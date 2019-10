Wyścig ku sztucznej inteligencji - prognozy na 2020 rok

Ekspansja sztucznej inteligencji to seria etapów, przez które musi przejść nauka, jak i rynek, aby osiągnąć pełnię możliwości i efektywności. W przypadku nowych technologii rozwój nie sprowadza się jedynie do wzrostu, ale także do pojawienia się nowych form funkcjonowania, dynamicznie kształtowanych przez otoczenie, jak i w odpowiedzi na wyzwania z różnych obszarów, takich jak zdrowie, biznes czy przemysł. Patrząc na rynek IT, a w szczególności na obszar sztucznej inteligencji (SI), można dojść do wniosku, że dwa słowa, które w obecnych czasach opisują go najlepiej to rozwój i dynamika.

Rynek SI wczoraj i dziś

Kliknij, aby powiekszyć fot. phonlamaiphoto - Fotolia.com AI Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w rozwoju wielu obszarów naszej obecnej wiedzy, głównie umożliwiając głęboką kwantyfikację danych jakościowych.

Rewolucja przemysłowa dzięki SI

Gdzie w przyszłości pomoże SI

Czy wykorzystamy potencjał SI?