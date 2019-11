Dzień bez smartfona dniem straconym. Być może w tym stwierdzeniu jest sporo przesady, ale prawdą jest, że wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego. A jeśli telefon, to także aplikacje mobilne. Polacy korzystają z nich coraz częściej. Dlaczego po nie sięgają? Do jakich celów wykorzystują? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. anyaberkut - Fotolia.com Po co nam aplikacje mobilne? Przede wszystkim dzięki nim możemy na bieżąco śledzić media społecznościowe.

Telefon komórkowy przestał służyć nam wyłącznie do codziennej komunikacji. Współczesne smartfony bardziej przypominają komputery osobiste, stanowiąc centrum rozrywki, a także załatwiania codziennych, zupełnie przyziemnych spraw, w tym np. zakupów czy płatności.We wszystkich tych czynnościach pomagają nam dziś aplikacje mobilne , z których - jak dowodzi badanie PAYBACK Opinion Poll - korzysta już niemal 9 na 10 użytkowników. Do czego służą nam przede wszystkim?Ponad 2/3 respondentów wskazuje, że za ich pośrednictwem korzysta z social mediów . Podobna grupa ankietowanych wykorzystuje aplikacje mobilne w procesie zakupów, a przeszło połowa używa ich do załatwiania spraw finansowych (przelewy, sprawdzenie salda rachunku bankowego).Polacy używający smartfona w czasie zakupów, wykorzystują do tego celu najwyżej dwie aplikacje mobilne. Co czwarty respondent posiłkuje się nimi kilka razy w miesiącu, ale taka sama grupa osób korzysta z nich ze znacznie większą częstotliwością – kilka razy w tygodniu. Jakie funkcje takich aplikacji cieszą się wśród respondentów największym zainteresowaniem? Dla prawie 30% ankietowanych jest to idealny sposób do wyszukiwania produktów w atrakcyjnej cenie, natomiast 25% chętnie korzysta z ofert promocyjnych, które proponuje im dana aplikacja. Dzięki licznym kuponom i zniżkom z łatwością mogą obniżyć koszt swoich zakupów. Zazwyczaj wydają na nie do 100 zł (50% wskazań). Tylko co dziesiąty przeznacza od 200 do 500 zł. Jakie artykuły wówczas najczęściej wybieramy? Ponad połowa respondentów kupuje w ten sposób produkty spożywcze, podobny odsetek odzież oraz paliwo.Ponad 70% ankietowanych deklaruje, że chętnie korzysta z aplikacji mobilnych programów lojalnościowych. Dzięki nim oszczędzają pieniądze i czas – doceniają możliwość szybszego zbierania punktów, które mogą wymieniać na wybrane nagrody lub wykorzystywać przy płaceniu za zakupy.Jednocześnie okazuje się, że są czynniki, które powstrzymują nas przed zdecydowaniem się na aplikacje mobilne - mowa tu przede wszystkim o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Przeszło 60% ankietowanych deklaruje bowiem, że nie chce przekazywać swoich danych osobowych