta. Wystawa ma na celu zaprezentować zasady zrównoważonego rozwoju, takie jak ekologia i ochrona środowiska, zrównoważona mobilność, promocja rozwiązań zapewniających tanie i energooszczędne mieszkania, jak i rozwiązania Smart City, umożliwiające wdrażanie najnowszych technologii w obszarze infrastruktury miejskiej.Jak podają autorzy raportu, Łódzki Obszar Metropolitalny, jedną z największych aglomeracji miejskich w Polsce, zamieszkuje ponad 1,1 mln osób. Potencjał zasobów ludzkich utrzymuje się na wysokim poziomie. Sytuacja na rynku pracy w Łodzi jest korzystna, spośród prawie 700 tys. mieszkańców ponad 57% stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia na koniec I połowy 2019 r. kształtuje się na niskim poziomie i wynosi ok. 5,1%. Rozwinięty sektor przemysłowy zatrudnia ok. 50 tys. osób. Rozkwit przeżywają też branże: informatyczna, logistyczna, badawczo-rozwojowa oraz AGD. Należy również zwrócić uwagę na liczne centra usług dla biznesu – szeroko pojęte BPO.Mapa Łodzi to również rozwinięte szkolnictwo wyższe. Na 22 łódzkich uczelniach kształci się około 72 tys. studentów. Najwięcej z nich uczy się na kierunkach biznesowych i administracyjnych oraz inżynieryjno-technicznych, ponadto 4 tys. osób studiuje technologie informatyczne oraz blisko 3 tys. studentów jest na kierunkach językowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że łódzkie uczelnie wyższe kładą coraz większy nacisk na współpracę z biznesem, m.in. z centrami usług. Kierunki biznesowe i administracyjne, lingwistyczne, informatyczne oraz inżynieryjno-techniczne, które najczęściej wybierają studenci w Łodzi, są bardzo perspektywiczne. Zapotrzebowanie na specjalistów w branży informatycznej, inżynieryjno-technicznej oraz w sektorze BPO/SSC nieustannie rośnie, w związku z tym pracodawcy coraz częściej oferują zatrudnienie studentom ostatnich lat studiów licencjackich lub magisterskich.