Smartfony OPPO Reno2

OPPO wprowadza na polski rynek serię smartfonów Reno2. Smartfony zostały wyposażone w poczwórny aparat główny, oferujący szeroki wachlarz możliwości zarówno tworzenia, jak i montażu materiałów foto i wideo. Reno2 ma wyświetlacz E3 AMOLED o przekątnej 6,5”, udoskonaloną wersję czytnika linii papilarnych i pracuje na nakładce ColorOS 6.1 opartej na najnowszej wersji Androida 9.0.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe OPPO Reno2 Z z kartą produktu Model Reno2 Z wyposażono aparat główny 48 MP Ultra-Clear oraz obiektywy: szerokokątny 8 MP, monochromatyczny 2 MP i portretowy 2MP. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe OPPO Reno2 z kartą produktu OPPO Reno2 ma cztery aparaty: główny 48MP typu Ultra-Clear, 13MP teleobiektyw, 2MP obiektyw do zdjęć monochromatycznych oraz szerokokątny 8MP. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Tryb Ultra Dark - pozwala użytkownikom uchwycić wyraźne sceny nocne, nawet gdy oświetlenie jest mniejsze niż 1 lux. Uchwycenie całej ciemnego kadru zajmuje tylko 2-2,5 sekundy, co czyni Tryb Ultra Dark OPPO jednym z najszybszych na rynku.

- pozwala użytkownikom uchwycić wyraźne sceny nocne, nawet gdy oświetlenie jest mniejsze niż 1 lux. Uchwycenie całej ciemnego kadru zajmuje tylko 2-2,5 sekundy, co czyni Tryb Ultra Dark OPPO jednym z najszybszych na rynku. Tryb Ultra Wide - zapewnia pole widzenia 119° w Reno2 Z i 116° w modelu Reno2. To idealne rozwiązanie do rozległych ujęć krajobrazowych lub filmów. Działa podobnie jak w profesjonalnych kamerach sportowych.

- zapewnia pole widzenia 119° w Reno2 Z i 116° w modelu Reno2. To idealne rozwiązanie do rozległych ujęć krajobrazowych lub filmów. Działa podobnie jak w profesjonalnych kamerach sportowych. Tryb Ultra Macro (tylko Reno2) – pozwala szybko i łatwo wykonać zdjęcia obiektów z odległości nawet 2,5 cm, rejestrując trudno zauważalne gołym okiem szczegóły.

– pozwala szybko i łatwo wykonać zdjęcia obiektów z odległości nawet 2,5 cm, rejestrując trudno zauważalne gołym okiem szczegóły. Zaktualizowany Tryb Portretowy - zawiera dwa nowe efekty, pozwalające wykonać do 7 różnych zdjęć portretowych także z możliwością regulacji rozmycia tła. Tryb Bokeh jest również po raz pierwszy w branży dostępny do wykorzystania przy rejestracji wideo.

Informacje o dostępności

OPPO Reno2 w kolorach Czarnym i Niebieskim z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci ROM będzie dostępny w Polsce od 17.10.2019r. w sugerowanej cenie 2299 zł.

OPPO Reno2 Z w kolorach Czarnym i Białym z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci ROM będzie dostępny w Polsce od 17.10.2019r. w cenie sugerowanej 1699 zł.

Bezprzewodowe słuchawki eliminujące hałas OPPO Enco Q1 w kolorach czarnym i pomarańczowym będą dostępne w Polsce od 22 października w sklepach Media Markt w cenie od 359 zł.

