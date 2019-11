Top Marka 2019 - wydawnictwo, prasa, producenci papieru

Czytelnictwo w naszym kraju zdecydowanie nie zachwyca. Z ostatniego raportu "Stan czytelnictwa w Polsce" wynika, że w minionym roku minimum jedną książkę przeczytało zaledwie 37 proc. z nas. Takie doniesienia nie cieszą z pewnością wydawców. Jak ci ostatni radzą sobie z wyzwaniami obecnych czasów? Na jakie aspekty komunikacji z klientem stawiają? Odpowiedzi na to pytanie niesie za sobą najświeższa odsłona raportu Top Marka - cyklicznego opracowania magazynu „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Kto nie czyta, ten „dzban”!



- Rytm pojawiania się wzmianek o wydawcach książkowych jest ściśle związany z premierami tytułów sygnowanych ich logotypami, a wzmianki te to przede wszystkim zapowiedzi, recenzje i informacje o spotkaniach z autorami – komentuje Natalia Maćkowiak, starszy analityk PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Nazwy wydawnictw przywoływano także w związku z konkursami literackimi, informacjami o imprezach wystawienniczych oraz akcjach rabatowych w sieciach księgarń – dodaje Maćkowiak.



„Gazeta Wyborcza” pierwsza w branży i całym rankingu



- Pierwsza czwórka tegorocznego rankingu to dzienniki – publikowane przez nie najświeższe informacje cytowane są najchętniej. Prym pod względem liczby i dotarcia wzmianek wymieniających jej brandów wiedzie „Gazeta Wyborcza”, co zawdzięcza m.in. kilku głośnym publikacjom – komentuje Monika Gierczak-Jabłońska, analityk PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. W listopadzie ub.r. poinformowała, że Leszek Czarnecki, właściciel Getin Noble Banku, powiadomił prokuraturę o złożeniu mu propozycji korupcyjnej przez Marka Chrzanowskiego, szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Szeroko cytowano też newsy „GW” dotyczące procesu wytyczonego przez ofiarę księdza pedofila – dodaje.



Papierem stoją

Najsilniejszą marką wydawniczą XII edycji raportu Top Marka okazał się PWN - wspomniano o nim w 125 189 informacjach, których impact oszacowano na 114 558 196. To pozwoliło mu się uplasować na samym szczycie zestawienia i to pomimo niezbyt silnego wyniku indeksu sentymentu (2,97). Siła marki PWN została oceniona na 340 358 pkt. Na drugiej pozycji uplasowało się Wydawnictwo Znak (317 510 pkt), a podium zamknęło Wydawnictwo Literackie (294 966 pkt). W pierwszej piątce rankingu znalazły się również Wydawnictwo Czarne, z najwyższym indeksem sentymentu (3,66) i ogólną notą marki 197 557 pkt. oraz Wydawnictwo WAB (187 018 pkt).Okazuje się również, że niemal 95% przekazu dotyczącego lidera zestawienia pochodziło z social mediów . Jest to efekt zorganizowanego przez PWN konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku, a także następstwo prowadzenia poradni językowej.Miejsca 6-10 zajęły kolejno: Świat Książki (175 082), Agora (170715), Rebis (155 707) Muza (153 987) Zysk i S-ka (89 992).Top Marką wśród tytułów prasowych i jednocześnie najsilniejszą marką badania została „Gazeta Wyborcza”. Medium zgromadziło 12 998 992 pkt., pokonując „Super Express” – 7 712 050 pkt. oraz „Rzeczpospolitą” – 4 145 198 pkt. Na 4. miejscu znalazł się „Przegląd Sportowy”, który uzyskał 3 978 030 pkt. Siłę marki „Forbes”, zajmującej piątą lokatę, oceniono na 3 248 782 pkt. Z porównania 500 brandów w XII edycji rankingu Top Marka wynika, że tytuły prasowe to jedne z najsilniejszych marek na rynku. Brandy z topowej piątki zajęły odpowiednio 1., 7., 18., 21. i 23. miejsce w całym rankingu.„Gazeta Wyborcza” osiągnęła również rekordowy i najwyższy ze wszystkich marek w analizie impact o wartości 9 055 918 704, przy liczbie 913 278 publikacji. Z kolei „Super Express” może pochwalić się najlepszym w top 5 sentymentem – 2,17.Do publikacji „Super Expressu” często nawiązywały serwisy plotkarskie. „Rzeczpospolita” była obecna w mediach głównie za sprawą rankingów gospodarczych, cykli edukacyjnych oraz sondaży przeprowadzanych na zlecenie serwisu Rp.pl. „Przegląd Sportowy” występował w materiałach w kontekście popularnej tematyki, którą porusza i zgromadził wiele wzmianek przez cytowania wypowiedzi sportowców, trenerów oraz komentatorów. Z kolei „Forbes” przywoływany był przez media i użytkowników serwisów społecznościowych z powodu rankingów celebrytów i najbogatszych ludzi świata oraz nagrody „Diamenty”.Tytuły prasowe najczęściej pojawiały się na łamach „Angory”, „Warszawskiej Gazety”, „Rzeczpospolitej”, „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. W internecie wymieniano je głównie w serwisach: Niezalezna.pl, Sport.onet.pl, Forsal.pl, Gazetabiznesowa.pl oraz Wiadomości.onet.pl. Przekaz z social media zdominował Facebook – 1 365 252 wpisy i komentarze. 622 476 wzmianek odnotowano na Twitterze. Pozostałe serwisy społecznościowe miały dużo mniejszy udział.Top 10 prasy w badaniu Top Marka uzupełniły: „Newsweek Polska” (3 052 662), „Fakt” (2 587 457) „Dziennik Gazeta Prawna” (2 320 050), „Puls Biznesu” (2 233 534) i „Gazeta Polska” (2 201 305).Pierwsze miejsce w kategorii „Producenci papieru” zdobył International Paper Kwidzyn. Ostateczny wynik siły tej marki – 45 788 pkt zawdzięcza ona szerokiemu dotarciu wzmiankujących o niej materiałów i ich pozytywnemu wydźwiękowi. Tylko 2 256 pkt. mniej odnotowało Mondi (43 532 pkt.) Podium zamknął Arctic Paper, który osiągnął wynik 31 115 pkt., także dzięki najwyższej liczbie publikacji spośród marek top 5. Czwarte miejsca branżowego rankingu należało do Stora Enso 24 158 pkt. Za nim z 19 427 punktami na koncie uplasowało się DS. SMith.Jak podsumowuje Arkadiusz Lipowicz, analityk PRESS-SERVICE Monitoring Mediów,Na uwagę zasługują również wzmianki o działaniach CSR marek, takich jak przygotowanie skarbonek dla WOŚP przez Stora Enso oraz Kwidzyński Bieg Papiernika (International Paper).Udział w przekazie mediów społecznościowych w porównaniu z innymi branżami jest wciąż niewielki – dla topowej piątki wynosił on od 19,8 do 65,9 proc. Na podobnym poziomie zarysował się udział internetu – od 26,9 do 60,9 proc. przekazu. Duży udział miały publikacje w prasie, nawet 19,3 proc. w przypadku Mondi.Do top 10 sektora producentów papieru weszły także: Smurfit Kappa (11 299), Model Opakowania (9 355), ICT Poland (3 444), Igepa (2 585) i Sofidel Poland (1 567).