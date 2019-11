Co zrównoważony rozwój ma wspólnego z rekrutacją?

Dziś ekologia to pojęcie odmieniane przez wszystkie przypadki. Dbałości o ochronę środowiska wymagamy m.in. od biznesu, który musi mieć świadomość, że bycie na bakier z działaniami proekologicznymi kosztować może go utratę klientów. Okazuje się jednak, że straty mogą być jeszcze większe. Jak bowiem wskazuje Hays, społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój oraz etyka to kwestie, na które uwagę zwracają również kandydaci do pracy. Pracodawcy, którzy mają w tym zakresie zaległości, mogą spodziewać się kłopotów z pozyskaniem pracowników.

– Badania i obserwacje rynku dowodzą, że przestrzenie pracy wykorzystujące naturalne elementy, np. światło dzienne i roślinność, pozytywnie wpływają na samopoczucie zatrudnionych. W pracy spędzamy ogromną część dnia, więc przestrzeń, w której przebywamy powinna oferować komfort i uławiać wykonywanie obowiązków. Biuro w sposób zrównoważony korzystające z zasobów naturalnych wpływa na samopoczucie zatrudnionych, a tym samym ich produktywność, co stanowi niezaprzeczalną korzyść również dla pracodawcy – wyjaśnia Agnieszka Pietrasik, Executive Manager w Hays Poland.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Zrównoważony rozwój liczy się w rekrutacji Organizacje na całym świecie odczuwają rosnącą presję, aby do swojej działalności wprowadzać rozwiązania proekologiczne. Coraz częściej nie są to postulaty wyłącznie konsumentów, lecz również pracowników i kandydatów.

Zrównoważony rozwój liczy się także w rekrutacji

Liczą się realne działania nie deklaracje