Smatfony OPPO wyróżniają się opływowymi i przyjemnymi w dotyku kształtami. Reno2 wyposażony został w wyświetlacz E3 AMOLED o przekątnej 6,5”, który wypełnia 93% przedniej powierzchni smartfona. Wykonany został z wytrzymałego szkła Corning® Gorilla® Glass 6. generacji. Reno2 Z ma nieco mniejszy ekran – to 6,5” E1 AMOLED wykonany ze wzmocnionego szkła Corning® Gorilla® Glass 5, które zajmuje 91% frontu urządzenia.Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z pełnego ekranu, OPPO ponownie umieściło w konstrukcji automatycznie wysuwane przednie kamery. W Reno2 jest to charakterystyczny moduł w kształcie płetwy rekina z 16MP przednim aparatem, pozwalający na tworzenie wyjątkowo wyraźnych zdjęć i oferujący zupełnie nowy tryb upiększania wykorzystujący sztuczną inteligencję. Reno2 Z natomiast został wyposażony w 16MP aparat przedni z lampą emitującą nastrojowe światło – również umieszczony na wysuwanym module.Dodatkowo, ekrany w nowej Serii Reno2 wzbogacono o udoskonaloną wersję czytnika linii papilarnych, Hidden Fingerprint Unlock 3.0, który zapewnia użytkownikom szybsze odblokowanie urządzenia za pomocą odcisku palca.OPPO Reno2 ma cztery aparaty: główny 48MP typu Ultra-Clear, 13MP teleobiektyw, 2MP obiektyw do zdjęć monochromatycznych oraz szerokokątny 8MP. Ta konstrukcja umożliwia posługiwanie się 5-krotnym, hybrydowym zoomem oraz 20-krotnym zoomem cyfrowym, a dzięki funkcji Fusion Imaging możliwa jest płynna zmiana wartości ogniskowych. Dzięki temu użytkownik może uzyskać wyraźne, wysokiej jakości zdjęcia podczas fotografowania nawet znacznie oddalonych obiektów. Model Reno2 Z wyposażono aparat główny 48 MP Ultra-Clear oraz obiektywy: szerokokątny 8 MP, monochromatyczny 2 MP i portretowy 2MP.Jednym z większych osiągnięć OPPO, jeśli chodzi o kamerę nowej serii Reno2, jest tryb Ultra-Steady Video, który wykorzystując technologię Hybrid Image Stabilization (połączenie elektronicznej i optycznej stabilizacji obrazu), niweluje drgania i poprawia dokładność ujęć. OPPO wyposażyło także nowy układ w czujnik żyroskopowy, podobny do tych stosowanych w kamerach sportowych.W połączeniu z częstotliwością rejestrowania nawet w 60 klatach na sekundę, to wszystko sprawia, że wideo nagrane smartfonem Reno2 dorównuje jakości zapewnianej przez wysokiej jakości kamery sportowe. Bez względu na to czy wideo powstaje podczas biegu, jazdy na nartach czy na deskorolce, Seria Reno2 pozwala uchwycić dynamiczne sceny w doskonałej przejrzystości.Możliwości wideo udoskonalono, dodając także unikalne opcje edycji oraz udostępniania w ramach preinstalowanej, bezpłatnej aplikacji SOLOOP, która zapewnia możliwości wydajnej, szalenie łatwej a jednocześnie profesjonalnej obróbki wideo. Aplikacja może automatycznie podłożyć muzykę dopasowaną do dynamiki i rodzaju scen, dzięki czemu w ciągu minuty powstaje gotowy film. Edytor wykorzystuje także sztuczną inteligencję, identyfikując zawartość albumów i ujęć oraz sugerując różne opcje edycji.OPPO wprowadziło innowacje nie tylko w możliwościach wideo. Kamera w nowej Serii Reno2 została udoskonalona także o nowe tryby:Urządzenia z Serii Reno2 pracują na nakładce ColorOS 6.1 opartej na najnowszej wersji Androida 9.0. Działa on jeszcze płynniej, zapewniając większy komfort i przyjemność użytkowania. Nowe gesty nawigacji pozwalają na wygodną obsługę także jedną ręką.Nowa seria wspiera także unowocześnione rozwiązania stworzone z myślą o graczach, jak np. Touch Boost 2.0, Frame Boost 2.0 i Game Space. Urządzenia z Serii Reno2 zostały wyróżnione pięcioma gwiazdkami za wydajność w grach przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, która uwzględnia w testach ekran, żywotność baterii, wydajność oraz łączność.W modelach z serii OPPO Reno2 zastosowano bezpieczną technologię szybkiego ładowania VOOC Flash Charge 3.0. Nowy algorytm VFC znacznie skraca ostatnie 10% czasu ładowania, dzięki podwojeniu szybkości. VOOC Flash Charge 3.0 wraz z baterią o pojemności 4000 mAh zapewniają dłuższe działanie urządzenia.