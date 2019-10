Centra handlowe. 5 najważniejszych wydarzeń III kw. 2019 r.

Zmiana właściciela Makro Cash and Carry, otwarcie Starej Ujeżdżalni w Jarosławiu, koniec rozbudowy centrum handlowego Janki. To tylko trzy z pięciu najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce na polskim rynku powierzchni handlowych w III kw. 2019 roku. Eksperci Colliers International przedstawiają ich szczegóły.

Pod koniec września bieżącego roku nad Wisłą działało 517 centrów handlowych o łącznej powierzchni przekraczającej już 12,14 mln mkw. Jednocześnie trwały prace związane z budową kolejnych 432,5 tys. mkw. Jakie wydarzenia z rynku handlowego zasługują na szczególną uwagę? Oto subiektywny wybór Colliers International.11 sklepów Makro Cash and Carry w Polsce, na Węgrzech i w Czechach ma nowego właściciela. Portfel należący dotychczas do Metro Properties przejęła FLE GmbH z siedzibą w Wiedniu, spółka zależna francuskiej grupy LFPI, która inwestuje w imieniu funduszu regulowanego AFI. Łączny wolumen transakcji przekroczył 250 mln euro.Oddano do użytku nowe centrum handlowe Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu. Obiekt o powierzchni 25 tys. mkw. GLA i 80 lokalach, jest drugim co do wielkości centrum handlowym otwartym w Polsce w roku bieżącym. Oferta obejmuje m. in. marki z grupy LPP, New Yorker, Martes Sport, Smyk, supermarket E. Leclerc, Media Expert, RTV Euro AGD oraz EMPiK, klub fitness i kino.Ukończono rozbudowę centrum handlowego Janki pod Warszawą, które powiększyło się o 21 tys. mkw. GLA i 70 nowych sklepów (w dwóch etapach). Wśród nowych i zmodernizowanych sklepów są m. in. locale marek Inditex Group Reserved, New Yorker, Flying Tiger Copenhagen, Rossmann, Deichmann i Martes Sport. W trakcie rozbudowy powiększono także do 20 punktów strefę gastronomiczną, powstał również parking podziemny na 1200 samochodów.Wzmaga się aktywność inwestorów i deweloperów w średnich i małych miastach. W ostatnim kwartale Immofinanz powiększył zasięg konceptów Stop Shop w Polsce, kupując park handlowy w Łowiczu. Z kolei spółka EDS Retail Park zapowiada budowę obiektów poniżej 5 000 mkw. GLA m.in. w Legnicy, Nowym Dworze Mazowieckim, Redzie oraz Lubinie. Firma Trei Real Estate GmbH otworzyła Vendo Park w Pułtusku oraz zabezpieczyła działki pod kolejne projekty m.in. w Kutnie i Kobyłce.Trwa restrukturyzacja oraz optymalizacja w sektorze spożywczym. SPAR sfinalizował umowę przejęcia Grupy Piotr i Paweł, co spowoduje stopniową zmianę logo wszystkich działających sklepów sieci. Rośnie liczba zamykanych lub zmniejszanych sklepów Tesco, a część portfolio została zakupiona przez firmę Kaufland.