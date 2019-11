Gazetki promocyjne nie odchodzą na emeryturę

W badaniu zrealizowanym przez firmę Nielsen, dyrektorów marketingu w sieciach handlowych poproszono o wskazanie narzędzi najlepiej wpływających na osiągane wyniki sprzedażowe. Ich odpowiedzi jednoznacznie wskazują, że bezapelacyjnym numerem 1 pozostają już od wielu lat gazetki promocyjne.

– Próby rezygnacji z tego kanału marketingowego były i są wciąż podejmowane przez naszych zleceniodawców – potwierdza Adam Puciata, prezes CTRL System, jednej z największych spółek zajmujących się dystrybucją gazetek promocyjnych dla sieci handlowych. – Ale pogarszające się wyniki sprzedażowe powodują, że po krótszym lub dłuższym czasie, poszczególni decydenci wracają do promocji opartej również na gazetce.

– Dyrektorzy marketingu podkreślają znaczenie zróżnicowania narzędzi komunikacji marketingowej i zachowanie synergii pomiędzy nimi. Papierowe gazetki wciąż pozostają, także w opinii marketerów, bardzo skutecznym narzędziem komunikacji, kluczowym w generowaniu celów sprzedażowych. I faktycznie dziś z papierowych gazetek promocyjnych korzystają kupujący niezależnie od wieku. Gazetki są zarówno źródłem wiedzy o promocjach, jak i coraz częściej źródłem wiedzy o dostępnym asortymencie i nowościach – wyjaśnia Beata Kaczorek, Consumer and Shopper Director w Nielsenie.

Wydawać by się mogło, że w czasach postępującej cyfryzacji gazetki promocyjne to narzędzie, które powoli odchodzić będzie do lamusa. Tymczasem okazuje się, że zdaniem większości respondentów to właśnie one są głównym z instrumentów stosowanych w komunikacji marketingowej . To właśnie wokół nich buduje się przeważnie pozostałe elementy wielokanałowej promocji, w tym również procesy logistyczno-operacyjne, jak np. zaopatrzenie sklepów.Gazetki promocyjne nie tylko zatem nie odeszły na emeryturę, ale - jak podkreślają sami marketerzy - są nadal najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem komunikacji z klientem , jeżeli za kryterium obrać stopień realizacji celu sprzedażowego. Większość respondentów uważa wręcz, że gazetki promocyjne są nie do zastąpienia. Warto jednak podkreślić, że ich opinie dotyczą bieżącej sytuacji i niewykluczone, że w nawet niedalekiej przyszłości poglądy te zostaną zrewidowane.Zmiana jednak nastąpi i gazetki przestaną odgrywać tak ważną rolę, przewidują marketerzy. Ale nie nastąpi szybko, ponieważ ma charakter „pokoleniowy”, związana jest z wejściem w dorosłość tych nastolatków, którzy teraz wychowują się w świecie Internetu i ogólnodostępnego wi-fi. Tę perspektywę marketerzy nakreślają na okres 5-10 lat. I będzie to raczej ewolucja niż rewolucja, uważają. Niemniej ta zmiana jest w ich odczuciu nieuchronna i będzie systematycznie postępować, prowadząc do ograniczenia rozwiązań offline'owych.Dodatkowej wiedzy o tym, jak konsumenci korzystają z papierowych gazetek, dostarcza również raport syndykatowy Nielsena „Jak promować efektywnie”. Wynika z niego, że łączna sprzedaż wsparta gazetką na rynku spożywczym stanowi 19% całkowitej wartości sprzedaży i wynosi ponad 5 mld złotych. Poziom ten jest stabilny od 4 lat.Duża grupa konsumentów korzysta z gazetek, niemal 60% z nich wzięło gazetkę ze sklepu lub skorzystało z aplikacji mobilnej lub strony sklepu w ciągu ostatnich 7 dni. Co musi wzbudzać refleksję - z gazetek papierowych korzystają nie tylko osoby starsze. Różnice w profilu użytkowników gazetek papierowych i tzw. gazetek online nie są mocno zróżnicowane.Dane te dowodzą, że gazetki papierowe w najbliższym czasie będą nadal towarzyszyć konsumentom i mieć wpływ na ich decyzje zakupowe.