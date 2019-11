Klienci wywierają presję na zrównoważony rozwój polskich firm

Zrównoważony rozwój staje się koniecznością. Wymagają go od polskich firm zarówno ich klienci, jak i konkurencja oraz inwestorzy. Co zrobić, aby wejść na jego ścieżkę? Badane firmy wskazują m.in. na redukcję opadów, promocję zdrowia wśród pracowników oraz inwestycje w technologie, innowacje i infrastrukturę. Czego jeszcze dowodzi przygotowany dla HSBC raport Navigator?

wzrost sprzedaży,

dostosowanie do regulacji prawnych,

wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i kontrahentów oraz

poprawę wydajności operacyjnej.

zwiększeniu efektywności operacyjnej (kluczowe dla 26 proc. ankietowanych w Polsce i na świecie),

spełnieniu standardów regulacyjnych (28 proc. w Polsce i 24 proc. na świecie),

przewadze konkurencyjnej (po 23 proc.) oraz

spełnianiu oczekiwań klientów (27 proc. w Polsce i 23 proc. na świecie).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coloures-pic - Fotolia.com CSR Zrównoważony rozwój polskich firm jest efektem presji klientów.

– Badane przedsiębiorstwa w Polsce wiedzą, jak ważny jest dla ich przyszłości zrównoważony rozwój i mają świadomość korzyści, jakie ze sobą niesie. Warto zwrócić też uwagę, że wyniki Navigatora w tym zakresie w Polsce i na pozostałych rynkach są podobne, a różnice pojawiają się głównie na poziomie oczekiwanych korzyści czy motywacji do działania w sposób zrównoważony. Jedynie w przypadku postrzegania przez firmy w Polsce i na świecie ich roli w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ widzimy większą różnicę – zaznacza Michał H. Mrożek, CEO HSBC Polska.

Wśród elementów, które wywierają najbardziej przemożny wpływ na zrównoważony rozwój polskie firmy wymieniają m.in.:Na zrównoważony rozwój należy postawić przede wszystkim ze względu na presję pochodzącą z otoczenia. Wdrożenia tej idei w ciągu najbliższych 5 lat oczekują od firm zarówno klienci (45 proc.), jak i konkurenci (37 proc.) oraz inwestorzy (33 proc.).Inne powody, dla których zrównoważony rozwój staje się dla polskich firm kwestią wysokiej wagi, są zbieżne z tymi, które wskazują globalni respondenci. Mowa tu o:Z badania wynika również, że 51 proc. badanych przedsiębiorstw w Polsce uważa swoją rolę w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) za ważną, a 16 proc. za znaczącą. Jest to wynik poniżej średniej globalnej, gdzie wynosi on odpowiednio 63 proc. i 25 proc.Różnice zaznaczają się również między międzynarodowymi firmami, które działają w Polsce a podmiotami krajowymi – gdzie 59 proc. pierwszych i jedynie 40 proc. drugich uważa, że ma rolę do spełnienia w tym zakresie. Badani w Polsce jako kluczowe wskazują cele związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem (33 proc.), walką z głodem (31 proc.) oraz wyeliminowaniem ubóstwa (31 proc.). Uważają przy tym, że mają wpływ na odpowiedzialną produkcję i konsumpcję (29 proc.), poziom edukacji (28 proc.) oraz godną płacę i wzrost gospodarczy (27 proc.).W perspektywie najbliższych pięciu lat, 37 proc. firm w Polsce zamierza wprowadzić rozwiązania, które ograniczą ich udział w wytwarzaniu odpadów, a 31 proc. planuje inwestycje w technologie, innowacje i infrastrukturę, by produkcja odbywała się zgodnie z zasadami , jakie narzuca zrównoważony rozwój.Według raportu HSBC Navigator, badane firmy podchodzą odpowiedzialnie do kwestii zrównoważonego rozwoju, jednak nadal wskazują na problemy, które ograniczają możliwość ich realizacji w ciągu najbliższych pięciu lat. Zarówno przedsiębiorstwa w Polsce, jak i na świecie identyfikują podobne bariery w tym zakresie. Głównym wyzwaniem jest potrzeba dodatkowego finansowania (36 proc. w Polsce i 35 proc. na świecie) oraz konieczność większych nakładów pracy, przy jednoczesnym braku czasu (31 proc. w Polsce i na świecie).