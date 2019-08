Powierzchnie biurowe w regionach - podsumowanie I poł. 2019

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na głównych rynkach regionalnych (w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie) na koniec I poł. 2019 roku wyniosły ponad 5,3 mln mkw. W analizowanym okresie najemcy wynajęli łącznie 305 800 mkw. (+18% r/r). Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje sytuację na regionalnych rynkach biurowych w Polsce w I poł. 2019 roku.

Na regionalnym rynku biurowym znajduje się prawie milion mkw. powierzchni w budowie

W pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej nowej powierzchni biurowej oddano do użytku w Krakowie i Poznaniu

Kraków, Wrocław i Trójmiasto wygenerowały w pierwszym półroczu aż 71% całkowitego popytu zarejestrowanego na rynkach regionalnych – na tych rynkach zanotowano także najwyższą aktywność deweloperów

Rośnie wolumen inwestycyjny w miastach regionalnych, stopy kapitalizacji dla najlepszej klasy aktywów pozostają stabilne

Na ośmiu największych regionalnych rynkach biurowych jest ok. 0,5 mln mkw. powierzchni dostępnej od ręki

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych zawartych w miastach regionalnych w pierwszej połowie 2019 roku wyniósł 671,7 miliona EUR i był o 5% wyższy od analogicznego okresu w 2018 roku. Stopy kapitalizacji dla najlepszej klasy aktywów biurowych utrzymują się na poziomie 5,75% w Krakowie i 6% we Wrocławiu.Najemcy biurowi byli najbardziej aktywni w Krakowie, Wrocławiu oraz Trójmieście. Udział tych rynków we wszystkich zawartych transakcjach wyniósł odpowiednio 44%, 15% oraz 12%. Relatywnie wysoki popyt został zarejestrowany także w Katowicach oraz w Łodzi.W pierwszej połowie 2019 roku, nowe umowy zawarte na ośmiu największych rynkach biurowych stanowiły ponad 59% wszystkich transakcji, a udział renegocjacji i ekspansji wyniósł odpowiednio 29% i 11%. Co więcej ponad 53% popytu netto stanowiły umowy przednajmu.Nowa podaż biurowa na rynkach regionalnych w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 241 300 mkw., co stanowi spadek o 6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. Do największych projektów oddanych od użytku możemy zaliczyć budynki: Kompleks Poznań Business Garden (46 100 mkw.), Brama Miasta I w Łodzi (25 500 mkw.), Nowy Rynek B w Poznaniu (23 500 mkw.) oraz V.Offices w Krakowie (21 650 mkw.). W pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku najwięcej powierzchni oddano do użytku w Krakowie (90 400 mkw.) oraz w Poznaniu (77 400 mkw.).W pierwszej połowie roku na ośmiu największych regionalnych w budowie znajdowało się 81 budynków o łącznej powierzchni przekraczającej 985 100 mkw., z czego najwięcej zanotowano w Krakowie (272 200 mkw.), we Wrocławiu (207 500 mkw.) oraz w Trójmieście (167 700 mkw.).Wskaźnik pustostanów dla całego regionalnego rynku powierzchni biurowych wyniósł 9,4% i był o 0,1 pp. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Wskaźnik pustostanów dla poszczególnych rynków wahał się w przedziale od 5,3% w Szczecinie do 12,1% w Łodzi.W pierwszej połowie 2019 roku stawki czynszów utrzymały się na stabilnym poziomie w większości analizowanych lokalizacji i oscylowały między 12 a 15 EUR/mkw./miesiąc.