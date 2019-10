Przedsiębiorcy ocenili potencjał inwestycyjny Wrocławia

Niemal co czwarta z firm, które planują ekspansję swojej działalności w granicach naszego kraju, jako potencjalną lokalizację wskazuje Wrocław. Tym samym stolica Dolnego Śląska zajmuje drugą, za Warszawą, pozycję w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacji biznesowych - wynika z raportu "Potencjał inwestycyjny Wrocławia". Miasto buduje swoją pozycję m.in. za sprawą potencjału edukacyjnego oraz warunków, jakie zapewnia mieszkańcom i przedsiębiorcom.

– Wrocławski rynek jest dla firm jednym z kluczowych punktów na inwestycyjnej mapie Polski – zaraz za Warszawą, na które to miasta stawia 30% przedsiębiorców. Miasto jest wiodącym ośrodkiem ekonomicznym, technologicznym i kulturalnym oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w kraju. Stolica Dolnego Śląska jest znana z przyjaznego podejścia do biznesu: powstało tu wiele renomowanych polskich firm, a zagraniczni inwestorzy uznali Wrocław za jedną z najlepszych lokalizacji w Europie. Region przyciąga liderów w swoich branżach (IT, Finanse, Automotive, Appliance, SSC), ponieważ mogą oni liczyć na pozyskanie kompetentnych specjalistów oraz solidne zaplecze akademickie - mówi Artur Skiba, Antal.

Kliknij, aby powiekszyć fot. borzywoj - Fotolia.com Wrocław Co przyciąga nowe firmy do stolicy Dolnego Śląska?

Wrocław jednym z czołowych centrów naukowych w Polsce

Duża konkurencja zaletą dla przyszłego inwestora

- Wrocławski rynek biurowy utrzymuje wysokie tempo rozwoju. W ciągu ostatnich pięciu lat całkowite zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu urosły ponad dwukrotnie i sięgają aktualnie prawie 1,1 mln mkw. Wprawdzie w pierwszej połowie tego roku do użytkowania oddane zostało jedynie niewiele ponad 15 tys. mkw., jednak przed końcem br. planowane jest zakończenie inwestycji na blisko 130 tys. mkw. Jeśli plany developerów zostaną zrealizowane, łączny wolumen powierzchni biurowej dostarczonej na rynek w 2019 r. osiągnie zbliżony do roku 2018 wynik i wyniesie ok. 145 tys. mkw. Przy utrzymaniu obecnego tempa inwestycji, za dwa lata zasoby biurowe w aglomeracji wrocławskiej mają szansę zwiększyć się o kolejne 30% - mówi Marcin Siewierski, Associate, Dział Powierzchni Biurowych, Menedżer Biura Cushman & Wakefield we Wrocławiu.

Dobra jakość wrocławskiego życia

Wspomniany we wstępie raport jest jednym z elementów szerszego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”, zrealizowanego przez Antal we współpracy z Cushman & Wakefield i Vastint. Respondentów badania - osoby odpowiedzialne za zarządzanie polskimi przedsiębiorstwami - poproszono o wskazanie ośrodków, w których najchętniej ulokowaliby swoje inwestycje. I wprawdzie każde z miast regionalnych zostało wskazane co najmniej raz, to jednak właśnie Wrocławiowi przypadła silna, druga pozycja, tuż za Warszawą.Niezaprzeczalnym atutem stolicy Dolnego Śląska jest jego potencjał w zakresie edukacji, rozumiany jako dostępność kadr. To właśnie ten aspekt oceniono najwyżej (7,8 pkt. w 10-stopniowej skali). Przedsiębiorcy podkreślali, że Wrocław wyróżnia się w głównej mierze pod względem zaplecza edukacji wyższej (ocenione na 8,1 pkt.), na które składa się zarówno liczba samych szkół jak i jakość kształcenia. We Wrocławiu jest obecnie 116 tysięcy studentów. Natomiast mury w sumie 25 uczelni wyższych opuszcza prawie 33 tysiące wychowanków rocznie.Dużą zaletą z punktu widzenia firm jest również otwartość szkół wyższych na współpracę z biznesem. Dobrym przykładem jest Uniwersytet Ekonomiczny, w ramach, którego funkcjonuje Centrum Współpracy z Biznesem, a w ramach Politechniki Wrocławskiej Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką.Firma, która myśli o lokalizacji swojego biznesu w wybranym mieście, zawsze sprawdza jak duża konkurencja w nim panuje. W przypadku Wrocławia respondenci ocenili ten aspekt na 7,8 pkt. Wskaźnikiem było nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi, gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 – praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji.Wrocław jako pierwsze z dużych miast wyspecjalizował się w określonej dziedzinie. Jest to miasto innowacji i postępu technologicznego. Silna koncentracja na R&D, IT i technologiach przyciąga zarówno inwestorów, jak i kandydatów. Marki obecne we Wrocławiu silnie wspierane przez inicjatywy samorządowe oraz napędzane silnymi zasobami edukacyjnymi stworzyły swoiste środowisko zdolne do replikowania kompetencji w zdumiewającym tempie.Odpowiedzi zarządców firm pokazują, że atrakcyjny grunt pod inwestycje stanowi miasto, w którym nie tylko dobrze się pracuje, ale także mieszka. W tym zakresie stolica Dolnego Śląska świeci przykładem – jako miejsce do życia w badaniu „Business Environment Assessment Study” została oceniona na 7,7 pkt.Dlaczego we Wrocławiu mieszka się tak dobrze? Według inwestorów decydują o tym oferta kulturalna, oferta handlowa i oferta edukacyjna. Stolicę Dolnego Śląska odwiedza między 4 a 5 milionów turystów rocznie. Atrakcyjność turystyczną miasta potwierdzają między innymi wyniki międzynarodowego konkursu European Best Destination 2018, w którym Wrocław zdobył tytuł najlepszego kierunku turystycznego w Europie w bieżącym roku. Ponadto w 2018 roku Wrocław odnotował ponad 200% wzrost liczby wyszukiwani noclegów względem 2017 roku.