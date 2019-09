Jak różnią się ceny biletów do kina na świecie?

Pierwszą w historii publiczną projekcję filmu obejrzało 35 osób. Od tego czasu upłynęły już 124 lata, na przestrzeni których kino zasłużyło sobie na miano masowej rozrywki. Raz, jak podczas Wielkiego Kryzysu, służąc ucieczce od szarej rzeczywistości, innym razem - stając się narzędziem propagandy.

Spośród wszystkich miesięcy w roku największa liczba klientów odwiedza kina w grudniu; dwa znaczne szczyty frekwencji przypadają odpowiednio na końcówkę IV kwartału (premiery popularnych tytułów w okresie bożonarodzeniowym) oraz luty-marzec (Walentynki i Oscary);

Dla pracowników kin sobota jest najbardziej intensywnym dniem tygodnia; przy czym na cały weekend (piątek, sobotę i niedzielę) przypada do 65% sprzedawanych w tygodniu biletów;

Dniami o największej frekwencji w roku w ciągu ostatnich kilku lat były Walentynki (14 lutego) i weekendy poprzedzające lub następujące po dniu zakochanych;

Przedstawione poniżej wyniki badania Picodi.com nie są jednak poświęcone wpływowi, jakie kino wywarło na ludzi, ale kwestiom czysto finansowym i do tego współczesnym. Jego autorzy postanowili bowiem sprawdzić, jak prezentują się różnice pomiędzy cenami biletów na sense 3D i 2D oraz porównać koszty wejściówek do kina w dni powszednie i weekendy. Oto wyniki ich analizy.Jak się okazuje, we wszystkich analizowanych krajach na sense 3D należy wysupłać z portfela więcej niż na projekcje 2D. Dostrzegalne jest również odchodzenie od praktyki rozdawania okularów przed filmami w trójwymiarze. Część kin akceptuje widzów wyposażonych we własne okulary lub też umożliwia zakup nowych. Warto przy tym podkreślić, że bywa to całkiem spory wydatek, który może nawet pięciokrotnie przekraczać cenę hurtową.W niektórych krajach różnica cen biletów do kina na seanse w 3D i w 2D sięga ponad 30%. Na przykład w Niemczech oprócz samej dopłaty za 3D w wysokości 3 € trzeba zapłacić jeszcze 1 € za okulary. Zatem różnica względem standardowego seansu będzie wynosić już 45%.Dużą dopłatę za 3D odnotowaliśmy także w Luksemburgu (40%), Portugalii (38%), Słowenii (34%) i we Włoszech (31%).W Polsce dopłata za 3D stanowi 14% ceny biletów do kina na seans w 2D. Za możliwość zobaczenia ulubionych aktorów w 3D najmniej trzeba dopłacić w Finlandii i w Indiach (po 7%).Jeśli chodzi o ceny biletów do kina, to (po przeliczeniu cen z lokalnych walut w euro) najdrożej jest w Szwajcarii i Norwegii (17,5 € i 15,5 € odpowiednio za bilety w weekend w 2D), a najtaniej na Ukrainie i w Meksyku (3,7 € i 3,0 €).W branży filmowej popularność poszczególnych tytułów jest mierzona głównie frekwencją i wpływami podczas weekendu otwarcia. Uzyskane przez nas dane z poszczególnych kin w Europie i na świecie również potwierdzają, że spośród wszystkich dni tygodnia to właśnie w weekendy sprzedaje się najwięcej wejściówek – na te dni przypada 55–65% gromadzonej przed ekranami kin widowni.W Polsce weekendowe ceny biletów do kina są o 16% wyższe od tych, które obowiązują w tygodniu. Nie jest to duża dopłata, jak w Japonii czy Austrii (po 38%), niemniej jednak w większości zbadanych krajów koszt pójścia do kina w weekend jest taki sam, jak w zwykły dzień.