Co logistyka i transport mogą zyskać na technologii 5G?

Drony, autonomiczne konwoje, czujniki umieszczane na każdym towarze. To tylko niektóre z elementów przyszłości sektora TSL, które upowszechnić mają się wraz z rozwojem technologii 5G. Erisscon przekonuje, że sieć nowej generacji w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez Internet Rzeczy sprawią, że logistyka i transport funkcjonować będą wręcz modelowo. O jakich korzyściach tu mowa?

Co branża TSL może zyskać na technologii 5G?

„Ograniczenie zalet ultraszybkiego internetu 5G do oglądania filmów 4K w kabinie ciężarówki jest zbyt dużym uproszczeniem i powiązaniem nowej technologii tylko z rozrywką. Tymczasem 5G umożliwia podłączenie do sieci nawet 100 urządzeń mobilnych na metr kwadratowy, a praca tysięcy połączonych ze sobą obiektów – tzw. Internetu Rzeczy – oznacza logistyki i transportu wizję kolejnej rewolucji” – wyjaśnia Marcin Sugak, dyrektor ds. rozwoju przemysłu z firmy Ericsson.

Logistyka produkcji i rozwój transportu autonomicznego

5G to ultraszybkie połączenie internetowe, oferujące kilkudziesięciokrotnie wyższą prędkość transmisji danych w porównaniu z 4G LTE, ogromną przepustowość łącza i praktycznie brak opóźnień.

Polska u progu technologii 5G

Dynamika rozwoju technologii w branży TSL pozwala śmiało stwierdzić, że jedno pokolenie pracowników na własnej skórze doświadcza kilku rewolucji technologicznych. U podstaw tych przemian spoczywają narodziny kolejnych standardów łączności bezprzewodowej – począwszy od 2G, której początki w naszym kraju datują się na połowę lat 90., poprzez 3G, aż po powszechną dziś sieć 4G LTE. Żeby unaocznić sobie skalę zachodzących zmian, wystarczy sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie, jak prezentowała się kontrola przepływu towarów i kontakt z kierowcami w czasach, gdy telefon komórkowy należał do rzadkości, a dostęp do internetu podczas podróży był wręcz abstrakcją.Uruchomienie sieci 5G w Polsce i w Europie budzi coraz to więcej emocji.Ericsson przekonuje, że gwarantowany przez 5G poziom przepustowości oraz eliminacja opóźnień w transmisji zaowocuje lepszą widocznością w całym łańcuchu dostaw Olbrzymie nadzieje wiąże się z popularyzacją czujników śledzących transport towaru. Zakres danych zbieranych przez tego typu urządzenia może być bardzo szeroki i odnosić się do konkretnej palety, paczki, a nawet transportowanej części zamiennej.Logistyka w erze technologii 5G jest szczególnie interesująca dla branży produkcyjnej. Marzeniem każdej firmy jest śledzenie popytu na towar w czasie rzeczywistym. Przy dzisiejszej technologii można wyobrazić sobie sytuację, w której dzięki łączności z produktem śledzimy na bieżąco realizację planu sprzedaży i na tej podstawie szybko modyfikujemy moce produkcyjne i logistykę. Tego typu rozwiązania będą możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu technologii 5G. Czy jednak ograniczenia związane z powszechnym wykorzystaniem mikrourządzeń sieciowych nie będą problemem? Jak wyjaśnia specjalista Ericsson niekoniecznie, ponieważ przewiduje się, że w perspektywie kolejnych lat dokona się dalszy postęp w miniaturyzacji czujników, a ich coraz niższe koszty produkcji przełożą się na wyższą dostępność i brak obaw związanych z przypadkowym zgubieniem czy kradzieżą czujnika.Wróćmy jednak do teraźniejszości. U progu upowszechnienia technologii 5G w Europie coraz więcej firm logistycznych wykorzystuje urządzenia, których praca jest mocno uzależniona od dobrej łączności bezprzewodowej. Drony pomagają w inwentaryzacji magazynów, a rozwój pojazdów autonomicznych również nabiera tempa. W 2018 roku Ericsson we współpracy ze szwedzkim operatorem telekomunikacyjnym Telia i start-upem Einride rozpoczęli testy bezkabinowej ciężarówki Einride T-Pod w centrum logistycznym DB Schenker w Jönköping. Szacuje się, że ciężarówka bezkabinowa T-Pod i oparty na 5G system transportu autonomicznego mają szansę zastąpić ponad 60 procent dzisiejszego transportu drogowego. To alternatywa przyjazna dla środowiska i konkurencyjna kosztowo. W maju 2019 roku pojazd rozpoczął drugą fazę testów. To pierwsza w historii ciężarówka autonomiczna posiadająca dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.Sama technologia 5G jest już w Polsce dostępna, ale konieczne jest jeszcze przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. W sytuacji, gdy plany wprowadzenia nowej technologii będą realizowane bez większych przeszkód, to sieć komercyjna 5G zacznie działać nad Wisłą około 2022 roku.Od 2015 r. Ericsson zainstalował już ponad 3 mln stacji bazowych gotowych obsłużyć technologię 5G, które czekają na zdalne uruchomienie. Spora część z tych stacji znajduje się w Polsce, a gotowa technologia nie została jeszcze wprowadzona ze względu na uwarunkowania prawne.