Opakowania plastikowe. Największy problem Europy?

Kwestie środowiskowe są dla nas coraz istotniejsze. Z badania zleconego przez firmę DS Smith wynika, że 62% konsumentów z Europy skłonne jest zapłacić więcej za produkty spożywcze w opakowaniach składających się z mniejszej ilości plastiku. Podobna rzesza respondentów (59%) przyznaje z kolei, że segreguje i poddaje recyklingowi większą ilość odpadów niż przed kilku laty.

Opakowania plastikowe – największy problem w Europie

Nadmiar opakowań i zbyt duża zawartość tworzyw sztucznych w opakowaniach budzą największe obawy wśród europejskich konsumentów – do tego stopnia, że są gotowi zapłacić więcej za mniejszą zawartość plastiku. Europejczycy zmienili nastawienie na zdecydowanie bardziej proekologiczne. Sortują i poddają recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Bardzo zachęcające jest również to, że ludzie rozumieją, że opakowania kartonowe stanowią znacznie mniejszy problem dla środowiska: są to zrównoważone opakowania alternatywne dla plastiku i nadające się do recyklingu.



W trosce o naszą planetę musimy stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której opakowanie jest zredukowane do niezbędnego minimum, a opakowania towarów konsumpcyjnych są coraz częściej wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, takich jak karton.



9 na 10 Europejczyków, którzy mogą wybrać opakowania z większą lub mniejszą o 85% ilością plastiku, zdecyduje się na te drugie. Na pytanie, czy byliby skłonni zapłacić za taki produkt 12,5% więcej, 62% odpowiada "tak". To tylko część rezultatów zleconego przez DS Smith badania, które objęło swoim zasięgiem konsumentów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii i Polski. Jego celem było poznanie nawyków i postaw respondentów względem opakowań, recyklingu oraz zarządzania odpadami.Badanie dowiodło też, że najbardziej uwrażliwieni na ceny są Belgowie, wśród których jedynie 54% gotowych jest zapłacić drożej za produkt w opakowaniu z mniejszą ilością tworzyw sztucznych. Na drugim biegunie uplasowali się najbardziej skłonni do tego Polacy (72%). Dopłacenie za mniejszą ilość plastiku nie przeszkadzałoby również większości Brytyjczyków (60%) i Niemców (63%).Zdecydowana większość ankietowanych (86%) twierdzi, że problemy środowiskowe są obecnie głównym wyzwaniem, przed jakim stoi społeczeństwo, a rodzaj opakowania produktów jest przedmiotem troski konsumentów w całej Europie, od Cardiff po Kraków. Najbardziej zaniepokojeni wpływem opakowań plastikowych na środowisko są Niemcy (83%), następnie Brytyjczycy (78%), Belgowie (73%) i Polacy (71%).Co do samych opakowań, wysoka zawartość plastiku stanowi największy problem w całej Europie. Wspomina o tym średnio siedmiu na dziesięciu respondentów. Kolejne na liście najważniejszych problemów są kapsułki z kawą, ale wymieniło je znacznie mniej badanych – zaledwie 6% respondentów. Opakowania metalowe (puszki, tacki aluminiowe itp.) budziły obawy u 5% respondentów, a opakowania wodoodporne na płyny, takie jak mleko i soki owocowe, wymieniło 4% respondentów.Z drugiej strony najmniej kontrowersyjne dla Europejczyków jest pakowanie w kartony – wspomniało o tym zaledwie 1% respondentów w czterech krajach.Dobrą wiadomością jest to, że nawyki Europejczyków dotyczące recyklingu uległy znacznej poprawie. Średnio sześciu na dziesięciu (59%) respondentów z czterech badanych rynków twierdzi, że obecnie sortuje i przetwarza więcej odpadów niż pięć lat temu. Reprezentują oni większość respondentów we wszystkich krajach – 62% w Belgii, 64% w Wielkiej Brytanii i 65% w Polsce – z wyjątkiem Niemiec, gdzie tylko 44% twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Może to wynikać z tego, że nawyki związane z sortowaniem i recyklingiem były już mocno ugruntowane na tym rynku, na którym 55% respondentów twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi tyle samo odpadów, co pięć lat temu.Komentując wyniki ankiety Krzysztof Sadowski, Managing Director DS Smith Poland & Baltics, powiedział:Badanie wykazało, że wiadomości w mediach (wspomniane przez 30% ankietowanych) i eliminowanie plastikowych toreb ze sklepów (wymienione przez 26% badanych) to dwa główne czynniki zwiększające świadomość konsumentów na temat problemów związanych z opakowaniami w Europie. W Polsce to właśnie eliminowanie plastikowych toreb jest czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wzrost świadomości konsumentów – wskazało go 32% respondentów.W sumie 67% ankietowanych Polaków oceniło, że ochrona środowiska znacząco wpływa na ich zachowania konsumpcyjne lub jest ich bardzo ważnym czynnikiem. Jest to najwyższy wynik w całej Europie. Jedynie 61% Belgów, 56% Niemców i 51% Brytyjczyków wyraziło podobne zdanie.Polacy, inaczej niż respondenci w pozostałych krajach, wskazują, że największa odpowiedzialność za korzystanie z opakowań nadających się do recyclingu spoczywa na ich producentach. W innych krajach tą odpowiedzialnością obarczani są wytwórcy dóbr konsumpcyjnych.Wyniki uzyskano w ramach badań przeprowadzonych przez L'ObSoCo w panelu Respondi w lipcu 2019 r. w imieniu DS Smith. Przebadano 1000 osób w wieku 18-70 lat w Niemczech, 999 osób w wieku 18-70 lat w Wielkiej Brytanii, 996 osób w wieku 18-70 lat w Polsce i 400 osób w wieku 18-70 lat w Belgii.