Do centrum handlowego po rozrywkę i dla sportu

2 na 3 Polaków w centrum handlowym pojawia się minimum kilka razy na przestrzeni miesiąca i coraz częściej celem takiej wizyty nie są przede wszystkim zakupy. Ludzi przyciągają nie tylko sklepy, ale również restauracje i ciągle uatrakcyjniania oferta rozrywkowa. Z badania zrealizowanego przez CBRE wynika, że kino, fitness czy sala zabaw dla dzieci to miejsca, w których co trzeci odwiedzający galerię klient spędza co najmniej godzinę. Eksperci przekonują, że tendencja ta będzie przybierać na sile, a klienci poszukiwać będą zarówno biernych, jak i aktywnych możliwości spędzania czasu w przestrzeni handlowej.

- Jedną z konsekwencji wzrostu poziomu zamożności społeczeństwa jest zwiększenie wydatków na rozrywkę i rekreację. Towarzyszą temu rosnące oczekiwania wobec oferty rozrywkowej w centrach handlowych. Konsumenci poszukują atrakcyjnych i kreatywnych form spędzania czasu poza domem z rodziną, dziećmi, przyjaciółmi, ale też w pojedynkę. Centrum handlowe na te wszystkie potrzeby musi odpowiedzieć szeroką ofertą – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

Do centrum handlowego dla zabawy…

Kliknij, aby powiekszyć fot. Dmitrijs Dmitrijevs - Fotolia.com Centrum handlowe Oprócz kin ważnym obszarem w centrum handlowym są strefy zabaw dla dzieci.

- Oprócz kin ważnym obszarem w centrum handlowym są strefy zabaw dla dzieci, które mają nie tylko bawić, ale też uczyć. Zajęcia tematyczne, związane z muzyką, plastyką, językiem obcym czy fizyką to coraz częściej stała oferta, która uwzględnia nie tylko różnego rodzaju zainteresowania dzieci, ale też ich wiek. Obecnie w wielu obiektach handlowych pojawiają się sale zabaw np. Fikołki, które w świetny sposób łączą zabawę z edukacją – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

… i dla sportu

Zrealizowane dla CBRE badanie potwierdza, że Polacy centra handlowe odwiedzają chętnie i regularnie. Co czwarty z nas (24%) pojawia się w nich dwa lub trzy razy na miesiąc, co piąty raz w tygodniu, 15% dwa lub trzy razy w ciągu 7 dni, a co dwudziesta osoba przyznaje, że bywa tam codziennie.Lwia część osób odwiedzających centra handlowe (3 na 4) deklaruje, że spędza tam minimum godzinę. Z tego 61% wskazuje, że ofercie rozrywkowej poświęca poniżej 60 minut, 28% rozrywce lub aktywności sportowej poddaje się 1 do 2 godzin, a co dziesiąty spędza na tego rodzaju aktywności ponad 2 godziny.Dużą częścią strefy rozrywkowej w centrach handlowych są kina . Polacy chętnie korzystają z tej formy spędzania wolnego czasu. Z najnowszych danych GUS wynika, że tylko w 2018 roku kina odwiedziło aż 59,2 mln widzów, o 4,3% więcej niż w 2017 roku. Eksperci CBRE w raporcie „Retail.me 2019” wskazują, że to właśnie duże sieci jak Helios, Multikino czy Cinema City są magnesem przyciągającym spory odsetek klientów i to również w niedziele wolne od handlu. Dlatego coraz częściej, kina pojawiają się w centrach handlowych, w których wcześniej nie były obecne i uzupełniają ofertę w obiektach w mniejszych miastach.Z raportu firmy doradczej Deloitte „The European Health & Fitness Market 2019” wynika, że blisko 3 mln Polaków korzysta z klubów fitness. W naszym kraju działa ich prawie 2,7 tys., a tylko na koniec 2018 roku suma ich przychodów wyniosła aż 985 mln euro. Z raportu CBRE „Retail.me 2019” wynika, że kluby fitness w centrach handlowych to standard. Te przestrzenie coraz dynamiczniej się rozwijają, konkurując między sobą̨ wielkością̨ oferowanej powierzchni oraz różnorodnością i atrakcyjnością zajęć. Oprócz typowych sportowych aktywności, coraz częściej oferowane są też warsztaty m.in. o zdrowym stylu życia, prawidłowym odżywianiu, ogólnorozwojowe.