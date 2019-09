Wrocławski rynek biurowy pod znakiem pre-let

Jak wynika z analiz firmy Cushman & Wakefield, w pierwszej połowie bieżącego roku, za popyt brutto na wrocławskie biurowce odpowiadały przede wszystkim transakcje typu pre-let. W analizowanym okresie umowy zawierane przed oddaniem budynku do użytkowania stanowiły przeszło połowę całkowitego wolumenu najmu.

U schyłku czerwca bieżącego roku, wrocławskie biurowce zajmowały łącznie 1,07 mln mkw. Odnotowana w I półroczu nowa podaż nie przedstawiała się wprawdzie imponująco, ale pomimo to Wrocławiowi udało się obronić trzecią pozycję (po Warszawie i Krakowie) w rankingu największych rynków biurowych naszego kraju. W analizowanym okresie stolica Dolnego Śląska wzbogaciła się o trzy budynki biurowe (łącznie 16 500 mkw.), z których największy to zlokalizowany przy ulicy Traugutta 43-55 City Forum: City One (Archicom, 11 200 mkw.). Harmonogramy deweloperów przewidują, że w drugiej połowie roku ukończone zostanie około 130 000 mkw., z czego 79 000 mkw. dostarczy druga faza projektu Business Garden Wrocław.Ze względu na dość niską podaż aktywność najemców na wrocławskim rynku biurowym okazała się relatywnie niska. Popyt brutto osiągnął 45 000 mkw., czyli o -29% mniej r/r, a największymi transakcjami były umowy przednajmu Schaftefler w budynku Nowy Targ (6 200 mkw.), SoftServe Poland Sp. z o.o. w Cu Office II (4 400 mkw.) oraz renegocjacja Atos w budynku Wrocławski Park Biznesu II (B2) na 4 000 mkw. W drugiej połowie 2019 roku można spodziewać się znaczącego wzrostu popytu.Ze względu na zbliżone wielkości absorpcji i nowej podaży, stopa pustostanów pozostała na niezmienionym poziomie 9,3% (+ 0,2 pp. r/r), co nie miało wpływu na wyjściowe stawki czynszów za najlepsze powierzchnie biurowe, które utrzymały się na poziomie 15 EUR /mkw./miesiąc.