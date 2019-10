Zdrowie i dobrobyt - droga do zrównoważonego rozwoju

Jak przyczynić się do budowy zrównoważonego rozwoju w naszym kraju? Przede wszystkim zapewnić ludziom zdrowe życie oraz promować dobrobyt. W kontekście globalnym należy z kolei podejmować działania zmierzające do wyeliminowania głodu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Istotne znaczenie mają również kwestie związane z klimatem - wynika z pierwszego badania, w którym wzięto pod lupę opinie Polaków odnośnie celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli planu Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 roku.

- Zrównoważony rozwój obliguje do zapewnienia odpowiednich warunków życia dla ludzi obecnie i w przyszłości. Ważne jest, że Polacy dostrzegają nie tylko potrzebę poprawy jakości życia obecnie, ale widzą też konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To pokazuje, że myślą globalnie i chcą lepszego świata także dla swoich dzieci - mówi Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Badanie dowodzi, że trzeba też więcej mówić o roli Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dobrze pokazują, na jakich działaniach trzeba się skupić. Ważną rolę w procesie zmian odgrywają firmy. Powinny wspierać nie tylko inicjatywy społeczne, ale też wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu i w ten sposób przyczyniać się do przeciwdziałania zmianom klimatu - dodaje Tadeusz Joniewicz.

Polacy o wyzwaniach dla świata

Polacy o wyzwaniach dla firm

- Zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek obywateli, ale przede wszystkim firm i instytucji. Troska o środowisko naturalne to jeden z kluczowych filarów odpowiedzialnego funkcjonowania naszej organizacji. Od lat wspieramy klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Oferujemy „zielone” produkty i usługi. W 2018 roku powołaliśmy Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowi centrum kompetencji w zakresie rozwoju „proklimatycznego finansowania”. Promujemy odpowiedzialne postawy, zrównoważony rozwój oraz sprawiedliwość klimatyczną podczas licznych wydarzeń i inicjatyw branżowych. Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski poparł „Call to action” – inicjatywę łączącą prezesów firm wspierających realizację SDGs. Stale pracujemy nad ograniczaniem negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko – minimalizujemy zużycie zasobów, promujemy ekologiczne rozwiązania oraz edukujemy naszych interesariuszy w zakresie eko-postaw – mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku BNP Paribas.

25 września świętowaliśmy czwartą już rocznicę ustanowienia Agendy 2030 - dokumentu, w którym wskazano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W gronie niemal 200 państw, które zadeklarowały chęć ich osiągnięcia i sprawienia, abyśmy w 2030 roku mogli żyć na bardziej sprawiedliwym świecie, nie zabrakło również naszego kraju. ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowili zapytać Polaków, które z tych celów uważają za priorytetowe. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że kluczowe dla nas są kwestie związane z jakością życia i własnym samopoczuciem. Co czwarty badany (26%) wskazał, że najważniejsze jest „zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu”, a co piąty (22%) wskazał na „wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa” (22%). 22% ankietowanych wspomniało również o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym , co potwierdza, że Polacy przywiązują coraz większą to wagę do zagadnień związanych ze środowiskiem.Inaczej przedstawiają się priorytety rozwojowe w kontekście globalnym. Tu Polacy pozostają bardziej zgodni. Aż 44% respondentów przyznało, że najważniejszym celem powinno być wyeliminowanie głodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Należy również zadbać o dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne (35%), a także wyeliminować ubóstwo (32%).Najmniej zrozumiałym celem, a zarazem wymagającym edukacji w tym zakresie jest cel 17. dotyczący współpracy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju („Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”). Globalne problemy wymagają zaangażowania różnych podmiotów. Z tego powodu ranga celu 17. powinna być podkreślana i realizowana. Polacy wśród podmiotów ponoszących największą odpowiedzialność za realizację zrównoważonego rozwoju wymieniają: rządy wszystkich państw (68%), każdego z nas (45%), rządy państw rozwiniętych (27%), międzynarodowe korporacje (27%).Badanie ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje również, jak Polacy postrzegają odpowiedzialność firm za zrównoważony rozwój. Najwyższy procent wskazań otrzymały działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego: przechodzenie na odnawialne źródła energii, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz akcje pro ekologiczne.25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej ważnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.