Biurowce w Warszawie: dlaczego nie spodziewać się boomu?

Firma Deloitte przedstawiła wyniki najświeższej edycji badania Warsaw Crane Survey - opracowania, które bierze pod lupę to, co dzieje się na rynku warszawskich biurowców. Dowodzi ono m.in. stabilizacji, wskazując jednocześnie czynniki, które w najbliższym czasie kształtować będą krajobraz biurowy Warszawy. Czego należy się spodziewać? Odpowiedzi na te i inne pytania poniżej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Która z warszawskich dzielnic dysponuje największym zasobem powierzchni biurowej?

Jaką powierzchnię zajmują łącznie stołeczne biurowce?

Z jakich powodów w nadchodzących miesiącach nie należy spodziewać się dynamicznego wzrostu powierzchni biurowej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rudy and Peter Skitterians z Pixabay Jaką powierzchnię zajmują łącznie stołeczne biurowce? Całkowity wolumen powierzchni biurowców w Warszawie na koniec grudnia 2024 r. wyniósł 6,29 mln mkw., o 1 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Obecnie obserwowane zjawiska wskazują, że warszawski rynek biurowców znajduje się w fazie stabilizacji. Zmiany preferencji społecznych sprawiają, że deweloperzy coraz częściej stawiają na projekty mieszkaniowe, co z kolei wpływa na całkowity wolumen powierzchni biurowej. Spadająca od lat liczba składanych wniosków o wydanie warunków zabudowy czy pozwoleń na budowę, nie wspominając o wydawanych pozwoleniach na budowę wskazuje, że nie mamy co liczyć na przełamanie tego trendu w najbliższych latach. Jednakże, pomimo spadku liczby nowych inwestycji, w najbliższych miesiącach będziemy obserwować nieznaczny wzrost zasobu biurowego – mówi Dominik Stojek, partner, Lider Grupy Nieruchomościowej oraz szef Zespołu Doradztwa Nieruchomościowego, Deloitte.

Stabilizacja rynku

Metamorfozy zamiast nowości

Redefinicja koncepcji biur powoduje, że przedsiębiorcy szukają miejsc, które sprzyjają efektywnej współpracy oraz stanowią magnes przyciągający pracowników z powrotem do biur. Istotną kwestią, determinującą decyzję o przebudowie jest też konieczność dopasowania danej nieruchomości do wymogów ESG. Powyższe nie pozostają bez wpływu na nowe projekty, które stanowią bardzo dużą konkurencję dla istniejących już obiektów – mówi Dominik Stojek.

Całkowity wolumen powierzchni biurowców w Warszawie na koniec grudnia 2024 r. wyniósł 6,29 mln mkw., o 1 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Do użytku oddano 100 tys. mkw. nowych inwestycji, czyli o 70 proc. więcej niż na koniec 2023 r. Jednocześnie procentowy przyrost całkowitej powierzchni biurowej był relatywnie niewielki.Wynika to jednak z decyzji właścicieli budynków o wyburzeniu lub przebudowie nieefektywnych nieruchomości biurowych, przeznaczanych obecnie przede wszystkim na cele mieszkaniowe. Według autorów raportu stanowi to jeden z głównych trendów na warszawskim rynku nieruchomości . Istotnym czynnikiem pozostaje również ograniczona dostępność atrakcyjnych gruntów.Deweloperzy nadal preferują lokalizacje w centralnych dzielnicach Warszawy ze względu na możliwość szybszej komercjalizacji i ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.W najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu powierzchni biurowej, m.in. ze względu na relatywnie niską aktywność deweloperów. W 2024 r. w fazie realizacji znajdowało się bowiem ok. 230 tys. mkw. projektów (-14 proc. r/r).Co więcej, od stycznia do grudnia 2024 r. wydano jedynie dwa pozwolenia na budowę i ani jednej decyzji o warunkach zabudowy budynku biurowego o powierzchni przekraczającej 2,5 tys. mkw. Kontynuacja trendu spadkowego w tym obszarze oraz wzrost popularności projektów modernizacyjnych stanowią dowód na zmiany struktury bieżących i przyszłych projektów.Dzielnicą dysponującą największymi zasobami biurowymi od lat pozostaje Wola. Nie inaczej było w 2024 r. – na koniec grudnia łączna powierzchnia biur w tej dzielnicy wyniosła 1,9 mln mkw. Co więcej, to właśnie wokół wolskiego Ronda Daszyńskiego w ubiegłym roku zostało oddanych do użytkowania najwięcej nowych projektów: The Form, kolejne fazy kompleksu Lixa czy Vibe A. Po wliczeniu planowanych inwestycji zasób dla tej dzielnicy przekracza 2 mln mkw. Na drugim miejscu dzielnic znajduje się Mokotów (1,52 mln mkw. powierzchni). Trzecią pod względem oferowanych przestrzeni biurowych jest Śródmieście – 1,36 mln mkw.Inwestycje, które w 2024 r. uzyskały pozwolenie na budowę powiększą zasoby biurowe dwóch dzielnic. Pierwsza z nich, trzy budynki biurowe o łącznej powierzchni ponad 42 tys. mkw powstanie we Włochach. W ramach drugiej na Woli powstanie biurowiec o powierzchni 31 tys. mkw. Łączna powierzchnia tych inwestycji jest o 46 proc. większa w stosunku do projektów, które otrzymały pozwolenie w roku poprzednim.Od kilku lat na warszawskim rynku biurowym prowadzonych jest coraz więcej inwestycji polegających na przebudowie, modernizacji czy wyburzeniu i zmianie funkcji już istniejących budynków. Jest to spowodowane m.in. problemem z komercjalizacją części powierzchni ze względu na wysokie koszty utrzymania, wzrost popularności pracy w modelu hybrydowym czy braku zgodności danego obiektu z wymogami ESG. Jak wynika z danych przytoczonych w raporcie wskaźnik powierzchni niewynajętej w Warszawie na koniec 2024 r. wyniósł 10,6 proc. (+0,2 p.p. r/r). Najwięcej pustostanów jest na Służewcu, gdzie co piąty mkw. biura pozostał niewynajęty.W przypadku centralnych dzielnic Warszawy największym wyzwaniem dla deweloperów pozostaje ograniczona dostępność atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych.Czynnikiem, który ma kluczowy wpływ na decyzję o budowie w lokalizacjach poza ścisłym centrum jest z kolei zdolność do pozyskania najemców w ramach umowy przednajmu.