Idą Black Friday i Cyber Monday. Mamy rady dla e-commerce

Nadchodzą Black Friday i Cyber Monday. Zaadaptowane zza oceanu wyprzedaże rozpoczynają okres przedświątecznych żniw w handlu. Polacy lada dzień zaczną szturmować stacjonarne placówki handlowe, ale również sklepy internetowe, ponieważ rzesza tych, którzy na miejsce zakupów wybierają internet, rośnie z roku na rok. E-sprzedawcy powinni być na to solidnie przygotowani. W przeciwnym razie zyski mogą okazać się sporo niższe od oczekiwanych.

Niezależnie, czy wchodzimy do sklepu stacjonarnego czy odwiedzamy jego stronę internetową, mamy do czynienia z tą samą marką. Dlatego dziś celem jest budowanie bliskiej i długofalowej więzi z konsumentem, która rozwija się harmonijnie niezależnie od formy kontaktu, na każdym etapie relacji klient- marka. To właśnie takie podejście kryje się za popularnym pojęciem customer journey.

O czym powinien pamiętać e-commerce przed Black Friday i Cyber Monday?

Wprawdzie potencjał e-commerce jest ogromny, to nie każdy odnosi na tym polu zwycięstwo, nawet w okresie boomu sprzedażowego, jak Black Friday i Cyber Monday. Co warto mieć na względzie? 3 kwestie:

6 na 10 Polaków oczekuje zaskakujących ich ofert

9 na 10 nie ma ochoty czekać na odpowiedź na swoje zapytanie dłużej niż 24 h

Niemal połowa kupujących w Polsce zwraca uwagę na spójność promocji w sklepach online i stacjonarnych. Wprawdzie potencjał e-commerce jest ogromny, to nie każdy odnosi na tym polu zwycięstwo, nawet w okresie boomu sprzedażowego, jak Black Friday i Cyber Monday. Co warto mieć na względzie? 3 kwestie:

Kliknij, aby powiekszyć fot. sonyachny - Fotolia.com Black Friday Listopadowe wyprzedaże pod hasłem Black Friday i Cyber Monday zapisały się na stałe w świadomości Polaków.

Przed Black Friday i Cyber Monday warto zaistnieć w mediach społecznościowych

Co i za ile kupują klienci e-commerce?

Wizerunek masz jeden!

Produkty i usługi są ważne, ale dzisiaj coraz częściej sprzedajemy doświadczenia z nimi związane. Klient pragnie być zauważony, zrozumiany i doceniony, nie chce być tylko anonimowym wpisem w bazie danych. Jeśli będziemy o nim pamiętali i utrzymywali z nim kontakt, trafiając w jego potrzeby i oczekiwania, sprawimy, że będzie miał dobre skojarzenia z naszą marką. A do lubianej marki ludzie zawsze będą chętnie wracać -Joanna Kosiorek, SAP Customer Experience Marketing Manager, CEE MU.

Wprawdzie Black Friday i Cyber Monday to w założeniu jednodniowe akcje wyprzedażowe, to jednak praktyka pokazuje, że handel podchodzi to tego bardzo elastycznie, rozciągając promocje co najmniej na cały weekend, a niejednokrotnie również na cały listopad. Dostrzegalną tendencją jest również zacieranie się podziałów pomiędzy działaniami salonów i sklepów internetowych – obecnie wyprzedaże najczęściej prowadzone są dwutorowo i równocześnie. Ma to swoje uzasadnienie. Jak bowiem tłumaczy Joanna Kosiorek, SAP Customer Experience Marketing Manager, CEE MU.Lektura przygotowanego z udziałem SAP opracowania „Ecommerce Report: Poland 2019” niesie za sobą sporo istotnych informacji, które pozwalają e-sprzedawcom gruntownie przygotować się do akcji Black Friday i Cyber Monday. Dowiadujemy się m.in., że aktywnie z internetu korzysta już 77% Polaków. 61% z nich robi zakupy w sklepach internetowych. W zeszłym roku najaktywniejszą grupą klientów były osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia (33%), choć młodszych konsumentów nie było wcale dużo mniej – 31% ogółu. Osoby w wieku 35-49 stanowiły z kolei 25% kupujących. Najmniejszy odsetek nabywców online to osoby powyżej pięćdziesiątki – 12%.Okazuje się również, że polscy konsumenci dokonują zakupów za pośrednictwem różnych urządzeń. W zeszłym roku niezmiennie najczęściej korzystali z laptopa (82%) lub PC (62%). Sprzedawcy powinni jednak pamiętać, że z roku na rok rośnie odsetek kupujących za pomocą smartfona. Pomiędzy 2017 a 2018 r. wzrósł on o 10 pp. - do 58%.A jak Polacy przygotowują się do Black Friday i Cyber Monday? Skąd czerpią inspiracje do zakupów? Odpowiedź nie jest zaskoczeniem – z sieci, a dokładnie z mediów społecznościowych. Ponad połowa internautów (58%) właśnie tu daje się zainspirować (i skusić). Wiele osób korzysta również z porównywarek cenowych (43%), ale niewiele mniej skuteczne w kreowaniu podpowiedzi zakupowych są same witryny sklepów internetowych. Wyświetlanymi na nich informacjami sugeruje się 40% kupujących.Zdecydowanie najchętniej kupowaną w internecie kategorią jest odzież i akcesoria. Kupujących nie odstraszają najwyraźniej wyidealizowane zdjęcia modelek, na których wszystko leży wprost doskonale. Można zakładać, że niebagatelny wpływ na to ma przyjazna polityka zwrotów wielu sklepów. W efekcie odzież i akcesoria są najchętniej kupowaną w e-sklepach grupą produktów. Tego typu transakcji dokonuje 64% e-konsumentów. Na drugim miejscu wśród najczęściej kupowanych zdalnie towarów są książki, filmy i muzyka (54%), a na trzecim i czwartym odpowiednio bilety do kin i teatrów (51%) oraz obuwie (44%).Na artykuły i usługi kupowane przez internet przeznaczamy coraz więcej pieniędzy. W 2019 r. według prognoz będzie to ok. 20% więcej niż rok wcześniej. Przeciętny e-nabywca wyda na zakupy internetowe ok. 2 800 zł w tym roku. Oznacza to, że łączna wartość zakupów polskich internautów wyniesie ok. 50 mld zł.Zarówno sklepy stacjonarne, jak i witryna internetowa powinny jasno uświadamiać klientom, że mają do czynienia z tą samą marką, oferującą te same standardy. Spójne i harmonijne rozwijanie więzi z klientem, także w sferze promocji i akcji rabatowych, niezależnie od formy kontaktu, jest podstawą jego lojalności wobec marki. Dla stałych klientów warto też zorganizować dodatkowe akcje.