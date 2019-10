Nowe powierzchnie magazynowe: 7R City Flex Gdańsk Airport już skończony

Zasoby magazynowe naszego kraju rosną niezwykle dynamicznie, a kolejną cegiełkę do rozwoju tego rynku dołożył właśnie Dekpol, który ukończył realizację projektu 7R City Flex Gdańsk Airport. Powstały obiekt usytuowany jest w pobliżu gdańskiego lotniska i liczy sobie około 10 000 m².

7R City Flex Gdańsk Airport Dekpol zakończył budowę projektu 7R City Flex Gdańsk Airport

7R City Flex Gdańsk Airport to już kolejny projekt zrealizowany przez Dekpol w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zlecenie firmy 7R. Inwestycja, która dostarczyła na pomorski rynek blisko 10 000 m² powierzchni przeznaczonej na magazyny i biura, powstała w ramach ogólnopolskiej, składającej się już z 4 budynków, sieci 7R City Flex Last Mile Logistics.We wnętrzu głównego budynku wydzielono część techniczną niezbędną do obsługi hali. Przylegające do niej powierzchnie biurowe wyposażono w pomieszczenia dla obsługi logistycznej magazynów, a także zaplecza socjalne i sanitarne dla pracowników.7R City Flex Gdańsk Airport mieści się przy ul. Sąsiedzkiej 29 w Gdańsku. Lokalizacja ta zapewnia szybki dostęp do najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Obiekt znajduje się w pobliżu lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz zaledwie 2 km od Obwodnicy Trójmiasta i dróg ekspresowych S6 i S7.Firma Dekpol specjalizuje się w budowie obiektów logistycznych, przemysłowych, centrów handlowych oraz pozostałych obiektów kubaturowych. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Grupa realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 500 mln zł netto.