Oscary przyciągają uwagę internautów

Poniedziałek po oscarowej nocy przyciągnął na strony poświęcone tematyce filmowej około miliona internautów więcej niż w przeciętny dzień - tak wynika z analizy danych z badania Mediapanel. Internautów nie tylko było więcej - spędzali oni na serwisach filmowych więcej czasu niż zwykle.

Analizie poddano wybrane serwisy z kategorii „Filmy, seriale, kino, program TV”: noizz.pl - film, eska.pl - cinema, filmweb.pl, interia - film, gazeta.pl - kultura, WP - film, onet.film, antyradio.pl – film, wprost.pl - Prime Time, radiozet.pl - filmy, seriale oraz o2.pl - film. Przeanalizowano okres 2,5 miesiąca (od 1 stycznia do 13 marca 2023).Jak wynika z danych, w styczniu wybrane serwisy odwiedzało średnio dziennie 1,9 mln osób. W poniedziałek 13 marca, a więc tuż po ceremonii rozdania Oscarów, liczba to wzrosła o niemal milion, do 2,85 mln internautów. Analiza samych poniedziałków od początku roku potwierdza tę obserwację: przed oscarową nocą serwisy poświęcone filmowi przyciągały co tydzień średnio 1,85 mln, co oznacza, że nazajutrz po tegorocznej gali zyskały one 1 mln nowych użytkowników.Tematyka filmowa nie tylko zainteresowała większe grono osób – zwiększyło się również ich zaangażowanie w treści, odzwierciedlone w spędzonym na serwisach filmowych czasie. O ile w poniedziałki 2023 roku na stronach o tematyce filmowej przeciętny użytkownik spędzał średnio 2 minuty 50 sekund, to 13 marca pozostał na nich aż niemal 4 minuty.Porównanie danych dla omawianych serwisów z ubiegłym rokiem wskazuje, że popularność tematyki oscarowej jest w tym roku mniejsza, niż miało to miejsce w 2022, kiedy to nazajutrz po rozdaniu nagród strony poświęcone filmom odwiedziło 3,23 mln osób. Tegoroczny wynik jest jednak lepszy od tego z 2021 roku – wówczas liczba internautów zainteresowanych kinem wyniosła w dzień po Oskarach 2,19 mln.Warto zaznaczyć, że tematykę oscarową poruszały nie tylko serwisy kulturalne i poświęcone filmowi. Najważniejsza, a na pewno najpopularniejsza nagroda filmowa była opisywana również w mediach ogólnoinformacyjnych. Wskazane powyżej dane na temat użytkowników i czasu nie odzwierciedlają więc całego zainteresowania, jakim cieszyły się oscarowe wiadomości, a jedynie jego część.Na zakończenie prezentujemy dane dla całej kategorii „Filmy, seriale, kino, program TV”, w której oprócz stron o tematyce filmowej ujęte są też m.in. serwisy VOD i OTT.